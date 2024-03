Marialú Torres, 'influencer' con tartamudez: "Nunca es tarde para amarse y aceptarse"

La vida de Marialú Torres (Colombia, 1989) no ha sido fácil, pero nada en su reluciente y permanente sonrisa hace entrever que detrás de una imagen del todo cuidada se esconde una joven que un día tuvo que enfrentarse a la sociedad. Con una tartamudez severa, a los 25 años tomó la decisión de acabar con los prejuicios y se puso el mundo por montera para llevar su experiencia vital a todos los rincones que pudiera.

Este jueves aterrizó en Madrid para ser una de las voluntarias que acercaron esa experiencia a niñas y niños en el evento Imbatibles y Humanas, organizado por la fundación Inspiring Girls, que se encarga de acercar los testimonios de mujeres empoderadas y con talento a niñas y niños, y con la colaboración de BBVA. Junto a la atleta paralímpica Sara Andrés, la jueza afgana Fariba Qureshi y la cantante Conchita, Torres, coach, asesora de imagen, conferenciante y podcaster, hizo las delicias de los más pequeños y sus familias, que aplaudieron un discurso vital que se centra en una sola cosa: el amor propio.

"Dejé que la oscuridad apagara mis sueños", ¿qué significado tiene esta frase para ti?

(Ríe) Hasta que decidí ser luz para los demás, la sociedad me había dicho siempre que no podía hablar en público, hablar en una radio, ser yo... solo por el hecho de tartamudear. Me decían que estaba enferma, que tenía una discapacidad, un problema, y que no podía cumplir eso. Dejé que esos comentarios y el no puedo fueran parte de mi vida durante muchos años sin ser lo que hoy soy. Era negativa, no iba a entrevistas de trabajo por miedo al rechazo, no tenía pareja... hoy en día he roto con ese miedo, con eso que la sociedad siempre me había dicho.



No tenían razón, no voy a permitir que el qué dirán apague mis sueños. Quiero tener un podcast, una pareja... tener lo que todo el mundo tiene y para ello voy a ser una guerrera y me voy a enfrentar a las burlas y rechazos. Yo soy más que una tartamudez, tengo ideas para el mundo.



¿Cuándo decidiste que eras mucho más de lo que decían los demás?

En 2015, con 25 años, me estaba graduando en Administración de Empresas y ahí la vida me dijo: "Hay que hacer algo". Una de las tareas en una asignatura era grabarse hablando y odiaba grabarme. Llevaba desde los 15 años sin dejar que me grabaran y solo lo hice para poder aprobar. Cuando me vi, mi tartamudez era muy fuerte. Me odié. Fui a casa llorando y le dije a mi madre que tenía que hacer algo. Empecé un trabajo de amor propio, de autoestima con coach of life y fonólogas. Comencé todo ese proceso, ese camino de amor y aceptación y así fui cambiando y transformando mi vida.



¿Te costó mucho el proceso de quererte a ti misma?

Sí. Amarse es muy difícil, pero es el camino más lindo y la decisión más importante que se puede tomar en la vida porque esta te cambia. Cambia todo. El interior, el físico y las personas que te rodean. La gente estaba viendo una oruguita que no encajaba y yo nunca pensé que hoy iba a estar rodeada de personas tan importantes. He llorado porque nunca imaginé este sueño, que se está cumpliendo gracias a amarme, a darme otra oportunidad. Este es mi mensaje: nunca es tarde para amarse y aceptarse.



Marialú Torres, 'influencer' con tartamudez. Jorge París

¿Cuáles han sido los principales desafíos que has vivido y cuáles tus mayores miedos?

En estos momentos de mi vida, hay personas que siguen pensando que, porque tartamudeo, no puedo hablar en público o desempeñar un trabajo en la comunicación. Esto es muy difícil para mí todavía. En el tema del trabajo, la gente piensa que yo voy a dar una charla y ya está, pero lo que hago es transformar vidas y eso tiene valor (se ríe). Esto también ha sido difícil. No salgo a contar una historia, llego a un corazón y despierto lo que está dormido. Estas cosas también me dan fuerza para enfrentarme al mundo y decir que esto no me define. Vine aquí a transformar el mundo, como todos.



En rede sociales tienes miles de seguidores, ¿qué mensajes te llegan de ellos?

Eso es lo más lindo de todo, porque cuando entrego lo hago desde el corazón. En los comentarios me dan las gracias o me dicen que soy una inspiración. También me escriben niñas que sufren bulimia u otras afecciones que no tienen nada que ver con la tartamudez para decirme que se aman más. Hay gente que me dice que soy su luz, nunca imaginé que sería luz para las personas. Escuchar eso es como ¡guau! y cuando quiero desistir llega un comentario en Instagram o una niña que quiere una foto conmigo. Esos mensajes también son una herramienta para seguir porque veo que lo estoy haciendo bien.



Ahora que se acaba de celebrar el Día de la Mujer, ¿crees que la falta de autoestima en las mujeres tiene que ver con el machismo?

Es duro, sí. El machismo todavía está, pero hoy en día es muy importante que niñas, adolescentes y mujeres recuperemos la autoestima. En este siglo esto es primordial para ir disminuyendo el machismo. Cuando nos amamos y aceptamos alejamos a esos hombres que piensan que no podemos hacer algo, que no están de acuerdo, pero todos debemos fortalecer el amor propio, los hombres también.



Para construir un mundo hay que hacerlo juntos. Hombres y mujeres tienen capacidades y cualidades que, si se unen con amor, pueden llegar a ser transformadoras. Yo estoy aquí hoy hablando en público gracias a hombres que sí creyeron en mí para ser una líder con tartamudez. Invito a todos los líderes a que les den el micrófono a las mujeres. Entre todos debemos apoyarnos.



¿Tu presencia en redes te ha ayudado a darte a conocer?

En TikTok e Instagram hago un contenido de amor que es lo que me ha llevado a conectar con más personas del mundo. También con mi podcast, Una tartamuda en público, que ha sido la idea más maravillosa que tuve. Pensaba que no me iban a escuchar y ahora es un medio desde el que ayudo e inspiro a muchos. En TikTok hago contenido en la calle entregando amor, chocolate y flores. Esta idea nació porque creo que el mundo necesita más amor.



¿Cómo te definirías en tres palabras?

Valiente, amorosa y extraordinaria.



¿Y poderosa?

También, superpoderosa. No tenía esos poderes, me tocó trabajarlos y ahora sí los he sacado al mundo.



¿Cómo se llega a ser poderosa?

Mirando desde la dificultad, desde lo que no te gusta de ti, y transformarla en un poder. Cambiar esto y trabajarlo con amor porque desde la rabia no se logra nada. Darle otra mirada a esa dificultad.



¿De ahí que digas que tu tartamudez es un don?

Así es, lo llamé así le guste a quien le guste. Para mí es un don. No se tiene que quitar, no se tiene que curar... yo soy perfecta y este es mi don. Punto. Tuve que verlo así para hoy ser feliz y poder llegar a los corazones.