Dua Lipa sorprende en la premier de 'Barbie' con un cambio de profesión (y no es la actuación)

Después de tantas presentaciones al rededor del mundo, parece mentira que tan solo quede una semana para el estreno mundial de Barbie. Durante este último mes, Margot Robbie nos ha dado los mejores looks, inspirados siempre en la muñeca, en todas y cada una de las premiers, por lo que en la mundial y la europea no iba a ser diferente.

Sin embargo, la protagonista no es la única que nos ha dejado con la boca abierta con sus estilismos, compartiendo alfombra rosa con Dua Lipa, que tiene un pequeño cameo en la película. La cantante es conocida por sus conjuntos sexis y arriesgados y no ha querido dejarlos de lado durante esta 'gira', sorprendiendo con looks llenos de transparencias y escotes imposibles.

En el preestreno mundial viajó hasta California para lucir un vestido de red plateada brillante con la que dejaba a la vista tanto su pecho como la ropa interior, siendo una de las favoritas del evento. Sin embargo, en Londres ha sido diferente y nos ha dejado ver otra de sus facetas.

Dua Lipa es una gran amante de la moda (sobre todo de la tendencia Y2K) y su influencia le ha llevado a codearse con grandes diseñadores como Jacquemus y Donatella Versace, llegando a lucir sus diseños en presentaciones y desfilar sobre la pasarela para esta última.

Dua Lipa en el preestreno europeo de 'Barbie' Mike Marsland/WireImage

La estrella del pop acudió ayer al preestreno europeo de Barbie en Londres con un vestido de Versace que se adapta perfectamente a la tendencia 'barbiecore' de la que tanto estamos hablando estos últimos días y estará muy presente en nuestros armarios este verano.

Se trata de una prenda corte midi con los tirantes de cadena icónicos de la firma, estampado de flores y mariposas decorados con pequeñas lentejuelas y un profundo escote en 'V'. Un look que llamó la atención nada más llegar.

Aunque el vestido es una maravilla en sí, lo más curioso es su procedencia, y es que ha sido la propia Dua Lipa la que lo ha diseñado junto a Donatella para la última colección de Versace presentada este mayo en una villa de la Riviera francesa.

Desfile de la colección de Versace con Dua Lipa Cortesía de Versace

"Me encanta el verano y para mí esta colección rinde homenaje a lo mejor de esta estación. Se trata de la colección perfecta para el verano. Estas prendas me transportan a mis vacaciones y a los días bajo el sol: tumbarme junto a la piscina con un bonito biquini estampado o ponerme el vestido de noche perfecto para bailar en las calurosas noches estivales. A Dua le encanta la moda y yo adoro la música, ¡somos la combinación perfecta! Es como si estuviésemos de vacaciones y eso es justo lo que queremos que la gente sienta cuando luzca nuestras prendas", dijo Donatella Versace sobre la colección.

Con unas prendas llenas de diversión y dulzura, como no iba a llevarlas Dua al preestreno de una película como Barbie. La cantante llevó el look completo que presentó la modelo, desde el vestido hasta los accesorios, incluyendo las sandalias de gladiador decoradas con mariposas en las tiras.

Las joyas de Dua Lipa en el preestreno de 'Barbie' EFE

Excepto el vestido, todo lo podemos encontrar a la venta en la página web de la firma, pero eso sí, con precios que pocos podemos permitirnos. Si te has enamorado de las sandalias, tenemos una buena y una mala noticia. La buena, es que están disponibles en rosa, negro y en azul, pero la mala, es que cuestan 1.290 euros.

Las joyas, por su parte, eran unos pendientes y un collar XXL, al igual que el anillo. Sin embargo, o no están disponibles para la venta o están completamente agotados, ya que no se encuentran en la página web de la firma.

Los mejores looks de la 'premiere' mundial de 'Barbie'

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.