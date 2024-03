Dulceida habla del ambiente "falso" que hay en la Semana de la Moda de Milán: "No me gusta nada eso"

Aunque todo parezca de color de rosa en redes sociales, Dulceida ha confirmado en las últimas horas algo que mucha gente sospecha: las buenas apariencias engañan.

Muchas influencers acostumbradas a mentir en su día a día, no pueden aguantar los buenos modales ni en persona. O eso es lo que siente la influencer catalana cada vez que va a un evento internacional.

En el caso de la Semana de la Moda de Milán a la que lleva acudiendo más de una década, dos veces al año, Dulceida ha comentado estar cansada de los malos gestos que recibe en cada desfile.

"La gente es muy falsa y es que yo no puedo con eso", ha comentado la creadora de contenido en el programa de Eva Soriano en Movistar: "Me siento muy afortunada, pero, a la vez, tengo una al lado que me saluda muy amable y luego se gira y me insulta".

Unas "falsas muy evidentes" que no pueden esperar ni cinco segundos después de asegurar que va "bien vestida" para criticarla. Por eso, vuelve agotada de asistir a los desfiles de las marcas italianas.

Como sea, Dulceida siempre cuenta con la compañía de su gran amiga Madame de Rosa, con quien comparte su pasión por la moda y puede presumir de tenerla siempre a su lado.