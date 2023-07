Dulceida: "Sigo teniendo muchísimas ganas de ser madre"

Fue en 2009 cuando Dulceida (Aida Domènech) se aventuró en ser creadora de contenido. En aquel entonces ni ella ni ninguna de las que se conocían como 'bloggers' sabrían que este 'hobby' se acabaría convirtiendo en una profesión.

Ella tiene claro qué era lo que la diferenciaba en aquel momento: siempre fue la naturalidad. Dulceida sabía dar 'tips' de estilo y belleza para "chicas normales" que poco tenían que ver con las mujeres que veíamos en las revistas de moda, pero esa naturalidad siempre iba más allá, pues la mostraba también sus confesiones más personales. En 2015 habló por primera vez de su bisexualidad: "He conocido a una chica", fueron sus palabras. A día de hoy, esa chica, Alba Paul, sigue siendo la mujer con la que comparte su vida. Tras una ruptura, ambas han decidido darse una segunda oportunidad y están más unidas que nunca.

Actualmente la catalana, a sus 33 años de edad, ya es una de las 'influencers' más conocidas del país. Acumula más de 3 millones de seguidores en Instagram, por donde sigue compartiendo sus mejores looks, planes y viajes, entre tantas otras cosas. Una de las escapadas que Dulceida no quiso perderse para dar la bienvenida al verano fue el festival Desalia, organizado anualmente por Ron Barceló y que este 2023 tuvo lugar en un 'resort' de Benidorm. Allí, la creadora de contenido disfrutó de este plan al que acudieron artistas como María Becerra, Beret, Recycled J o DJ Nano, entre otros. Pero Dulceida también sacó tiempo para sentarse con nosotras y hablarnos de sus comienzos, de cómo ha evolucionado como 'influencer', de la importancia de las mujeres de su vida o de maternidad.

¿Cómo fue el momento en el que te lanzaste a crear contenido?Hace ya catorce años de todo esto... Y cuando lo pienso, digo "ay, qué vieja...". Creo que la suerte, y lo más bonito, fue que, sin tener esa ambición, acabé convirtiendo mi hobby en mi trabajo. Siempre digo que hay que soñar alto, ir a por tus sueños y luchar por ellos. Antes no era un trabajo como tal, fuimos las primeras las que, poco a poco, lo fuimos creando. Había mucha ilusión porque al final estábamos haciendo lo que nos gusta y, de repente, se convierte en nuestro trabajo.

¿Qué es lo que crees que te diferenció realmente como 'influencer' que te llevó al éxito que hoy vives?Siempre lo digo, pero es que creo que es así: creo que estuve en el momento adecuado y creo que lo que más me diferenció, sobre todo ya cuando me abrí Youtube, era como la naturalidad. Estábamos muy acostumbrados en el mundo de la comunicación, en la moda, qué es lo que más hacía antes, era a ver a modelos que, aunque hacen su trabajo, muchas chicas no se ven reflejadas en ellas. Yo era una chica normal, natural, con su blog en el que hablaba de lo que le gustaba y daba 'tips' de manera muy personal, no profesional, porque al final lo que me puede gustar a mí, puede que a ti no...

Ahora hay muchísimas 'influencers'. ¿Qué crees que es lo que te diferencia actualmente de las demás?El trabajo, la lucha, la constancia sobre todo, el esfuerzo... Creo que es la clave de esta profesión es no parar. Hace dos años yo no me permitía parar nunca jamás, aunque ahora sí porque ya tengo mucha experiencia y porque, de vez en cuando, se tiene que poder permitir... ¿No? Lo que me diferencia de las demás 'influencers' no sé lo que es, pero sí sé que mi público, al menos el 80%, lleva muchos años conmigo y me conocen, y creen mucho en mí. Ellos saben que jamás publicitaría algo nada que no me guste. De hecho, siempre digo que lo más bonito de mi trabajo es poder publicitar cosas que utilizas de manera gratuita.

Ahora que hay un 'boom' de 'influencers', ¿has sentido alguna vez algún tipo de inseguridad?No, porque la competencia creo que es sana. A lo mejor mucha gente no se lo toma así, pero para mí el hecho de que haya muchas otras chicas que se dedican a lo mismo, me encanta. De hecho, tenemos suerte de conocernos entre todas. Yo las veo y digo, "guau, me alegro un montón por ellas". Por ejemplo, de Lola Lolita, que la adoro, pienso "cuando esta chica tenga 30 años va a ser increíble". Me gusta mucho verlas y me alegro mucho de su éxito. Creo que hay hueco para todos.

¿Cuál consideras que es tu punto fuerte para seguir creciendo como como 'influencer'?Al final creo que lo importante es siempre hacer lo que te gusta y tengo la suerte de que mi trabajo es como tener muchos trabajos a la vez. Entonces, mi sueño era ser actriz, ahora he hecho mi primera película. Al final soy empresaria y eso tiene muchas facetas, y es maravilloso. Estoy todo el rato en un constante crecimiento en todos los sentidos.

¿No te da vértigo ver que te siguen más de 3 millones de personas sólo en Instagram?Sí, pero intento no pensarlo. Te das más cuenta cuando pasan cosas muy buenas o muy malas, es decir, tanto en lo positivo como en lo negativo. Para mí soy una chica normal a la que le gusta hacer las mismas cosas de siempre, y creo que eso es importante... Tienes que ser consciente. Es muy bonito y estoy superagradecida, porque para mí mis seguidores son mi familia, ojalá pudiera conocer a todos.

A lo largo de tu carrera te hemos visto lanzar tu propia colección de maquillaje, de ropa, publicar un libro, montar tu propia agencia de representación, grabar tu docuserie, 'Dulceida al desnudo'… ¿Qué te queda por hacer?Me quedan pendientes muchísimas cosas. Me gustaría adentrarme más en el mundo de la interpretación y, más allá de actriz, como empresaria y como 'influencer' también me quedan muchas cosas por hacer.

Dulceida al desnudo, cartel del documental de Amazon Prime Video

Tu madre juega un papel fundamental en tu día a día, ella está detrás de muchos de tus proyectos. ¿Cómo surge ese momento de confiar en tu madre para tu vida profesional?Mi madre empezó a llevarme la contabilidad cuando ya me hice autónoma. Le empecé pagando un sueldo muy pequeñito y, poco a poco, de forma progresiva, yo diría que en mi 'boom', que fue en 2013- 2014, fue cuando todo empezó a ir todavía mejor. Ahí fue cuando pensé con mi madre en montar una agencia, y la verdad es que mi madre trabaja muchísimo.

En tu documental 'Dulceida al desnudo' también cuentas que llegaste a un punto en el que afirmaste que estaba siendo "el año más duro de tu vida", ahora ya ha pasado el tiempo, y visto con perspectiva, también has contado que estás bien. ¿Qué papel tuvo la salud mental en este momento?A ver, nunca había ido a terapia, pero yo quería. Creo que es muy necesario y todo el mundo debería ir en algún momento, pero ojalá todos pudiéramos... Al final todos tenemos problemas, todos tenemos una mochila que acumula muchas cosas y es verdad que yo llegué a un punto que, aunque nunca me hubiera imaginado estar tan mal, me di cuenta de que necesitaba urgentemente ir a terapia. La verdad es que me ha ayudado muchísimo a la hora de gestionar mis emociones, para lo bueno y para lo malo. Soy una persona muy sentida y noto que ahora reacciono mejor. Creo que al final, si no tienes buena salud mental, no tendrás bien nada.

Surgieron críticas por tu sexualidad a raíz de tu documental, ¿cuáles fueron las que más te dolieron?Me ha pasado que, de repente, en el peor momento de mi vida hubo un montón de chicas que criticaron sin saber nada de mi vida. Al final son chicas que tienen bastantes problemas y empezaron con un 'hate' en el peor momento de mi vida. En ese momento me hizo mucho daño. Es fuerte ver como personas que no te conocen y no saben nada realmente nada de ti, más allá de lo que pueden ver en redes, te pueden hacer tanto daño, pero creo que es normal que te afecte.

¿Qué importancia tienen para ti las mujeres en tu vida, tu madre, Alba...? Creo que estoy muy, muy, muy rodeada de mujeres a las que admiro muchísimo. Va un poco relacionado con que, si ya me alegro del éxito ajeno sin conocer a las personas, imagínate de las mujeres a las que admiro. Me encanta haber nacido mujer, es maravilloso.

Dulceida y Alba Paul anunciaron su reconciliación a través de Instagram con una fotografía juntas.

Has hablado muchas veces de la maternidad, de que te gustaría ser madre. ¿Sigues teniéndolo en mente?Yo siempre lo he dicho. A los 28 o 29 me entró el deseo de querer ser madre, lo que pasa es que es cosa de dos. Yo ahora sigo teniendo muchísimas ganas, eso no se va y ojalá, cuando toco cuadre, salga perfecto.

'Dulce Weekend' fue tu festival de moda y música. ¿Te gustaría repetirlo?Lo pensamos muchísimo. Al final este proyecto se paró por la pandemia y fue cuando empezamos a trabajar en los premios Ídolo. Somos un equipo muy grande, pero la gran mayoría de personas se dedican a la agencia. Creo que es muy difícil poder hacer dos proyectos tan grandes, los cuales necesitan un año previo de trabajo. También creo que ahora mismo hay muchísimos festivales y me pasa como con la ropa, que cuando la veo tanto y se pone tan de moda, me deja de gustar. Siempre lo tenemos en mente, para darle una vuelta porque al final, el concepto era increíble, consistía en llevar Internet a un escenario, juntando todo esto con moda, con marcas...

Hablando de festivales, de experiencias… Un año más no te has perdido Desalia. ¿Qué tiene esta experiencia para querer siempre vivirla?Creo que creo que la la esencia es la compañía. Aquí hay 1.000 personas, de las cuales posiblemente yo conozco 150 y creo que al final, es un concepto de festival pero que disfruta con una familia y amigos nuevos que te llevas como familia. Es como que te evades un poco y te metes en la burbuja de Desalia. Y el eslogan que tienen de ‘Vive ahora’ lo defiendo.

Dulceida en Desalia 2023 Cortesía

¿Qué es para ti ‘Vivir ahora’?‘Vivir ahora’ yo creo que es como vivo desde que tengo uso de razón. Es vivir ‘p’alante’, feliz...

¿Cuál es la tendencia que dirías que más te gusta de de esta temporada?Me encantan, sin duda, las transparencias. Me encantan también los tejidos muy fluidos y el crochet, que en realidad lleva toda la vida...

