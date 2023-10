Crítica de 'Five Nights at Freddy's': los 'Terminator' más adorables del cine en una terrorífica adaptación de la saga de videojuegos

Valoración: 'Five Nights at Freddy's'

En marzo de 1986, el filme Robots asesinos (Chopping Mall) enfrentaba a ocho universitarios a tres robots de alta tecnología en el centro comercial Park Plaza. El filme dirigido por Jim Wynorski resultaba un verdadero fracaso de taquilla en su estreno inicial, pero lograba conquistar al público en su relanzamiento y convertirse con el paso del tiempo en una película de culto. Un young adult sobre los peligros de los autómatas que veríamos repetido en infinidad de ocasiones, prosiguiendo en filmes posteriores como Curso 1999 y sus secuelas.

En esta misma línea, la franquicia Five Nights at Freddy's, conocida como FNAF, nacía de la mente de Scott Cawthon en 2014. El norteamericano sufría un fuerte descalabro después de la publicación de su primer videojuego, Chipper & Sons Lumber Co., donde el personaje de un castor recibía las chanzas del público por su carácter espeluznante.

Lejos de hundirse en la miseria, Cawthon daba la vuelta al que podría haber sido el final de su trayectoria. Así nacían los animales animatrónicos de los videojuegos FNAF que acabarían siendo ampliamente conocidos por el público gamer. La franquicia llegaría a contar con hasta diez entregas, numerosos libros y guías, y alguna que otra adaptación no oficial, antes de que Emma Tammi se situará en la silla del director del filme homónimo.

'Five Nights at Freddy’s', la adaptación de Blumhouse del videojuego Cinemanía

Pese a que el largometraje Banana Splits (Benjamin Kasulke, 2018) se inspiraba en los personajes nacidos en el programa de Hanna-Barbera de los años 60, muchos ya apuntaban a los parecidos evidentes con FNAF. Mucho más clamoroso sería el caso de Willy's Wonderland (Kevin Lewis, 2021), protagonizada por Nicolas Cage, una evidente reinterpretación gore inspirada en la saga, aunque muchos hayan intentaran desvincular sus tramas.

Después de años y venidas con la adaptación cinematográfica de Five Nights at Freddy's, en la que Emma Tammi (El viento) aterrizaba después de la salida en la dirección de Chris Columbus (Harry Potter y la piedra filosofal), el filme llega ahora a las pantallas de todo el mundo para regalarnos una versión más que digna de una franquicia con millones de seguidores en todo el mundo.

La nueva versión de los animatrónicos supera con creces a la creada originalmente en los juegos, con unos robots creados por The Jim Henson Company, la compañía de Los Teleñecos. Una presentación de los 'Terminator' más adorables del cine, cuya tierna imagen choca con su actitud violenta.

Josh Hutcherson siempre resulta una apuesta segura en el cine de género"

Conocido por sus trabajos en proyectos de fantasía o ciencia ficción como la franquicia Los juegos del hambre, la película Zathura: Una aventura espacial o la serie Ultraman, Josh Hutcherson siempre resulta una apuesta segura en el cine de género, sobresaliendo de nuevo en un reparto en el que tan solo la pequeña Piper Rubio consigue hacerle sombra.

El actor se introduce en la piel del guardia de seguridad nocturno del Freddy Fazbear’s Pizza, quien enfrentando al Freddy y los otros robots asesinos sorprende al navegar entre dos planos, el mundo onírico en el que intenta descubrir quién secuestró a su otro hermana y el verídico que parece mucho más irreal.

Una historia que enamorará tanto a los fans de los videojuegos originales ('FNAF') como a los recién llegados."

Five Nights at Freddy's también presenta un tributo inesperado a la franquicia slasher Scream, que este año cumple 25 años del estreno de su primera entrega, con la participación de Matthew Lillard en uno de los papeles principales de un filme.

Entre luces de neón, momentos musicales y robots asesinos, Five Nights at Freddy's continúa rompiendo con la maldición de las adaptaciones cinematográficas de videojuegos con una historia que enamorará tanto a los fans de los videojuegos originales (FNAF) como a los recién llegados.

A pesar del tributo a la franquicia FNAF y a los robots asesinos del cine, Five Nights at Freddy's adolece de una falta de valentía para mostrar escenas tan sangrientas como las de Willy's Wonderland, pinchando también en la introducción de algunos pequeños gags fallidos. Algo en lo que también tiene que ver que la propia cineasta confesara que existía una versión extendida más gore, que finalmente era desestimada en el corte final y que muchos comenzarán a pedir que vea la luz.