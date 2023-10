¡La nueva villana de 'La rueda del tiempo'! La actriz española que sorprende en el final de la segunda temporada

[Esta noticia contiene spoilers del 2x08 de La rueda del tiempo]

El final apoteósico de la segunda temporada de La rueda del tiempo nos ha ofrecido una secuencia en la que Rand se da a conocer como el Dragón Renacido en Falme. Así, el joven comienza a cumplir las profecías que auguran su enfrentamiento contra el Oscuro y aquellos que siguen el camino de la Sombra, mientras se acompaña de sus fieles amigos y escuderos.

Tras este momento de clímax, La rueda del tiempo revelaba que Ishamael había roto de los sellos de los Renegados antes de morir a manos de Rand. Un hallazgo relevante para el futuro descubierto por Lanfear, quien echaba momentáneamente una mano al heredero de Lews Therin Telamon para posteriormente sufrir las malas artes de otras de las Renegadas, más concretamente de Moguedien.

Es precisamente este momento en el que la serie nos presentaba a este nuevo personaje, que promete convertirse en la gran villana de la tercera temporada y que será interpretada ni más ni menos que por la actriz española Laia Costa.

Esta aparición totalmente inesperada llega después de que la catalana triunfara recientemente con el filme Cinco Lobitos y regresara a la serie Citas, con la que se dio a conocer al gran público en su juventud, siempre alternando sus proyectos en España con producciones internacionales. Su aterrizaje en la ficción de Prime Video promete poner patas arriba a las Tierras Occidentales.

¿Quién es Moguedien, la nueva villana de 'La rueda del tiempo'?

Para los ajenos al universo literario de Robert Jordan, Moguedien es una de los Trece Renegados que sirven al Oscuro y una de las más queridas por este. A pesar de que se trata de la Elegida más débil de todos, sus poderes hacen que sea conocida como la Araña y posee una gran habilidad para acceder al Tel'aran'rhiod, el mundo al que tan solo unos pocos llegan de forma consciente y de acuerdo a sus deseos. Esto provocaba que se transformara en una de las grandes favoritas del Padre de las Mentiras.

En la escena en cuestión, Moguedien amenaza a Lanfear con su debilidad hacia el Dragón Renacido. "Ishamael nos ha liberado a todos. Tenía la ligera sospecha de que ibas a traicionarlo. Ishamael y tú siempre habéis sido muy cercanos al Dragón. Los demás no tenemos ese defecto", confesaba la antagonista.

"En silencio desde las sombras. Es lo que siempre has dicho de mí. Que era demasiado precavida, que tenía miedo, qué era débil. No es un enfrentamiento. Es una advertencia. Cuando ataco no fallo. Aléjate de él, Lanfear. Ahora es nuestro", añadía esta adelantando lo que está por llegar en la tercera temporada de la serie, ya confirmada hace meses por Prime Video.

Laia Costa en 'La rueda del tiempo' Prime Video

Según conocemos por las novelas de Robert Jordan, el poder de Moguedien era similar al de Nynaeve antes de que esta comenzara a desarrollarlo por completo. En la serie de Prime Video esto aún no ha ocurrido, por lo que ambas tendrían habilidades parecidas. Algo que también podría estar detrás de un posible enfrentamiento entre ambas, como ya ocurriera en El ascenso de la Sombra.

Habrá que esperar para ver si la versión del personaje en la serie es diferente a la de los libros, después de ver cómo sometía a Lanfear con una pasmosa normalidad y pese a que su compañera es mucho más poderosa. De hecho, ambas Renegadas mantienen una disputa eterna por el control del Tel'aran'rhiod, algo que podríamos ver también próximamente. Se avecinan tiempos oscuros, pero la rueda sigue girando.

