"No estás sola", reza un papelito verde colgado en el recibidor del Centro de Crisis contra la Violencia Sexual Pilar Estébanez. Un mensaje que escribió hace tiempo una mujer, una superviviente de violencia sexual, y que dedica a la próxima que llegue ahí en busca de ayuda. Porque eso es lo que hacen las seis profesionales que trabajan las 24 horas del día en este centro: ser una mano tendida para las mujeres que han sido agredidas sexualmente y necesitan apoyo. Jurídico, psicológico. Pero sobre todo, emocional. Son una red de soporte que trabaja durante todo el año para intentar que las víctimas recuperen su vida. Rodea ese papel otros muchos que emiten mensajes esperanzadores y cargados de fuerza. "Querer no duele, "Nosotras sí te creemos", "No dejes que tu luz se apague", "Todo cuerpo es político" o "Se acabó", son solo alguno de ellos.

El centro, situado en la capital, es el segundo de estas características que abrió la Comunidad de Madrid en febrero de 2023. Cumplieron el primer aniversario hace poco menos de un mes, y solo el año pasado atendieron a un total de 410 mujeres. El 65% tenía menos de 35 años. En el 63% de los casos los agresores eran conocidos y, de esos, uno de cada tres era del círculo cercano.

Conformado por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas, el equipo interdisciplinar se organiza para poder cubrir todas las horas del día. Hay dos en equipo de mañana, otras dos de tarde, una los fines de semana y otra de guardia por las noches. Trabajan como un engranaje. Todas tienen un papel individual, imprescindible, que hace que el acompañamiento a la víctima sea lo más completo posible. "Atendemos a mujeres que les pasan cosas por el hecho de ser mujeres. Entonces incluso lo puedes explicitar, porque piensas que esto te podría pasar a ti también. Es un apoyo y un trabajo horizontal en ese sentido. Pese a que seamos profesionales especializadas, vemos a las mujeres como iguales, no como otras, y eso es muy potente", cuenta a 20minutos Nuria, una de las psicólogas del equipo.

Uno de los mensajes que cuelgan en el mural hecho por las propias víctimas en el centro de crisis. 20minutos.

Las mujeres llegan ahí, bien derivadas por la Dirección General, bien porque llaman a la línea telefónica 900 869 947, donde cuentan lo que les está pasando y acuden al centro. La primera línea corresponde a la trabajadora social, que analiza la situación, valora el estado en el que llega la víctima y recoge los datos de lo sucedido. "Es ver el trauma que pueda tener, cómo afecta en su día a día, qué dificultades ha tenido a raíz de la agresión, pero también qué fortalezas para poder apoyarnos en ellas. Y a partir de ahí nos coordinamos con las compañeras, depende de lo que nos pida", explica Begoña, trabajadora social. Entra ahí también el apoyo psicológico, haciendo apoyo emocional en un momento en el que la víctima debe volver a revivir lo sufrido.

La intervención en crisis

Distribuido en dos plantas y varias salas bautizadas con nombres de mujeres referentes, el centro está impregnado de dibujos y mensajes. Las salas de terapia tienen una luz tenue, dos sillones y una mesa en el centro con un paquete de pañuelos. Lo importante, subraya a este periódico la nueva coordinadora, es que sea lo más agradable posible para que las mujeres víctimas estén cómodas.

Ansiedad, miedo, alerta y nerviosismo son las emociones con las que suelen llegar al centro, según cuenta la psicóloga. Luego pasan por otra fase de "reexperimentación", de volver a revivir lo que les pasó. "Es muy habitual que tengan flashbacks, pesadillas y que le den muchas vueltas a lo que les ha pasado, porque cuesta mucho aceptarlo. Y luego está el momento en el que tratan de evitar determinadas situaciones porque le remueven. Cosas que estaban muy al día a día y que ahora no pueden hacer. Evitar el transporte público, las aglomeraciones... sobre todo espacios con hombres, que son los principales agresores", cuenta.

"La intervención en crisis es un factor que previene que esto se enquiste"

Con todo, Nuria insiste en lanzar un mensaje de esperanza. "No es algo que tenga que marcarte de por vida, ni mucho menos. Es algo que te trastoca mucho y que inevitablemente afecta a varias áreas: a ti y a tus relaciones con los demás. Pero con el tiempo y apoyo profesional se puede superar", asevera. De ahí la importancia de esta red de apoyo que presta ayuda desde el primer momento. "La intervención en crisis es un factor que previene que esto se enquiste. Porque si cogemos toda esa sintomatología desde el principio y te acompañamos en todo el proceso, al final es mucho más esperanzador que si eso no sucede", señala la coordinadora del centro. "Está demostrado. Porque además estamos en el momento preciso en el que toda la situación les abruma. Y decirles que no están solas y que no es culpa suya, es crucial", coincide la psicóloga.

Ocho violaciones denunciadas al día Entre enero y septiembre de 2023 se registraron 3.693 agresiones sexuales con penetración en España. Suponen 405 más que en el mismo periodo del año anterior, es decir, un 12% más. Según el Ministerio del Interior, en España se denuncian ocho violaciones al día. En 2022 se registró el peor dato de delitos sexuales de los últimos siete años, con casi 16.000 agresiones sexuales, y las violaciones en grupo crecieron un 15% respecto a 2021.



Centro de crisis 24h contra la violencia sexual Pilar Estébanez. Sergio García Carrasco

"Para cuidar hay que estar cuidadas"

De los ojos y las palabras de las profesionales se desprende verdadera pasión por su trabajo. Saben que su labor es crucial y que cada día están contribuyendo a que una mujer pueda volver a recuperar su vida después del trauma de haber sufrido violencia sexual. "Es muy bonito, por eso engancha", dicen. Pero hay otra cara de la moneda, y es que tienen que enfrentarse a situaciones muy duras que, inevitablemente, muchas veces se llevan consigo.

"En estas cosas es especialmente importante cuidar al equipo. Porque hay veces en las que te vas a casa con casos y no puedes evitar pensar en lo que has visto por la mañana", cuenta Begoña. Lo bueno, dice, es que se conocen muy bien entre ellas y se apoyan continuamente. Tienen también un equipo de supervisión externa en el que hacen terapias grupales con otras profesionales. "Para cuidar hay que estar cuidadas", concluye.