Chiara Ferragni huye de la polémica estilística en su primera entrevista tras la crisis con Fedez

La primera entrevista en un plató de televisión de Chiara Ferragni tras los rumores de crisis con su marido Fedez, tuvo a Italia pegada al televisor. La empresaria e influencer eligió el programa 'Che tempo che fa', de Canal 9, para hablar sobre su vida y responder en directo a las preguntas sobre todos los escándalos que la rodean.

Preguntada por contar su vida públicamente, acerca de su relación con el rapero, la italiana ha respondido: "Tampoco lo desvelo todo. He publicado mucho porque no hay diferencia entre el mundo virtual y la vida, pero esa es solo una pequeña parte de mi día a día. No cuento otras cosas, pero lo que ves ahí es auténtico".

Para esta aparición Chiara apostó por la sencillez estilística y dejó a un lado sus looks más atrevidos y reivindicativos

Traje de chaqueta negro, un clásico

Chiara Ferragni sabe que la primera impresión es fundamental y conoce la fuerza que tiene el lenguaje de la moda. Por este motivo ha optado por un traje de chaqueta sobrio de color negro. No quería que nada desviase la atención de su discurso, que llevaba bien preparado.

Su look nos ha gustado (aunque esperábamos más) y el resultado ha sido elegante. Ha combinado el dos piezas con un top lencero en color crema y zapatos de tacón.

Chiara Ferragni EFE

La italiana necesitaba estar segura y con este look lo ha conseguido. Ha rematado su estilismo con una melena 'long bob' con ondas marcadas ligeramente, labios nude y ojos marcados.