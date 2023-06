Olivia Mandle, la Greta Thunberg española: "Quiero que España deje de ser el país con más delfines en cautiverio de Europa"

El nombre de Olivia Mandle (Barcelona, 2007) cada vez resuena con más fuerza en el mundo del activismo medioambiental. Con tan solo 16 años, esta joven amante de los delfines y del ballet ha logrado convertirse en un referente y una inspiración para todas las niñas que sueñan con un planeta mejor.

Ha sido galardonada con el Premio Internacional a su trayectoria por el Instituto Jane Goodall Global, es embajadora del Pacto Europeo por el Clima de la Comisión Europea y también de la expedición La España Azul. El martes, sumó otro galardón a esa larga lista: Premio Niña Inspiradora, concedido por la fundación Inspiring Girls, enfocada en fomentar la ambición profesional de las niñas en carreras científicas y tecnológicas.

Mandle, además, lidera la campaña No es país para delfines, con la que lucha por el cierre de los delfinarios en España. En su día a día no hay descanso. De hecho, recibe a 20minutos.es horas después de su último día de clases como estudiante de cuarto de la ESO.

¿Qué piensan cuando la ven con ello?Cuando voy a la playa me miran con cara rara, me preguntan qué es eso y yo aprovecho para explicarles lo que está pasando a los océanos. La parte más importante es su capacidad para concienciar. De esta forma es probable que alguien se lo cuente a sus familiares y amigos y se cree una "cadena de conciencia" y que incluso alguien también piense en crear su propio utensilio.

La JellycleanerSí. Es un utensilio para recoger los microplásticos de la superficie del océano. ​Está hecho con materiales reciclados. Concretamente, con botellas de plástico que le pido a mis vecinos y con medias viejas de ballet. No lo diseñé con el objetivo de crear un invento de ingeniería porque yo no soy ingeniera, solo como algo que fuera útil y fácil de implementar.

¿Qué siente al saber que es la Greta Thunberg española?Es un honor porque Greta es una chica que ha movilizado a millones de jóvenes alrededor del mundo. Ella sacó el cambio climático a la calle y le puso voz a un tema del que no se hablaba en absoluto. Greta es un ejemplo, una de mis inspiraciones y referentes. Las dos tenemos un objetivo común que es ayudar al planeta. Yo trabajo más por los derechos de los animales y ella lo hace por el cambio climático, aunque yo también me enfoco en los microplásticos que se encuentran en el mar.

¿Y eso?Siempre había visto a los delfines en documentales, películas y libros en libertad y en grupos de un montón de individuos. Por eso, cuando llegué a casa le pregunté a mis padres si los delfines se iban a su casa después del espectáculo. Cuando me contestaron que no era así me di cuenta de que eso no estaba bien y me dije a mí misma que cuando fuera mayor quería intentar ayudarlos.

Es una inspiración para las futuras generaciones. ¿Qué siente? He hecho muchas charlas y talleres tanto para niños como para adultos y se siente muy bien, porque sé que estoy haciendo algo bien tanto para la sociedad como para el planeta. Cuando salgo de esos eventos siempre alguna persona viene a decirme que la he hecho pensar y reflexionar y a mí eso me llena muchísimo. Es una de las cosas que me hace seguir luchando, además del apoyo que recibo de todas las personas que me escuchan.

Tiene 16 años... y ya varios premios. Hoy acumula uno más. No todo el mundo puede decir lo mismo Sí, es un honor. Me siento completamente agradecida de que reconozcan la labor que llevo desempeñando desde hace casi cuatro años contra los microplásticos, por el cambio climático y por los derechos de los animales.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado como activista?Es difícil ser una niña mujer activista porque no soy científica. El año que viene comienzo primero de Bachillerato y todos los conocimientos que tengo los he adquirido leyendo, viendo documentales y hablando con personas increíbles que he conocido en mi camino. Entonces, con mi campaña No es país para delfines le pido al Gobierno la ley del cierre programado de delfinarios en España. He ido al Senado y también al Congreso a entregar las 150.000 firmas que he recopilado y no ha sido fácil atraer la atención y hacer que los políticos me escucharan.



¿En qué punto se encuentra esta petición?Tras acudir dos veces al Senado conseguimos registrar dos diferentes mociones de ley, pero ambas fueron paradas. Después intenté poner dos enmiendas en la ley de Transición Ecológica y en la de Bienestar Animal, pero las dos fueron votadas en contra. Por este motivo, estamos intentando ver cómo podemos incluir con una moción diferente o de la forma que sea esta ley para que por fin estos animales estén libres.

¿Qué le diría a esos políticos?

Yo les diría que estoy abierta a cualquier propuesta y que si quieren hablar solo tienen que contactarme. Yo lo que quiero es intentar que España deje de ser el país con más delfines en cautiverio de Europa y el sexto a nivel mundial. Es un dato terrorífico y si España quiere ser líder en materia de Transición Ecológica no lo va a poder ser si sigue teniendo esos animales en cautiverio. Yo seguiré insistiendo hasta que eso se acabe.

¿Cómo se ve de aquí a diez años?A mí me encantaría ser bióloga marina. Lo he tenido claro desde pequeña y quisiera abrir un santuario marino en la Costa Brava. Actualmente, no hay muchos santuarios marinos en el mundo y creando uno nuevo va a ayudar a que esos animales tengan más sitios donde ir, porque tú no puedes sacar a un delfín, a una ballena o a una beluga de un acuario y ponerlos en el mar porque han perdido sus instintos y no sobrevivirían. Por eso se deben colocar en santuarios marinos, que son lugares donde los rehabilitan para posteriormente poder pasarlos al mar.

¿Cómo compagina sus estudios con el activismo?Acabo de acabar cuarto de la ESO, que no es un curso fácil y he tenido que hacer malabares porque no solo tengo el colegio sino también el activismo y el ballet, que también me ocupa mucho tiempo y me encanta. Entonces tengo que hacer malabares entre estas tres cosas y también pasar tiempo con mi familia y amigos. Al final es organizarse muy bien el tiempo para poder hacer todo lo que quiero.

¿Cómo le ha impactado la atención mediática que está recibiendo?Salir en todos estos medios es una ayuda para mí, para darme más visibilidad. Además, tanto ellos como mis redes sociales y todas las organizaciones y fundaciones que me poyan son un altavoz para mí. Es algo que tengo que agradecer porque sin ellos no podría haber llegado donde estoy. Obviamente también gracias al apoyo que siempre me han dado mi familia y mis amigos.



¿Alguna vez ha recibido críticas por lo que hace?

Hay muchos haters, muchas personas a las que les gusta encontrar los defectos de la gente pero yo no les hago mucho caso, porque sé que hay otro grupo de personas que me apoyan y yo sé que estoy haciendo algo que está bien y por lo que no me tengo que arrepentir. Si les hiciera caso me acabaría deprimiendo de alguna manera y no podría seguir adelante. Yo lo que hago es despejar todos los comentarios negativos y seguir adelante con mi lucha.



¿Ha perdido alguna vez la esperanza?Nunca. Siempre hay esperanza para el futuro, sobre todo si hay gente joven hoy en día que está subiendo cada vez más fuerte para luchar por un planeta mejor.