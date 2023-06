Andrea Duro se hace un cambio de look radical con una melena de color fantasía

El verano es una de las estaciones que más disfrutamos, sin embargo, también es una de las más duras con nuestro pelo. El sol, el cloro y la sal hacen que se debilite, se rompa y, en definitiva, se quede bastante estropeado. Por este mismo motivo, muchas mujeres apuestan por colores más oscuros (que se irán aclarando con el sol) durante esta temporada, evitando decoloraciones que pongan en peligro su integridad.

Sin embargo, también existe aquellas personas que con el calor se atreven con un cambio de look radical, como es el caso de Andrea Duro. La actriz que saltó a la fama por su papel en Física o química es la imagen de Miravia y para anunciar la nueva campaña de verano, se ha arriesgado con uno de los colores más difíciles de llevar, pero que ha defendido estupendamente.

El 'mermaidcore' es una de las tendencias más fuertes para esta temporada, donde los colores pastel son los protagonistas. Si bien en la ropa no vamos a parar de verlos, algunas se han atrevido a lucirlo en sus melenas, como Becky G, Shakira y, ahora, Andrea Duro.

Así es, la actriz se ha rendido ante los tintes fantasía y ha decolorado toda su melena para llevar un bonito color lavanda, con el que consigue dulcificar aún más sus facciones y con el que le da el toque juvenil a todos sus looks.

Andrea ha optado por un color pastel muy favorecedor, seguramente siguiendo los consejos de su peluquero para lucir un tono que le siente bien y pueda divertirse mientras lo lleva. "A la hora de escoger un color pastel es importante escogerlo según el tono de la piel y los ojos para que sea aún más favorecedor. Si tienes la piel dorada, entonces es importante jugar con los matices fríos y cálidos para no apagar el rostro. En las pieles muy claras, un tono frío puede palidecerlo aún más, y si son demasiado cálidos, podemos hacer que parezca amarillo. Los tonos neutros, como un rosa melocotón, van bien con cualquiera de ellos y sería la solución. Si tienes un tono de piel medio o dorada, puedes atreverte con un rosa más vibrante porque quedará bien. Y si la piel es más oscura, las versiones más saturadas como un fucsia son las más adecuadas", cuenta M.ª José Llata, de Peluquería Llata Carrera.

Como cuidar un color fantasía en verano

El sol, el cloro y la sal suelen alterar tanto la integridad del cabello como su color, pudiendo volver verdosos los rubios, llevarse el pelirrojo o aclarar el castaño. Si a esto le sumamos que llevamos un color fantasía, puede que no aguante sobre nuestra melena más de un par de chapuzones.

Para protegerlo, Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros, nos da las claves: "Recomiendo comenzar el verano con unas puntas fuertes siempre, es decir, cortarlas para que no estén abiertas de entrada. Para tratar el pelo, un tratamiento a base de ácido hialurónico aportará hidratación, definición, brillo y cuerpo. Los beneficios de este principio activo son múltiples, pero al no aportar peso, se convierte en especialmente adecuado para melenas muy lacias y demasiado finas, en las que funciona como un efecto relleno, dándoles más densidad. Otro consejo, siempre, siempre, protector solar para que nuestro cabello, teñido o natural, no cambie de color".

Al ser una mascarilla con pigmento, los colores fantasía suelen irse mucho antes, por lo que si te vas de vacaciones y quieres disfrutarlas al máximo sin que te preocupe el color de tu pelo, mete la mascarilla en la maleta.

