Estas son las mechas que jamás deberías hacerte si quieres seguir viéndote joven

Acertar con aquello que mejor se adapte a nuestro cabello es a veces tarea difícil, incluso para expertos en peluquería, ya sean de España o de fuera. Pero lo que tienen claro todos es una cosa, y es que cada pelo es un mundo. Sobretodo por la tipología del cabello lo dicen. ¿Acaso es lo mismo un cabello fino que un cabello más grueso? Por supuesto que no, ni tampoco es igual un cabello rizado que una melena lisa.

Cada pelo es único, con unas características y con unas necesidades que hay que conocer. Por ello, es importante descubrir lo que sí y lo que no puede tolerar nuestro cabello, porque no todo en peluquería es apto para todo los tipos de cabello.

Conoce bien tu cabello y lo que puede sentarte bien

María Fernández Rubíes Soler Cristina Sosa Meliá

Partiendo de un mínimo conocimiento sobre tu cabello, si tu objetivo es rejuvenecer tu estilo, lo más aconsejable serían los reflejos, unas mechas de un par de tonos por encima de tu color natural de pelo. Así tendrás más luz en el cabello y notarás mayor dinamismo en tu melena.

Ya verás que resultado tan sutil, sin fuertes contrastes entre tu color natural de pelo y las mechas. Es la mejor de las ideas, incluso para muchas influencers españolas. Así nos lo muestra una de ellas, María Fernández Rubíes Soler. Ahora bien, ¿cuáles no hay que hacerse si quieres verte joven?

Las mechas que jamás deberías hacerte si quieres verte joven

Cabello tinte blanco Getty Images

Los tonos muy rubios o los blanquecinos no son la mejor opción, entre otras cosas porque el blanco está asociado a la vejez, y precisamente no buscamos dar esa imagen. Y ya no es solo por lo que los demás vean de nosotros, sino porque un cambio tan drástico de color no queda natural y puede dañar muchísimo el cabello, y tampoco es nuestra intención lucir un cabello estropeado, ¿verdad?

Cierto es que a muchas chicas jóvenes les gusta esta idea, ponerse demasiado rubias o incluso con el pelo blanco. Está muy de moda, pero siempre con cuidado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es un auténtico riesgo aplicar algo en tu cabello que no le conviene, es una de las peores recomendaciones.

