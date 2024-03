El feminismo vuelve a tomar las calles con más fuerza para plantar cara al negacionismo

Horas antes ya se respira el mismo clima de todos los años. El morado va tiñendo las calles de Madrid con pañuelos, mochilas, bolsos, gorros, bufandas y jerséis morados. Sobrevuelan los helicópteros y empiezan a cortar las vías. Un año más, el feminismo inunda la capital. Es 8 de marzo, 8M, Día Internacional de la Mujer, y miles de personas han salido a reivindicar los derechos de las mujeres. Lo han hecho con más fuerza que el año pasado y con la emoción compartida de sentir su lucha cantada al unísono. Cada una tiene la suya, pero la raíz es la misma. Y lo saben. Este viernes han dado un golpe sobre la mesa y han dicho "se acabó" al patriarcado, al negacionismo y a las violencias machistas. Madres, hijas, hermanas, abuelas, jóvenes, activistas, pensionistas, estudiantes, cineastas, sindicalistas, políticas, adolescentes. Ni el frío ha evitado que 34.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se agolpen en las calles demostrando que el feminismo no remite.

A las siete de la tarde partía de Atocha la marcha mayoritaria, convocada por la Comisión 8M con rumbo a Colón y coronada por pancartas que rezaban las insignias ya habituales todos los años, como "Hermana, yo sí te creo", "Mi cuerpo mis normas" o "De camino a casa quiero ser libre, no valiente". Pero han aparecido también insignias nuevas. El "Se Acabó", por ejemplo, que ya se ha convertido en un himno feminista; e incluso algunas swifters han rescatado el Fuck the Patriarchy de su cantante favorita.

Marta, de 25 años, era la primera vez que acudía a la manifestación del 8M con su hermana melliza, Irene. Describe con los ojos empañados la emoción que siente de ver cómo tantas mujeres salen a la calle a reivindicar lo que es suyo. "Está siendo precioso, nos sentimos muy unidas a las demás", cuenta. El feminismo le cambió la vida, y así lo exhibe su pancarta. "Es una frase que mi hermana y yo repetimos mucho, porque las mujeres descubrimos el feminismo por distintas vías, de distintas formas. Y al final da igual el modo en que te llega, cómo cambia y transforma tu vida", explica. "De repente te empiezas a dar cuenta de cosas que antes no eras consciente de que eran machismo y las empiezas a filtrar de otra manera y a poner tus límites", añade su hermana Irene.

Marta, Irene y Noelia, en la marcha del 8M en Madrid. JORGE PARÍS

No se cumplieron los peores augurios. Ni la brecha que mantiene al feminismo dividido en dos ni el negacionismo machista han doblegado la fuerza del movimiento. La delegación del Gobierno habla de 34.000 manifestantes (las organizaciones disparan la cifra a 300.000) entre las dos marchas: la de la Comisión 8M y la del Movimiento Feminista de Madrid, que ha ido de Cibeles a Plaza España. Han salido a manifestarse unas 7.000 mujeres más que el año pasado, aunque las cifras están todavía lejos de las marchas masivas de 2018 y 2019, cuando se contabilizaron unas 300.000 mujeres en una única movilización. Para Patricia, Anouk y Mónica, tres amigas de entre 60 y 70 años, que haya bajado el número de manifestantes en los últimos años responde precisamente a los éxitos que ha ido alcanzando el feminismo. "Es porque algo hemos conseguido", sostienen.

Sobrevuela todavía el recuerdo de la rabia que generó la sentencia de La Manada y la potencia del conmovedor apoyo que expresaron miles y miles de mujeres hacia la víctima. Ese es otro éxito del feminismo: poner el consentimiento en el centro de los debates y, en definitiva, de las relaciones sexuales. Hasta quienes eran apenas niñas por aquel entonces saben que marcó un antes y un después en España. "Sometimiento no es consentimiento", subraya la pancarta de Lola, de 18 años. "Vi hace poco el documental, y explicaba cómo la fiscal del Tribunal Supremo, para defender a la víctima, dijo que estar sometida durante la agresión sexual no significa que consintiera el acto", explica. "Yo creo que ahora mismo lo que más nos une es estar en contra de las agresiones sexuales y de la violencia machista, que al fin y al cabo es el mayor exponente del patriarcado", añade.

Predomina igualmente el miedo al retroceso y a la pérdida de unos derechos que hace todavía muy poco que se conquistaron y que, por tanto, son más vulnerables. Las feministas han plantado cara al negacionismo también, haciendo más ruido del que suelen hacer los ataques machistas. Alicia, de 53 años, ha ido a la manifestación con su hija de 19, y confiesa su preocupación por la falta de conciencia de parte de las nuevas generaciones. "Es importante traer a las hijas porque tienen que darse cuenta de por dónde tienen que pasar y por dónde no. Los chicos jóvenes no tienen esto tan claro, estamos volviendo para atrás con todo lo que habíamos conseguido. Quieren acapararlas demasiado, controlarlas. Con lo que hemos luchado y conseguido. No se puede pasar por ahí", advierte.

Lo que sí ha demostrado este viernes es que las feministas no van a permitir volver hacia atrás. El negacionismo y el cuestionamiento de la violencia estructural que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo no hace más que alimentar también la defensa feminista. Ni siquiera la división dentro del movimiento parecía ser hoy la cuestión principal. Porque, aunque alimentada de pequeñas causas, el objetivo es común: acabar con las desigualdades y las violencias y reivindicar unos derechos que les pertenecen. Las feministas han gritado "se acabó" a la violencia de género, a las violaciones, a la brecha salarial, al reparto desigual de los cuidados, a los techos de cristal, al acoso laboral, al patriarcado, a la discriminación, a los estigmas y prejuicios. Las feministas han gritado "se acabó" al machismo.