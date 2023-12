Todo lo que sabemos sobre el remake del anime de 'One Piece': Netflix nos lleva de vuelta al East Blue

Los fans de One Piece podrán asegurar que 2023 ha sido un gran año para ellos. El manga ha comenzado la que es, según su creador Eiichiro Oda, la fase final de la historia, aunque esta todavía durará unos cuántos años. El anime, por su parte, ha cerrado la saga de Wano de una manera más que sobresaliente y con capítulos muy memorables para sus seguidores. Y por si fuera poco, el live-action de Netflix ha sido todo un éxito internacional y ha dejado satisfechos a los más exigentes.

Y si esto no es suficiente, ahora la guinda del pastel ha llegado este fin de semana con una confirmación totalmente inesperada: Netflix continuará apostando por esta aventura de piratas con un remake llamado The One Piece. La nueva serie saldrá adelante con la colaboración de Eiichiro Oda, así como la editora Shueisha, Fuji Television Network y el estudio Toei Animation.

El anime original, que lleva en emisión desde 1999, seguirá su curso de manera habitual, por lo que este proyecto debe interpretarse como algo completamente separado. Igualmente, adaptará el manga original sin cambiar nada de la historia, empezando por la saga del East Blue de la misma forma que lo hizo la serie original.

Netflix tratará de "ofrecer a los espectadores una experiencia fresca y familiar, utilizando tecnología visual de vanguardia para reimaginar las aventuras de Luffy a través de la entrañable saga del East Blue", según anunció la plataforma en un comunicado en la Jump Festa 2024, evento celebrado este fin de semana.

El remake será una celebración del 25 aniversario del anime original, que se producirá en 2024, por lo que se espera que la nueva serie se estrene ese mismo año. El estudio que se encargará de la animación será WIT Studio, que fue responsable de adaptar las tres primeras temporadas de Ataque a los titanes y también lleva actualmente Spy x Family.

De momento, se desconoce si The One Piece se limitará únicamente al East Blue o si continuará con la obra a través de más temporadas. Sí que está confirmada la segunda temporada del live-action, que debería adaptar la saga de Arabasta si continúa la línea trazada por el manga, eso sí, con algunos cambios como los que vimos en su debut.

La precuela de 'One Piece'

Si creías que todo esto era suficiente, hay más. 2023 ha sido un gran año, pero 2024 también promete. El manga, el anime y el live-action siguen adelante, y ahora también se suma el remake. Pero, además, también se adaptará una precuela de One Piece, escrita por Oda antes de que comenzara con la aventura de Monkey D. Luffy.

Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation se estrenará en exclusiva en Netflix el próximo mes de enero. Contará la historia de Shimotsuki Ryuma, un guerrero legendario cuyo objetivo es derrotar a un dragón terrorífico y muy poderoso. El samurái proviene de la tierra de Wano y pudimos verlo en el arco de Thriller Bark como miembro del ejército de zombis de Gecko Moria. Allí se enfrentó a Roronoa Zoro, quien es su propio descendiente y está destinado a ser el mejor espadachín.

