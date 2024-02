Dulceida se atreve con su cambio de look más radical y se pasa al pelirrojo: "Eres como Jessica Rabbit"

El pelirrojo ha logrado convertirse en el color estrella del 2024. Si Pantone ha elegido el Peach Fuzz, Revlon Professional se ha decantado por el rubio cobrizo eléctrico como su 'Hair Color of the Year' (color de pelo del año). Megan Fox, Dua Lipa y Aitana han sido las últimas en atreverse con esta nueva tendencia que no hace más que sumar adeptas.

Su última víctima ha sido Dulceida, que se ha dejado seducir por uno de los colores que más están dando que hablar en redes sociales (y vuelve locas a las peluqueras): el 'cowboy copper'. Este tono que nació el pasado otoño ha enamorado a aquellas que querían un cambio de look extremo, pero sin llegar a ser tan llamativo como el cereza o el clásico 'ginger', convirtiéndose en el favorito de las melenas castañas.

"Me moría de ganas y llevaba más de un año con el run run run!", anunciaba la 'influencer' en redes sociales. Sin embargo, donde pudimos apreciar mejor su nueva melena fue en el primer concierto de LOS40 Básico Santander, de David Bisbal, con un look igual de rompedor.

Por supuesto, las reacciones no tardaron en llegar, comparándola con personajes de televisión y superhéroes: "Amooo eres como Jessica Rabbit ya tienes disfraz para carnaval".

Dulceida en el concierto de David Bisbal para LOS40 Básico Santander Europa Press

Algunos de los comentarios dieron con la clave de su look, y es que este tipo de pelirrojo va a ser uno de los más rompedores de la temporada, tal y como confirma el 'hair designer' Juandiegoteo.

"El tono de pelo 'cowboy copper' es un pelirrojo ideal para las que se asustan ante un cambio radical. La técnica consiste en mezclar el tono natural del cabello con tonos rojizos cercanos cueros, cobres… pero se puede personalizar al 100% para todo tipo de cabellos: morenas, rubias, castañas… Es la tendencia capilar más viral en TikTok y no resulta un cambio muy drástico", cuenta el experto.

A quién favorece el 'cowboy copper'

Aunque hay un pelirrojo para cada una, lo cierto es que si elegimos el que no es adecuado para nuestro tono de piel, puede resaltar rojeces, acentuar imperfecciones o apagar el rostro. Para evitarlo, el estilista nos da las claves.

"Aunque es cierto que sienta mejor a pieles rosadas y neutras, al ser un tono que puede personalizarse podemos trasladarlo a cualquier tipo de piel. Si no se tiene un cabello castaño o cobrizo, requiere un mantenimiento más constante, ya que estos tipos de tonos poseen moléculas de color más grandes y se desvanecen más rápido, pero podemos mantenerlo con mascarillas de color".

