Iñaki Godoy confiesa cómo superó el casting para llegar a ser Luffy en 'One Piece'

Quizá sea la sorpresa más grata e imprevisible de la temporada seriéfila, pero la adaptación de One Piece que Netflix estrenó a finales de agosto no sólo no ha sido un desastre, sino que ha satisfecho a los seguidores del manga y el longevo anime que, más de 1.000 episodios después, no divisa aún su final en el horizonte. Por su parte, la One Piece de Netflix ni siquiera llega a la decena de capítulos, y no se espera que el número crezca en, al menos, un año, pese a que la segunda temporada ya está confirmada.

Entre los aciertos de este live-action, está la composición de un reparto en el que la falta de experiencia es compensada con compromiso y encanto. La elección más arriesgada, por tratarse de su protagonista, era la relativa al personaje de Luffy, pero el actor escogido, el mexicano Iñaki Godoy, ha convencido a los espectadores con una interpretación tan divertida como entregada. Pero, ¿cómo ha llegado Godoy, prácticamente un desconocido fuera de México, a encabezar el elenco de una adaptación tan popular en todo el mundo? Él mismo lo cuenta.

La importancia de sonreír

En una entrevista para Gaby Meza, Iñaki Godoy reconoció que nunca había leído ni visto One Piece cuando hizo su audición, aunque “la ubicaba”. Mientras rodaba Los imperfectos, una serie para Netflix cancelada en su primera temporada, a Godoy le llegó, por mediación de sus agentes, la opción de hacer una prueba para un papel aún por desvelar, y él la aceptó.

Más tarde, cuando le pidieron una segunda audición, Godoy, ya informado de la adaptación que podía llegar a protagonizar, hizo un pequeño trabajo de investigación y descubrió que, para Luffy, “lo más importante era su gran sonrisa, así que traté de mantener eso para mi audición y funcionó”.

Iñaki Godoy como Luffy Netflix

En su primera prueba, optó por un tono más serio y los directores de casting, pese a felicitarlo por su desempeño, le hicieron una recomendación: “Cero drama”. Así que “lo volví a mandar y…me quedé”.

