Es ahora mismo la mujer más poderosa de Europa. Ursula von der Leyen sale del congreso del PPE en Budapest con el abrazo de los suyos para seguir al frente de la Comisión Europea otros cinco años; los conservadores han querido mostrar una imagen de total unidad en la que sobresale la figura de una política alemana que llegó de rebote al liderazgo del Ejecutivo comunitario y que, cinco años después, es la capitana que casi todos quieren. Von der Leyen ha construido un perfil propio, y en la capital rumana se ha permitido la licencia de lanzar varios avisos a propios y extraños.

Con 400 votos a favor y 98 en contra entre sus colegas, Von der Leyen dio las gracias a sus compañeros y dio el pistoletazo de salida a la campaña, a 90 días de las elecciones europeas. Además, cerró cualquier brecha posible con Manfred Weber, invitándole a subir al escenario una vez catapultada como candidata. "Vamos a ganar estas elecciones, gracias por la confianza. Vamos a ganar el corazón de la gente", celebró la dirigente alemana.

El primero, una alerta ante el auge de los nacionalismos y los populismos. Llamativo en parte porque el PPE tiene un alma que es partidario de pactar con la derecha radical. Von der Leyen en cambio muestra bastantes más remilgos: "Los nombres pueden ser diferentes, pero su objetivo es el mismo". Y ligó ese mensaje con un lamento, en el escenario de la invasión rusa de Ucrania y de la guerra en Gaza -sobre la que ella ha sido bastante tibia en muchos momentos, cuando no errática-, ante el auge "de una nueva liga de dictadores" contra la que la UE tiene que luchar.

En esa lista sale para la presidenta y candidata Vladimir Putin. "Aquí en casa, los amigos de Putin están tratando de reescribir nuestra historia y secuestrar nuestro futuro. Están difundiendo el odio desde detrás de sus teclados", alertó, ante lo que Europa, dijo, "tiene que estar unida y ser fuerte" para hacer frente a los desafíos lanzados por "populistas, nacionalistas y demagogos, ya sean de extrema derecha o de extrema izquierda".

Para el presidente ruso, además, tuvo una referencia más directa: "Putin está en búsqueda y captura por crímenes de guerra y rendirá cuentas ante la justicia. En La Haya hay una sala de tribunal esperándole". Y el auditorio, paso a paso, fue aplaudiendo cada palabra de su 'lideresa' que es la 'lideresa' de una UE construida en la última legislatura, de nuevo, a base de golpes.

En su discurso, Von der Leyen abrazó "los valores europeos", los mismos que son para ella una línea roja a la hora de pactar. No quiere tener cerca a nadie que vaya contra ellos, y lo volvió a dejar claro. "Creemos que las personas deben vivir en paz y libertad. Creemos en la economía social de mercado. Creemos que el acceso a la sanidad y a la educación no es un privilegio de unos pocos. Es un derecho de todos", sentenció, antes de añadir a su mensaje un apoyo al sector primario, ahora tan decisivo no solo a nivel social sino también electoral. "Estamos al lado de los agricultores", aseguró.

Pero eso no es incompatible con mantener uno de los grandes pilares de su primer mandato al frente de la Comisión Europea: el Pacto Verde. Cada vez son más las voces en las filas populares que quieren una revisión de esa estrategia, pero para Von der Leyen sigue siendo, matices aparte, irrenunciable. "En el PPE sabemos que no hay economía competitiva sin protección del clima. Y no hay protección del clima sin una economía competitiva", recordó.

De semblante tranquilo y hasta feliz, Von der Leyen dio por hecha desde el principio su elección, y eso quedó palpable en la rotundidad de su discruso, antes de terminar sin una oda al centralismo en Bruselas pero consciente de que la UE tiene que tomar decisiones "de manera conjunta", con ejemplos como el fondo de recuperación o la compra común de energía o material militar, esta última planteada recientemente. "Esta es la Europa que cumple lo que le importa a la gente", acabó. Próxima parada, las elecciones de junio.