Chiara Ferragni, en su primera entrevista televisiva tras su separación de Fedez: "Nos amamos, pero es una crisis fuerte"

Chiara Ferragni concedió este domingo su primera entrevista televisiva tras su sonada separación de Fedez. Con la honestidad por bandera, como ella misma ha dicho en el inicio de su entrevista en el programa Che Tempo Che Fa del Canal 9, la influencer ha hablado de su ruptura con el músico después de ocho años juntos, cinco de casados y dos hijos en común: Leone, que tiene 5 años, y Vittoria, de 2.

Preguntada por contar su vida públicamente, acerca de su relación con el rapero, la italiana ha respondido: "Tampoco lo desvelo todo. He publicado mucho porque no hay diferencia entre el mundo virtual y la vida, pero esa es solo una pequeña parte de mi día a día. No cuento otras cosas, pero lo que ves ahí es auténtico".

"Se piensa que detrás de cada uno de mis movimientos hay un grupo de expertos y que soy un estratega, pero esto es real y no es una estrategia", ha asegurado sobre la separación de su marido. "Renuncias a tu privacidad, pero cuando pides tener un poco de ella, es difícil tenerla", ha añadido.

Sobre lo que ha pasado entre ellos, ha aclarado: "Fedez y yo hemos hablado. Somos dos adultos que nos amamos. No es que vayamos a terminar de la noche a la mañana. Estamos en una crisis, ya las hemos tenido en el pasado. Aunque esta es una situación un poco más fuerte".

Sobre los problemas judiciales que le afectan, ha dicho: "Han sido dos meses y medio muy duros en los que me vi en el centro de una ola de odio. Se podría pensar que alguien como yo estaría preparada, pero nadie te prepara para la violencia de esos ataques".

"Cuando todos están ahí para elogiarte te sientes invencible, pero cuando hay momentos críticos te sientes rodeada y todo es más difícil", ha reflexionado. "Pensé que había hecho una obra de caridad de buena fe. Si algunas personas no lo entendieron así, significa que las cosas deberían haberse explicado mejor. Ahí es cuando empezó el gran cambio de estos últimos meses", ha señalado sobre el Pandoro Gate.