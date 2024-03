El alcalde de Fontanar no acude al pleno urgente en el que se tramita su dimisión por llamar "subnormal" a una trabajadora

El Ayuntamiento de Fontanar, en Guadalajara, ha celebrado este viernes un pleno extraordinario con carácter urgente, convocado con apenas 30 minutos de antelación, en el que se ha notificado la dimisión del alcalde, Víctor San Vidal, si bien no ha renunciado a su acta de concejal. Esta renuncia se debe a un vídeo publicado en las redes sociales, en el que se muestra el trato vejatorio que el mandatario propinó a una trabajadora. En la locución se escuchan insultos como "tonta" o "subnormal", entre otras cosas.

En esta sesión plenaria no ha estado el ex alcalde del municipio y el protagonismo lo han tenido los escasos vecinos que se han personado en el Ayuntamiento, increpando a su salida a los concejales de su formación en el Gobierno, con gritos de "cobardes" o "dimisión, dimisión". La Asamblea convocada por el primer teniente de alcalde, Jesús Caballero ha motivado que no hayan estado todos los concejales.

En declaraciones, desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Fontanar han reclamado la dimisión de San Vidal como edil en el Ayuntamiento, así como la del resto de concejales de su formación Entre todos Fontanar. A partir de este viernes, el Ayuntamiento cuenta con diez días hábiles para que se convoque un nuevo pleno para la elección de alcalde.

Concentración vecinal

Tras la celebración del pleno extraordinario, unas 200 personas se han dado cita en una concentración espontánea en la puerta del Ayuntamiento, en la que han reclamado que "con la dimisión no es suficiente" y han manifestado el apoyo a la empleada municipal víctima del trato vejatorio con la consigna "Silvia no está sola".

En la concentración, a la que también han acudido integrantes de la Plataforma Feminista de Guadalajara, se ha leído un manifiesto de apoyo a la trabajadora, en el que se exige a San Vidal la dimisión también como concejal. "Condenamos todo tipo de violencia verbal o de otra índole hacia cualquier persona, y sobre todo, en un día como el 8 de marzo, hacia las mujeres", ha señalado el manifiesto, leído por una compañera de la trabajadora en el Centro Joven de Fontanar.