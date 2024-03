Mireia Barba Cuscó, premio Avanzadoras 'Emprendedora de Impacto': "Soy una soñadora, pero con los pies en el suelo"

Hace casi diez años Mireia Barba Cuscó (Barcelona, 1975) tomó la decisión de comenzar a luchar contra la pérdida y el desperdicio de alimentos al mismo tiempo que ayudaba a empoderar a las personas en riesgo de exclusión social. Con mucho esfuerzo y un gran equipo de trabajo logró convertir su idea en una realidad y en 2014 creó junto a Jordi Bruna y Marina Pons la Fundación Espigoladors, de la cual actualmente es presidenta. Hasta ahora ha salvado 2.638 toneladas de frutas y verduras de la basura y ha servido más de ocho millones de porciones de comida en la mesa de los más necesitados. Su labor ha sido premiada en Avanzadoras, galardones con los que la organización Oxfam Intermón y 20minutos homenajean a las mujeres que transforman el mundo.

¿Siempre quiso desarrollar esta iniciativa?Yo soy diplomada en Ciencias Empresariales y también soy educadora social. He trabajado en el sector privado, en el público y en el social. Pero, siempre me rondaba la idea de crear un modelo que tuviera un impacto empresarial y social. Mis antepasados pertenecían al sector primario y eso me ha hecho querer la tierra y los alimentos. Además, de pequeña siempre me decían: "La comida no se tira, Mireia". Entonces, tras detectar esas necesidades y mirar iniciativas de otros países se creó el modelo.