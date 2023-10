Los guionistas de 'One Piece' dan por segura a Jamie Lee Curtis como la Doctora Kureha: "Es perfecta para ella"

One Piece sigue entre las series más vistas de Netflix cinco semanas después de su estreno, algo que sin duda sirve para medir su éxito de una manera muy precisa. Además, la renovación de su segunda temporada ya es una realidad. Uno de los responsables de este triunfo del live-action es Matt Owens, guionista y productor que ha hablado con Deadline después de un mes en silencio a causa de la huelga de WGA, recientemente finalizada.

Owens explicó, entre otras cosas, qué es lo próximo que podemos esperar en la aventura de Luffy y los Sombrero de Paja. Por lo que sabemos gracias a la obra de Eiichiro Oda, lo siguiente que debería adaptar la serie de Netflix es la saga de Arabasta, donde se introducen nuevos personajes que serán importantes en la historia, entre ellos Nico Robin y Chopper. Este último está muy ligado a la Doctora Kureha, sobre la que gira una expectación muy grande entre los seguidores de One Piece.

Aunque sea un personaje secundario, recibe una gran atención por parte de los fans de cara a la segunda temporada. ¿Por qué? La razón es muy sencilla: La actriz Jamie Lee Curtis ha expresado en más de una ocasión su intención de interpretar a la doctora, e incluso ella y Owens tuvieron un contacto a través de Instagram. En la entrevista, el guionista reveló ciertos puntos sobre la situación actual a este respecto.

La Doctora Kureha es una persona muy importante en la vida de Chopper. One Piece

La serie, a pesar de su éxito, necesita al igual que el resto ciertos impulsos para mantener su popularidad. Uno de ellos es la participación de personas conocidas, y en este caso coincide que Jamie Lee Curtis es fan de One Piece. "Tan pronto como ella dijo que quería salir, nosotros pensamos en intentar que aparezca en el show. ¿Qué podemos hacer? La Doctora Kureha, por suerte, es un personaje que aparece pronto en la historia, y es un papel perfecto para ella", aseguró Owens.

"Tratamos de manifestar nuestro sueño. Después de que ella ganara el Oscar, los guionistas le enviamos una figura de la Doctora Kureha con una nota que decía: 'Felicidades por tu estatuilla, aquí tienes otra para ponerla al lado. Esperamos poder hablar pronto'", añadió el productor. La actriz reaccionó de muy buena manera, y mientras la huelga continuaba en vigor, comenzaron las conversaciones extraoficiales para ponerse manos a la obra una vez todo terminase.

Jamie Lee Curtis también ha manifestado públicamente sus ganas de interpretar al personaje de One Piece en muchas ocasiones. Llegó a publicar un dibujo hecho por un fan en Instagram, mientras escribía lo siguiente: "Una vez la huelga contra la AMTPT termine con un contrato justo, presionaré junto a los fans para convertirme en la Doctora Kureha".

El Capitán Smoker, próximo antagonista

Siguiendo las declaraciones de Matt Owens y viendo las interacciones en las redes sociales, parece más que probable que los deseos de Jamie Lee Curtis y los de miles de fans se cumplirán. Pero no olvidemos que la Doctora Kureha no es el único personaje que entrará en escena en la segunda temporada. De hecho, la escena postcréditos de la primera nos introduce al que será el próximo antagonista: el Capitán Smoker.

No se le ve la cara en sus pocos segundos en pantalla, pero no hay dudas de que se trata de este oficial de la Marina, ya que el pelo blanco y los puros con los que quema el cartel de Luffy le delatan. Sin embargo, al igual que pasa con el resto de caras nuevas que veremos en la segunda entrega, todavía no hay un elegido para interpretarlo. "No se ha hecho ningún casting no solo por la huelga de actores y guionistas, sino también porque estábamos en las primeras etapas del proceso; no hicimos nada más que hablar de posibilidades", explicó Owens al respecto.

