Bruselas lanza la primera estrategia de Defensa de la UE: quiere que el 40% de las compras sean conjuntas en 2030

La Unión Europea parece que se prepara para el nuevo orden mundial con hechos, y este martes Bruselas ha dado un paso más presentando una estrategia de Defensa que no tiene precedentes en el bloque comunitario. Nació para la paz una Unión que se ha visto empujada por la guerra -de Rusia en Ucrania- a cambiar su manera de ser y de actuar. Así, la Comisión Europea propone tres elementos clave: adquirir en común al menos el 40% de los equipos de Defensa de aquí a 2030; garantizar que, para 2030, el valor del comercio de defensa dentro de la UE represente al menos el 35% del valor del mercado de defensa de la UE y también avanzar de manera constante hacia la adquisición de al menos el 50% de su presupuesto de defensa dentro de la UE para 2030 y el 60% para 2035.

Son los tres pilares de un plan que se da no solo en un contexto de tensión con Rusia, sino también con la meta de desligarse de la dependencia de EEUU en términos militares. No se han escondido en este sentido ni la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ni el Alto Representante, Josep Borrell. "Independientemente de la dinámica electoral en Estados Unidos tenemos que responsabilizarnos mas de nuestra seguridad, al tiempo que seguimos comprometidos con la OTAN. Creo que Europa está lista para dar un paso adelante. Haciéndolo los Estados miembros invertirán en innovación y creación de empleo", expuso la danesa.

Con todo, el plan de la UE se pone diferentes retos de aquí en adelante, cogiendo el testigo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que fue la primera en poner sobre la mesa una compra conjunta de material militar, con un modelo similar al que se empleó con las vacunas de la covid o con la adquisición conjunta de energía. Bruselas ahora quiere "apoyar una expresión más eficaz de la demanda colectiva de defensa de los Estados miembros". Esto, dicen, se basará en los instrumentos e iniciativas existentes, como el Plan de Desarrollo de Capacidades (CDP), la Revisión Anual Coordinada de la Defensa (CARD) y la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO). Borrell insiste en que se trata de trabajar "unidos, más y mejor" en un escenario muy cambiante "y peligroso".

La pata fundamental está en "mejorar la coordinación" entre los 27 y también en incorporar "una cultura de preparación para la defensa en todas las políticas, en particular pidiendo que se revise este año la política de préstamos del Banco Europeo de Inversiones". El apoyo a Ucrania también es relevante en esta estrategia, que no supone un desligamiento total de la OTAN, sino "un trabajo en equipo" con ella, toda vez que no es viable a corto o medio plazo la 'construcción' de un Ejército europeo.

Se trata precisamente de una visión a largo plazo. El Programa Europeo para la Industria de Defensa (EDIP, por sus siglas en inglés) es la nueva iniciativa legislativa "que pasará de las medidas de emergencia a corto plazo, adoptadas en 2023 y que finalizarán en 2025, a un planteamiento más estructural y a más largo plazo para lograr la preparación industrial de la Defensa", explican desde Bruselas. Esto garantizará, concluyen, "la continuidad del apoyo a la base tecnológica e industrial de la defensa europea, para acompañar su rápida adaptación a la nueva realidad".

El EDIP movilizará 1.500 millones de euros del presupuesto de la UE durante el período 2025-2027 y también respaldará la industrialización de los productos derivados de las acciones cooperativas de I+D apoyadas por el Fondo Europeo de Defensa. El presupuesto del EDIP "también podrá utilizarse para crear un Fondo para Acelerar la Transformación de las Cadenas de Suministro de Defensa (FAST)", termina aclarando la Comisión.

"La brutal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha devuelto a Europa la guerra de alta intensidad. Tras décadas de gasto insuficiente, debemos invertir más en Defensa, pero tenemos que hacerlo mejor y juntos", ha alertado Borrell en rueda de prensa. El jefe de la diplomacia europea pide por tanto "una industria de defensa europea fuerte, resistente y competitiva", porque esta es, añade, "un imperativo estratégico y una condición previa para mejorar nuestra preparación". Estos planes son, definitivamente y en palabras del dirigente español "un cambio de paradigma" para la UE.