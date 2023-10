24 aniversario de 'One Piece': así nació el fenómeno del anime que ahora triunfa en Netflix

Pocas series pueden presumir de longevidad y éxito permanente. Una de ellas es One Piece, que se encuentra en uno de sus momentos más dulces tras alcanzar un nivel mayor de popularidad después del live-action. Pero no nos confundamos, ya triunfaba antes de llegar a Netflix, y prueba de ello es que sigue firme más de dos décadas después de sus comienzos.

Precisamente este 20 de octubre se cumplen 24 años de la emisión del primer episodio de la serie, allá por 1999. Aquel día en la televisión japonesa comenzó una aventura de piratas que se ha convertido en una de las historias más emocionantes de los últimos años, y que está lejos de terminar, pues aún hoy quedan muchas incógnitas por resolver.

Su estreno televisivo no fue su nacimiento como tal, pues la serie es una versión del manga original creado por Eiichiro Oda cuyo primer capítulo se lanzó el 22 de julio de 1997, dos años antes. A día de hoy, el manga cuenta con 1095 capítulos agrupados en 107 tomos, mientras que el anime ha emitido 1079 episodios.

One Piece llegó a España en 2003 de la mano de Telecinco. Aunque su emisión traducida se interrumpió años después, ha sido capaz de cautivar a miles de seguidores. Su popularidad es global, y prueba de ello es que todo lo relacionado con la franquicia acaba siendo un éxito, incluida la versión de Netflix. Pero, ¿cómo empezaba la aventura de Monkey D. Luffy hace 24 años? Te lo contamos.

En busca del One Piece

"El oro, la fama, el poder... Todo lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó el Rey de los Piratas, Gold Roger. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas: '¿Mi tesoro? Lo dejé todo allí, buscadlo si queréis. Ojalá se le atragante al rufián que lo encuentre". Esto es lo primero que se escucha antes de dar paso a We Are, el primer opening de la serie. No fueron escogidas al azar, pues realmente son unas declaraciones sobre las que se fundamenta toda la historia.

Así comienza la Era de los Piratas, en la que el Gobierno Mundial, la fuerza que controla a todos los países, ejerce su poder para mantener el orden. Para ello se sirve de la Marina, el cuerpo que se encarga de detener a los delincuentes y aventureros que tratan de desafiar a la ley. Todos los piratas del mundo se echan al mar en busca del One Piece, el misterioso tesoro que Gold Roger dejó en alguna parte del mundo. Esta también es la motivación de Monkey D. Luffy, protagonista de la historia cuyo objetivo es convertirse en el Rey de los Piratas y ser la persona más libre del mundo.

Algo a tener en cuenta dentro de este universo es la existencia de las frutas del diablo, que otorgan poderes sobrenaturales a quienes las consumen. Luffy comió por error la fruta Gomu-Gomu cuando era pequeño, convirtiéndose en un hombre de goma. Sin embargo, los usuarios como él pierden la habilidad de nadar en el mar para siempre, por lo que surcar los océanos puede ser un peligro muy grande para ellos.

Desde el primer episodio nos adentramos en la saga del East Blue, que a lo largo de 61 capítulos nos cuenta los primeros pasos de Luffy en su intento de formar una tripulación, conseguir un barco y zarpar rumbo al Grand Line, el lugar donde se reúnen los piratas más temidos en busca del One Piece. Sus primeros compañeros son Roronoa Zoro, Nami, Usopp y Sanji. Juntos a bordo del Going Merry emprenden el viaje de sus vidas mientras superan sus primeros retos.

Mucho ha llovido desde el comienzo de esta aventura. Nuevos compañeros se han unido a los Sombrero de Paja, que en su travesía a lo largo del mundo han ido ganando fuerza mientras visitan lugares nunca vistos y se enfrentan a enemigos temibles. Con motivo de la emisión del capítulo 1000, el estudio Toei Animation rescató del pasado el opening We Are para crear una versión actual conmemorativa. Puedes verlo a continuación, pero debes saber que contiene SPOILERS.

La llegada de 'One Piece' a Netflix

24 años han pasado (26 desde el manga) para que One Piece cuente con su propia serie de acción real. Netflix ha estado detrás de una primera temporada que ha sido todo un éxito a nivel internacional y que cuenta con el siguiente reparto principal: Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu Maeda (Zoro), Taz Skylar (Sanji) y Jacob Romero (Usopp).

De momento, el live-action ha adaptado la saga del East Blue en ocho episodios. Eso sí, la adaptación ha sufrido algunas modificaciones necesarias, pero el resultado ha sido tan fiel a la obra original que muchos fans de One Piece han quedado sobradamente satisfechos.

Una de las ausencias más destacadas es Loguetown. Esta ciudad es la última dentro del East Blue antes de llegar al Reverse Mountain, el acceso al Grand Line. El hecho de que este escenario no aparezca en la primera temporada del live-action no significa que no lo vaya a hacer en la ya anunciada segunda parte.

La adaptación de One Piece en Netflix ha conseguido algo que ya hizo el anime hace 24 años: enganchar a miles de personas a las aventuras de los Sombrero de Paja. Desde ahora, mucha gente se ha unido a la obra de Eiichiro Oda, ya sea con el manga, con su versión animada o con el live-action. Da igual la forma, el hecho es que Luffy y compañía todavía tienen mucha tela que cortar.

