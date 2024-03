La UE, lista para crear su reserva de armamento: "Vamos a poner en común nuestra capacidad de defensa"

La Unión Europea asume que la Defensa es una de las prioridades para el futuro, y lo está demostrando. Así, los Estados miembros dispondrán de una reserva de armamento para que recurran a ella cuando lo consideren necesario, tal como ha anunciado este lunes el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en una entrevista. "Vamos a poner en común nuestra capacidad de defensa", aseguró el dirigente francés solo unos días después de que la presidenta Ursula von der Leyen anunciara la propuesta de ejecutar compras conjuntas de material militar, con un modelo similar al de las vacunas contra la covid o la energía.

Breton matiza que se trata de una propuesta para el medio plazo que nace de una inversión común y posteriormente construir esa reserva. El objetivo, dice, es entrar en una "economía de guerra para aprovisionar a Ucrania con lo que necesita pero también para nuestra propia seguridad". Con todo, lo importante es que esas existencias estarán en manos de los países, no de la Comisión Europea, tal como ha aclarado el comisario galo, cuyo papel se ha reforzado además en los últimos meses.

"No hay dudas, hay que aprender que la Defensa ahora es algo fundamental para el futuro de la UE. Es una cuestión de adaptación, y los Estados miembros ya se están preparando", sostienen fuentes comunitarias consultadas por este medio, que reconocen que "no será fácil porque era una cuestión que no había estado nunca sobre la mesa". En ese contexto, en Bruselas combinan el mensaje con iniciativas ya orientadas a la inversión militar. Quizá la expresión más clara -y polémica en parte- en este sentido la dijo hace ya muchos meses el Alto Representante, Josep Borrell. "No podemos ser herbívoros en un mundo de carnívoros", sostuvo, comparando la UE con un "jardín" mientras que el resto del planeta es "la jungla".

El trasfondo va precisamente de que la Unión Europea tiene que aprender el lenguaje del "poder duro" porque el órdago de Rusia así lo pide. "Si queremos subsistir tenemos que ser algo más. Debemos dotarnos de medios para hacer frente a esas amenazas", añadió el jefe de la diplomacia europea; oído cocina, dijeron otros en la capital comunitaria. Así, el pasado mes de enero el propio comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, se ha propuesto destinar 3.000 millones de euros a un nuevo plan para aumentar la producción de equipos de Defensa, inspirado en el histórico programa de adquisiciones del año pasado para ayudar a suministrar proyectiles de artillería a Ucrania.

Daniel Gil, analista en The Political Room especializado en UE, explica a 20minutos que preparada está, pero la cuestión no es si invertir más en Defensa o no, porque "ahí ya hay un consenso, está asumido". De este modo, la clave está en el cómo. "Hay que preguntarse qué entendemos por gasto en Defensa y sobre todo cuáles son sus ejes", recuerda el experto. Francia por ejemplo no separa el gasto en Defensa de la política industrial europea; debe ser "una pata más para reforzar esa industria", en una suerte de proteccionismo al menos en esa área. "Desde el punto de vista francés todo gasto militar tiene que estar supeditado a la reindustrialización".