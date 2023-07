¿Qué es la atelofobia? Barbie tiene este síndrome, descubre si lo tienes tú

A lo largo de la historia de Barbie, la muñeca ha estado sujeta a una mirada que en muchas ocasiones le ha acusado de no estar a la altura de lo que la sociedad espera de ella. Hay quienes aseguran que la muñeca más famosa del mundo no ha sabido adaptarse a un mundo que abraza la diversidad, mientras que a la espera del estreno en nuestro país de la que promete ser la película del año, los fans de Barbie temen que el largometraje no esté a la altura.

Precisamente para paliar ese miedo Robbie Brenner, el primer productor ejecutivo de Mattel Films, reconoció que la inclusión de Greta Gerwig ha sido fundamental para que el equipo confíe en dejar al mundo satisfecho. "Antes de Greta, oíamos muchos lanzamientos. No quiero llamarlos genéricos porque no sería justo. Todos eran interesantes en sí mismos. Pero eran un poco predecibles. Uno pensaba: 'No es suficiente. Necesitábamos estar a la altura del legado y la complejidad'", ha explicado Brenner.

Margot Robbie y Ryan Gosling en la premiere de 'Barbie' Chris Pizzello/Invision/AP

En la película, Barbie no es capaz de estar a la altura de los estándares de perfección de 'Barbieland' (por ejemplo, queda patente en la imagen viral en la que se baja de los tacones y deja de estar de puntillas), y por eso queremos hoy hablar de la atelofobia, que en psicología el miedo a no estar a la altura en situaciones que abarcan desde el trabajo, hasta el universo relacional. Se trata de un pavor que nos sabotea y genera sentimientos de ser un fraude y nos puede conducir precisamente a lo que temíamos: el fracaso.

Resulta curioso que es más habitual que sean las mujeres las que padecen este miedo. ·"Uno de los factores que podría desencadenar el miedo a no estar a la altura en las mujeres son las expectativas sociales. En una sociedad tan competitiva y demandante como la nuestra, se imponen frecuentemente altas expectativas a las mujeres en diversas áreas de la vida, como en su carrera profesional, la maternidad, las relaciones personales y, por último pero no menos importante, en su apariencia física. Esta presión para cumplir con estándares inalcanzables y basados en ideales de perfección puede generar ansiedad y fomentar ese miedo a no estar a la altura", explica Unai Aso, psicólogo de Buencoco.

Ryan Gosling y Margot Robbie en 'Barbie' Cinemanía

"Otra posible explicación radica en lo que se conoce como el "síndrome del impostor". Este fenómeno psicológico, bastante extendido, lleva a muchas personas a cuestionar sus propios logros y habilidades, temiendo ser desenmascaradas como un 'fraude'. Esto genera preocupación y refuerza el miedo a no cumplir con las expectativas ajenas”, continua Unai . "Además, la comparación social puede ser un factor implicado en este miedo a no estar a la altura. Vivimos en la era de las redes sociales y es fácil caer en la trampa de compararse con los demás. A menudo, somos bombardeados con imágenes donde parece que todo el mundo tiene éxito y es feliz, pero esto suele ser más una ilusión que la realidad. Lo que se muestra en las redes sociales es solo una imagen idealizada que proyectamos de nosotros mismos, no la realidad. Aun así, la tendencia a hacer comparaciones puede intensificar ese miedo a no estar a la altura o a sentirse inferior a los demás.

Por último, no debemos olvidar las influencias culturales y de género. Las mujeres, en general, son socializadas para ser más autocríticas y exigentes consigo mismas, lo que con frecuencia desencadena inseguridades y miedo a no estar a la altura”, señala.

Las señales de la atelofobia

Aunque por supuesto el miedo irracional o la fobia a la imperfección ha de ser evaluada por un profesional de la salud mental, sí existen ciertos signos que pueden indicar que nos hallamos ante este problema.

Te preocupas de manera constante por hacerlo todo perfecto , ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o incluso en las tareas cotidianas. “Si te obsesionas con la perfección al grado de no poder terminar lo que te propones por miedo a no estar a la altura o a no cumplir con las expectativas, esto también puede ser una señal. Y si ese perfeccionismo genera un miedo que te paraliza, impidiéndote continuar con tus proyectos de vida o te provoca un temor intenso a cometer errores, incluso en cosas menores, también podría ser otra señal de que has desarrollado atelofobia”, comenta Unai Aso.

, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o incluso en las tareas cotidianas. “Si te obsesionas con la perfección al grado de no poder terminar lo que te propones por miedo a no estar a la altura o a no cumplir con las expectativas, esto también puede ser una señal. Y si ese perfeccionismo genera un miedo que te paraliza, impidiéndote continuar con tus proyectos de vida o te provoca un temor intenso a cometer errores, incluso en cosas menores, también podría ser otra señal de que has desarrollado atelofobia”, comenta Unai Aso. Evitas tareas o situaciones por temor a no hacerlas perfectas . Por ejemplo, abandonas un proyecto de trabajo que te resulta especialmente desafiante o evitas relaciones personales por miedo a no ser suficiente o a no estar a la altura.​

. Por ejemplo, abandonas un proyecto de trabajo que te resulta especialmente desafiante o evitas relaciones personales por miedo a no ser suficiente o a no estar a la altura.​ La autocrítica extrema. "Si eres excesivamente duro contigo mismo, si tienes un diálogo interno negativo de manera constante o si te presionas hasta límites insanos para ser siempre perfecto en todo, esto puede ser indicativo de que has adquirido un patrón de comportamiento basado en un perfeccionismo disfuncional", dice Aso.

Margot Robbie y Ryan Gosling en 'Barbie' Cinemanía

"Determinar si debemos cambiar nuestro comportamiento porque es perjudicial para nosotros o para los demás, o si simplemente estamos ante una percepción negativa poco realista de nosotros mismos, no siempre es fácil. Un buen primer paso para evaluar la necesidad de un cambio en nuestro comportamiento es practicar la autoobservación y la autorreflexión. Esto significa que debemos prestar atención a cómo nos comportamos en diferentes situaciones y a cómo respondemos emocionalmente a ellas. Después, tratar de reflexionar sobre nuestras acciones y cómo nos sentimos, y preguntarnos: ¿estoy satisfecho con cómo me comporto?, ¿mis sentimientos son coherentes con mis pensamientos y acciones?", asegura el psicólogo. Señala que también resulta útil pedir la opinión de otras personas, pues el feedback de nuestros seres queridos puede ofrecernos una visión valiosa y una perspectiva externa que no está sesgada por nuestras propias percepciones, que es oportuno comparar con la realidad objetiva para despejar dudas y actuar en consecuencia.

¿Y si el origen esta en la infancia?

Para finalizar, preguntamos a Aso si es posible que quienes han tenido una familia muy exigente desde la infancia sean más propensos a sentir no estar a la altura. "Desde la infancia, estas exigencias pueden moldear nuestra autoestima, autoconcepto y la imagen que tenemos de nosotros mismos. En contextos familiares con altos niveles de exigencia, los niños pueden llegar a asociar el amor y aprobación con su rendimiento y el cumplimiento de expectativas elevadas. Esto puede conducir a una sensación constante de necesidad de ser perfectos y de cumplir con estándares rígidos y poco realistas para sentirse valiosos o aceptados”, asegura. "Estas presiones y demandas pueden causar que una persona sienta que nunca está a la altura, incluso cuando está haciendo un buen trabajo. Esto puede llevar a miedo a la imperfección, ansiedad, baja autoestima, entre otros problemas que ya hemos comentado anteriormente". Sin embargo, señala la importancia de destacar que no todos los niños que crecen en entornos exigentes se convierten en adultos perfeccionistas, pues cada individuo es único y responde a estas experiencias de diferentes maneras.

Y es que el mundo de Barbie puede ser de plástico, pero al final, es tan duro como el real.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.