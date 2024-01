Dua Lipa impacta con un radical cambio de look y se atreve con uno de los colores de pelo más virales de la temporada

Al igual que ha sucedido con otras 'celebrities' españolas como María Pedraza y la estadounidense Beyoncé, la cantante Dua Lipa se ha sumado al reto de los nuevos cambios y ha recibido el 2024 de buena manera. Su poderosa voz la convierte en una de las figuras más influyentes de la música pop contemporánea, y su éxito en la industria de la moda la ha definido como un fuerte referente de estilo.

A pesar de que la música es su mayor fuerte, la artista es más que eso. Es imagen y fuente de inspiración para muchas por todas sus elecciones en moda, y todo ello gracias a las redes sociales, donde acumula más de 80 millones de seguidores. Su particular estilo queda bien reflejado en sus publicaciones, y es algo que ha atraído el interés de marcas de lujo como Saint Laurent y Versace.

Fusionando estas dos disciplinas, moda y música, la artista ha conseguido crear una potente imagen tanto en el escenario como fuera de él. En sus conciertos hace uso de piezas que juegan con el cuero, los tonos neón y la purpurina, mientras que en su faceta más natural adopta el papel de la estética Y2K, una tendencia de los años 2000 que otras estrellas como Lola Índigo siguen.

No obstante, y si ya no es extraño que una 'celebrity' se cambie de look por cuestiones personales o profesionales, la intérprete y actual actriz británica ha experimentado una nueva imagen para este 2024 que acaba de empezar. La cantante ha apostado por un corte de pelo 'bob' y el rubio platino.

Según Miguel Bling, CEO de You Glow Salon, en Madrid, "El rubio es un color que siempre rejuvenece, más aun cuando está bien trabajado y con un aspecto uniforme. Pero debemos tener claro que este tipo de trabajos requieren muchas horas de salón y en ningún caso podemos realizarlos en casa. Es un trabajo profesional que requiere de una decoloración con Plex, para no romper las fibras capilares",

Así es el nuevo look de la estrella del pop

La intérprete ha pasado de su larga melena rojiza a un corte 'bob' rubio que ya ha lucido en anteriores ocasiones. "Dua Lipa es una mujer muy atractiva y estará bella con todo lo que se ponga. Este rubio de estilo 'femme fatale' es espectacular, pero a ella particularmente le favorecen más los tonos más oscuros, porque le potencian sus rasgos naturales: marrón chocolate, pelirrojo oscuro o incluso su tono natural marrón oscuro", comenta el experto.

La manera de conseguir este acabado que desvela la artista es muy meticuloso, pero está encantando a las más entendidas en moda. "Se realiza con velos muy finos para conseguir una decoloración global. La raíz está matizada con un tono castaño un poco frío, para crear un sutil efecto raíz, que vuelve a ser tendencia y aporta más naturalidad a los looks. En medios y puntas se ha matizado con un tono vainilla muy frío, casi platino, que aporta a la melena un aspecto elegante y sofisticado", añade Miguel Bling.

Aunque el procedimiento para realizarlo en cualquier cabello sería exactamente tal y cómo nos lo define Bling, en el caso de la artista se esconde un secreto, y es que no se trata de su pelo natural. Se trata de una peluca para su próximo proyecto en las grandes pantallas, la película Argylle. Se estrena en sala el 2 de febrero, y así nos lo da a conocer Dua Lipa en su último 'post' de Instagram, junto con un maquillaje de ojos ahumados en tonos azulados, y unos labios con aspecto jugoso.

