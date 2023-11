Continúa la fiebre del 'live-action': la película de 'Naruto' sigue en marcha

Durante muchos años, las adaptaciones de títulos de anime han sido un tema muy delicado. No todas pueden presumir de buenos resultados y, de hecho, la mayoría no debería ni pensarlo. Como ejemplos de obras que no salieron bien paradas tenemos las películas de Dragon Ball: Evolution o la versión de Netflix de Death Note. La plataforma de streaming también cuenta en su catálogo con una serie de Cowboy Bebop que no tuvo muy buena crítica.

Los seguidores más fieles del anime siempre han visto con recelo los anuncios sobre nuevos live-action de sus títulos favoritos, pero esto ha cambiado en 2023. Si bien Netflix tiene fracasos como los dos mencionados anteriormente, también ha sabido acertar con One Piece, la adaptación de la obra homónima de Eiichiro Oda que se convirtió en todo un éxito internacional.

La primera temporada de One Piece ha gustado tanto que ya hay confirmada una segunda parte. Además, ha favorecido que otras adaptaciones se pongan sobre la mesa, como una película de acción real de The Legend Of Zelda, una de las franquicias más populares de Nintendo. Por otro lado, también ha reflotado los rumores acerca de un proyecto que lleva años relativamente paralizado: un largometraje sobre Naruto.

El filme fue anunciado originalmente en julio de 2015, pero desde entonces no se ha confirmado mucho más al respecto. Si ha vuelto ahora al ojo público es gracias a Variety, que ha confirmado que Tasha Huo está escribiendo el guion de la película. La showrunner también se encargará de la próxima serie animada de Tomb Raider para Netflix, y participó previamente en The Witcher: El origen de la sangre, Mighty Nein y Red Sonja.

Huo explicó a la revista que escribir sobre personajes icónicos facilita la confección del guion. "Estoy tan inspirada por ellos que es emocionante formar parte de su viaje y tratar de contar su historia de una manera que me atraiga como fan", explicó la guionista en relación con las adaptaciones en las que ha trabajado.

Lionsgate, que recientemente ha estrenado otras películas como Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes o John Wick 4, será la productora a cargo del largometraje de Naruto. El desarrollo del proyecto lo realizará Arad Productions, la empresa de Avi Arad que también está detrás de la adaptación de The Legend Of Zelda.

Por otro lado, parece que Michael Gracey seguirá a cargo de la dirección. El cineasta, que cuenta con éxitos en su carrera como El gran showman, comentó en 2018 que solo trabajaría en la película de Naruto si su creador, Masashi Kishimoto, se implicaba en el proyecto. Esto mismo es lo que ha hecho Eiichiro Oda con la serie de One Piece y es una de las razones que los fans ven como explicación de su triunfo.

No se sabe mucho más hasta la fecha, ni siquiera qué se adaptará de toda la historia. Habrá que esperar más tiempo para conocer nuevos aspectos sobre la película de Naruto, pero todo apunta a que sigue sobre la mesa y que, aunque le falte mucho para tomar forma, acabará siendo una realidad salvo que ocurran grandes imprevistos. A los fans solo les queda desear que todo salga bien y que el resultado sea fiel a la obra original.

