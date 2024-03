Melissa Terrón, emprendedora con discapacidad: "A veces, los límites están más en nosotros que en los que nos encontramos"

La inclusión laboral de las personas con discapacidad sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes, por eso, para muchos de ellos, ante la falta de oportunidades, el autoempleo puede ser una salida laboral. En la actualidad, existen en España más de 25.000 autónomos con discapacidad y la cifra, aunque poco a poco, va aumentando.

Melissa Terrón fue una de las valientes que decidieron emprender el año pasado. Tiene 38 años y un 35% de discapacidad física, una circunstancia que no ha impedido que haya decidido emprender y crear su propio negocio, en su caso una clínica de psicología.

Tras años de trabajar en una escuela infantil, decidió dejarlo y perseguir su sueño, un sueño que logró poner en marcha el año pasado gracias a sus ganas, a su trabajo, a la ayuda de la familia y el empujón del programa de emprendimiento en Inserta de la Fundación ONCE.

Hace unos meses decidiste emprender. Cuéntanos cómo has llegado hasta aquí.Tengo 38 años, un 35% de discapacidad física. Me la concedieron con 17 años por problemas reumatológicos y porque, a causa de una negligencia médica, me quedó limitado el movimiento del tobillo. Después entré en la universidad y estuve trabajando de educadora infantil, primero como trabajadora, luego como directora y luego como gerente de la escuela, pero todo el tiempo que estuve trabajando de escuela infantil, seguía formándome en psicología, que ha sido siempre mi vocación. Siempre me han encantado los niños, pero lo que siempre soñé fue tener mi propio gabinete.



¿Cómo afectó tu discapacidad a esta decisión?A raíz de otros problemas físicos, pues tengo cinco hernias en la espalda, tuve que decidir abandonar la escuela educación infantil, porque suponía coger peso, y otras cosas que no me beneficiaban para nada, así que tomé la decisión de ponerme con mi cuenta, hice el master habilitante de psicología general sanitaria, seguía haciendo formaciones y demás y luego estuve trabajando por cuenta ajena. Hasta que en marzo del año pasado tomé la decisión de ponerme por mi cuenta y en julio abrí mi propia clínica. Además de en la consulta, hago consultas a domicilio y sesiones online.



Háblanos un poco de tu negocio…Se trata de una consulta de psicología integral, donde trabajo con niños y con adultos, y también hago terapia de pareja y sexual. Tengo formación en varios enfoques psicológicos, porque lo ideal es adaptar la terapia al paciente, no a la inversa. Entonces, trabajo mucho la terapia cognitivo conductual, con terapias de tercera generación o contextuales y el EMDR, que sirve sobre todo trabajar muchas cosas relacionadas con traumas, temas de la infancia…



Para ponerlo en marcha, te ha ayudado el programa Por Talento Emprende, de la ONCE. ¿Qué ha supuesto para ti poder contar con esta ayuda?Es un impulso, sin duda, porque te ayuda, sobre todo si estás empezando, pero también he podido ponerlo en marcha gracias a mi trabajo, mi esfuerzo y a mi familia, que también me han ayudado mucho.



¿Es más difícil emprender si tienes una discapacidad, a pesar de tener una experiencia profesional previa?Para mí no ha sido más difícil, la verdad, no me ha influido el hecho de tener discapacidad. De hecho, he recibido ayuda, tanto en Avilés como de parte de la ONCE. En lo que sí influye es en la organización de mi trabajo, tengo que organizarlo en base a mi discapacidad. Por ejemplo, no puedo estar muchas horas sentada, por eso tengo que organizar la agenda de una manera distinta a si no tuviera discapacidad, tengo que dejarme media hora entre paciente y paciente para levantarme un rato… porque no puedo, ni estar mucho rato sentada ni mucho rato de pie, tengo que equilibrar. Pero bueno, un psicólogo, aunque no tenga discapacidad, tampoco puede trabajar muchas horas seguidas, porque requiere mucha concentración, tienes que meterte mucho en la vida de los pacientes… No puedes hacer muchos seguidos si quieres atenderlos a todos bien.



Y a la hora de desarrollar tu actividad profesional, ¿te has encontrado con algún obstáculo debido a tu discapacidad?En los gabinetes en los que he estado, no. En la escuela infantil sí encontré más, tenía que estar muchas veces de baja porque me afectaba mucho a la espalda, pero a la hora de encontrar trabajo, la verdad es que no, nunca me han negado un trabajo por tener discapacidad.



Algún paciente que te haya mirado de un modo distinto a causa de tu discapacidad…No, la verdad es que no, porque como estoy sentada, no se me nota. Lo que más tengo son dolores, molestias, no puedo correr… pero, claro, eso en la consulta no se ve.



¿Qué crees que es más complicado para una persona con discapacidad, encontrar un trabajo por cuenta ajena o emprender?Yo creo que por cuenta ajena es más fácil. De hecho, como se trata de un empleo con ayudas, en muchos puestos incluso valoran positivamente que tengas discapacidad, pero, aun así, como contaba antes, no me he encontrado con grandes trabas tampoco para emprender, no más, al menos, que el resto de las personas que quieren emprender.

Beneficios, la verdad, tampoco hay muchos, más allá de que la tarifa plana que para las personas sin discapacidad puede prolongarla dos años, a nosotros nos permiten ampliarla tres más, es decir, hasta cinco años.



Después de tu experiencia, ¿qué consejos le darías a una persona con discapacidad que quiere montar su propio negocio o hacerse autónomo?Sobre todo, que no se autolimite, que muchas veces los límites están más en nosotros que en los que nos encontramos realmente, que acepten la discapacidad como un rasgo más de su persona y que luchen por sus sueños, por lo que quieren. Y que, si tienen alguna duda o necesitan asesoramiento, que se pongan en contacto con fundaciones, como la ONCE, que les pueden ayudar en este emprendimiento, que tener ese respaldo siempre se agradece y ayuda.