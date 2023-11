Por qué deberías ver 'Jujutsu Kaisen', una de las mejores series del anime contemporáneo

Los fans del anime no tienen muchos motivos para quejarse de la época que les ha tocado vivir. Es cierto que los años del auge de las grandes series como Dragon Ball, Naruto, Bleach y One Piece empiezan a quedar lejos, pero ninguna de ellas nos ha abandonado. En el caso de la última, su popularidad está incluso aumentando más todavía. Por otro lado, existen títulos más recientes que están dando de qué hablar, como es el caso de Ataque a los titanes, One Punch Man o Chainsaw Man. Pero, con el respeto de todas ellas, hay una que merece ser destacada ahora mismo: Jujutsu Kaisen.

Este anime, basado en el manga homónimo de Gege Akutami, estrenó su primera temporada en 2020. Además, cuenta actualmente con una precuela en forma de película llamada Jujutsu Kaisen 0 y una segunda parte que se encuentra en emisión y que está adaptando el Incidente de Shibuya, un arco que para muchos está destinado a hacer historia dentro del género. Todo está disponible en Crunchyroll.

La premisa de esta obra es la siguiente: todas las personas emiten energía maldita debido a sus pensamientos negativos. Esto propicia la creación de maldiciones, seres maléficos invisibles a la mayoría de los humanos y que les atacan hasta provocarles la muerte. Sin embargo, existe un número reducido de gente capaz de controlar su energía maldita y usarla a su favor. El destino para la mayoría de ellos es convertirse en hechiceros y asumir la labor de exorcizar a todos los monstruos existentes.

La trama se centra en Yuji Itadori, un joven que se involucra en este mundo de manera involuntaria. Él es un chico normal que cuida de su abuelo y asiste al instituto. Un día conoce a Megumi Fushiguro, un estudiante de hechicería que le revela su misión: está buscando los dedos de Sukuna, el rey de las maldiciones, para evitar que puedan revivirlo. Por casualidades de la vida (y porque sino no tendríamos historia), resulta que los amigos de Itadori tienen una de esas reliquias. Así, ambos se dirigen al instituto, donde un montón de maldiciones acuden atraídos por la energía maldita del lugar. El transcurso de los hechos hace que el protagonista acabe comiéndose el dedo, convirtiéndose así en el recipiente de Sukuna.

Pronto se descubre que Itadori es especial, ya que es capaz de someter al espíritu maligno en su interior. Aunque la reacción de Fushiguro es tratar de matarlo para exorcizar a Sukuna, su profesor Gojo Satoru, el hechicero más poderoso, irrumpe en escena para salvar la vida del chico. Después, le da dos opciones: morir o digerir todos los dedos del rey de las maldiciones para acabar igualmente muerto, pero habiendo ayudado a exorcizar a la mayor amenaza de la humanidad. El chico elige la segunda.

Comienza un nuevo curso

Al acceder a las condiciones de Satoru, el joven Itadori ingresa en la Escuela de Hechicería de Tokio. Allí será compañero de Fushiguro y de otros personajes como Nobara Kurisaki, Maki Zenin, Togi Inumaki o incluso un panda hechicero que precisamente se llama Panda. Más intuitivo imposible. La primera temporada se centra en los pasos del protagonista para fortalecerse, aprender a usar energía maldita y completar su misión.

Yuji Itadori entabla amistad con los estudiantes y profesores de la Escuela de Hechicería de Tokio. Jujutsu Kaisen

Aunque esta fuente de negatividad la emiten todos los seres humanos, solo unos pocos son capaces de controlarla. Los hechiceros llevan a cabo técnicas malditas gracias a su habilidad para usarla a su favor, algo que luego emplean en combate contra las maldiciones. Una forma más avanzada de estas artes ocultas es la Expansión de Dominio, es decir, la creación de una dimensión bajo las preferencias del usuario en donde sus ataques son mucho más certeros.

Todo en esta vida requiere su esfuerzo, y dominar estas artes también, por lo que nuestros personajes principales deben enfrentarse a numerosas amenazas durante su aprendizaje. Desde incontables maldiciones, algunas más poderosas que otras, hasta el temible Sukuna, que no está dispuesto a dejarse manipular por un simple humano y trata de hacerse con el control en muchas ocasiones.

La seña de identidad de 'Jujutsu Kaisen'

Se ha señalado en más de una ocasión las similitudes de Jujutsu Kaisen con otras de las obras más importantes. Sin ir más lejos, el trío protagonista (Itadori, Fushiguro y Kurisaki) se asemejan en ciertos aspectos al formado por Naruto, Sasuke y Sakura. Además, los maestros de ambos (Satoru y Kakashi, respectivamente), son señores de pelo blanco con una gran autoestima, poderes asombrosos y unos ojos muy especiales.

Es cierto que Jujutsu Kaisen tiene elementos característicos del shonen, es decir, el anime promedio de acción dirigido a jóvenes. Sin embargo, también sabe destacar los elementos que le diferencian. Uno de ellos es su sentido del humor, que se ve reflejado en los chistes de muchos de sus personajes. Véase aquí, por ejemplo, el vínculo que se forma entre Itadori y el estudiante Aoi Todo simplemente por el hecho de que comparten preferencias sobre mujeres y una obsesión ridícula por Jennifer Lawrence.

El humor es un recurso muy constante en 'Jujutsu Kaisen'. Jujutsu Kaisen

Pero no solo los buenos se permiten ser graciosos. El grupo de villanos principales, formado por una alianza de hechiceros malvados y maldiciones, en ocasiones se muestra ideando sus maléficos planes en los ambientes más familiares como un parque infantil o una playa paradisíaca donde juegan al vóley. Un poco de humor surrealista nunca viene mal.

Aunque hay comedia, Jujutsu Kaisen también sabe ponerse serio. La serie no tiene ningún tipo de reparo en mostrar su lado más visceral e injusto con quienes no se adaptan a este mundo tan cruel. Además, las peleas no se resuelven por el poder de la amistad, sino que se rigen por un complejo sistema de poder en el que vence quien mejor sabe usar sus cartas. El resultado es que nadie está exento de la muerte, y si no que se lo digan a quienes están viendo o saben lo que sucederá en el Incidente de Shibuya de la segunda temporada.

Lo que está por venir

En línea con lo dicho anteriormente, es un buen momento para ser fan de Jujutsu Kaisen. La primera temporada dejó buenas sensaciones, pero el nivel no ha parado de elevarse desde el estreno de Jujutsu Kaisen 0. Esta película es la precuela de la historia principal, en la que aparecen algunos personajes ya conocidos y se presenta a otro de gran importancia: Yuta Okkotsu, un hechicero admirado incluso por el mismísimo Gojo Satoru.

Este largometraje sucede antes del contacto de Itadori con el mundo de las maldiciones, pero también guarda relación con la segunda temporada, pues Suguru Geto, un hechicero maldito, tiene un papel muy relevante. Ya en el comienzo de la presente entrega, la serie dedica cinco episodios a profundizar en el pasado del villano y su antigua amistad con Satoru, para luego volver al presente y dar paso al Incidente de Shibuya.

En total, la segunda temporada tendrá 23 episodios, por lo que acabará su emisión a finales de 2023. Si no has leído nada del manga, prepárate para sufrir, porque la historia está en uno de los momentos más decisivos hasta la fecha y parece que no tiene intención de echar el freno. Esperemos que estas líneas te hayan animado a engancharte a esta aventura de hechicería que promete ser uno de los grandes títulos del anime contemporáneo.

