Esto es lo que nunca deberíamos hacer después de teñirnos, según un peluquero

Capaz de cambiar el color de nuestro cabello y con él nuestra personalidad, el tinte es un producto que obra milagros. Tanto es así que, en España, el 83% de las mujeres tiñe su melena y el 70% de la población global ha sometido su cabello a él al menos en una ocasión, según datos recogidos por el portal Infosalus.

Si bien hay que entender que el tinte del pelo es un químico que actúa y penetra en la fibra capilar, no tiene por qué afectar de forma negativa en el estado de nuestro cabello. Para evitar los posibles daños, siempre debemos seguir los consejos expertos sobre qué hacer antes y después de teñirnos.

Tres cosas que no debes hacer después de teñirte

Si tienes pensado teñir tu cabello, o si lo haces de manera regular, deberías saber que la mejor opción para prevenir o minimizar el daño que puedes sufrir es apostar por tintes sin amoníaco, con ellos conseguirás el color que deseas de una manera más amable.

Tomada esta decisión previa a cambiar el color de tu cabello, y para seguir cuidando del estado de tu melena, apúntate las tres cosas que no debes hacer después de teñirte. O al menos, no de inmediato.

Evita herramientas de calor Eugene Barmin

Utilizar herramientas térmicas. El estilista Pablo Galán de The Beauty Concept Hair lo sentencia: "Tras teñir nuestro cabello no deberíamos abusar de herramientas térmicas (planchas, tenacillas…) sin un buen protector de calor".

Algo en lo que coincide el equipo de Wella recomendando proteger el cabello con productos de cuidado que frenen el daño externo. No solo el que puede provocar las herramientas de calor, también es importante cuidarlo de la exposición prolongada al sol, al cloro o la sal del mar en verano, así como de los fríos extremos.

Lavar tu cabello con cualquier producto. ⁠Las necesidades de un cabello teñido y uno natural son diferentes. Al aplicar un tinte podemos ver que este se debilita o se vuelve más fosco, para devolver la vitalidad lo haremos "usando productos para cabellos teñidos, productos hidratantes y si fuera necesario, productos nutritivos para garantizar que nuestro cabello teñido brille y luzca sano" según la recomendación de Pablo Galán.

Además, un factor clave a la hora de cuidar el color es no lavar el cabello con productos astringentes. Estos retirarán gran parte del pigmento y perderemos vitalidad, por ello desde Wella hacen hincapié en aquellas gamas que cuiden y mejoren la estructura para que este luzca sano y perfecto.

Tratamientos de keratina: brillo al instante Pexels

Someterte a un tratamiento de keratina ni cualquier otro que modifique la fibra capilar. Pablo Galán, estilista del salón The Beauty Concept Hair, explica que debemos evitarlos no solo por el daño, también por la manera en que estos llegan a modificar el color haciendo que aparezcan reflejos no deseados.

Si quieres eliminar el encrespamiento de tu cabello con keratina, los profesionales de Wella te recomiendan paciencia y esperar "como mínimo una semana para poder realizar cualquier otro servicio técnico".

Una semana o tres lavados es lo que recomiendan los expertos esperar en caso de querer sí o sí hacerte un tratamiento de keratina. Pablo Galán añade que es importante tener en cuenta las recomendaciones de cada casa comercial del producto aplicado y que "debemos ser conscientes de que un cabello teñido sufrirá un poco más que un cabello natural" y concluye el estilista que "sí se puede realizar".

