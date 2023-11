Brandon Sanderson echa leña al fuego: 'One Piece' es mejor serie que 'La rueda del tiempo'

No es la primera vez que Brandon Sanderson critica la adaptación en serie de La rueda del tiempo, de Prime Video, pero el autor norteamericano parece cada vez más predispuesto a hacerlo de manera abierta ante sus seguidores. Eso sí, siempre argumentando el porqué detrás y defendiendo que, pese a todo, cree que se trata de una buena ficción.

A través de uno de los últimos programas de su podcast Intentionally Blank, que presenta junto al autor de novelas de terror y ciencia ficción Dan Wells, Sanderson ha vuelto a demostrar su malestar hacia La rueda del tiempo. Recordemos que el norteamericano fue el encargado de concluir la saga literaria con sus últimas dos novelas, después de que Robert Jordan falleciera de forma prematura.

En este episodio llamado Brandons Kaiju Quiz for Dan, ambos escritores hablaban sobre las adaptaciones en cine y televisión de algunos libros o videojuegos, ahondando en el célebre manganime One Piece y también en el filme sobre los videojuegos Five Nights at Freddy's, que ya se ha convertido en la película de terror más taquillera de 2023 en España.

Brandon Sanderson ensalza 'One Piece' y demuestra indecisión ante 'La rueda del tiempo'

"Hice un directo del episodio 8, de la temporada 2, de La rueda del tiempo, y fui muy crítico con él. No es peor narrativamente que One Piece, pero siento que fue el más flojo en los guiones. Algo que no quita que fuera bueno y resultara una mejora respecto a la primera temporada. Pero la diferencia que veo con One Piece es que los defectos que noto en esta serie probablemente sean defectos del medio original", señalaba Sanderson en el podcast.

El estadounidense es consciente de la longevidad de una serie anime con más de 2000 números, proyectando el amor en sus personajes a lo largo del tiempo. "Al creador realmente le gusta la serie y es uno de esos mangakas detallistas y críticos con cualquier cosa. Los fans de One Piece aman la serie y sienten que es una adaptación muy fiel, pero que se puede convertir en acción real. Todas esas cosas juntas impulsan a decir: 'Le doy a esto el beneficio de la duda, voy a disfrutarlo por lo que es'", justifica Sanderson.

El quid detrás de su critica hacia La rueda del tiempo y no hacia One Piece se produce debido a su papel "hiperprotector" con la obra de Robert Jordan. Una manera de continuar defendiendo su legado literario y cómo debería seguir siendo homenajeado a través de la serie.

"Creo que Rafe Judkins [el showrunner] hace un gran trabajo con La rueda del tiempo, pero hay algo que me hace pensar que, con todos los defectos que tiene, One Piece es una adaptación mejor que La rueda del tiempo, y es que traslada el alma del trabajo del creador a la pantalla", concluye Sanderson.

Una de cal y otra de arena para La rueda del tiempo que continúa triunfando como una de las series más vistas del año en Prime Video, independientemente de que no haya logrado alcanzar aún las mismas alabanzas que One Piece.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.