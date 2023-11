Zara Hair: la firma de Inditex lanza su primera línea para el pelo y promete arrasar esta Navidad

Prendas de tendencia, maquillaje, perfumes, papelería e, incluso, cámaras de fotos son solamente algunas de las cosas que Zara ha vendido a lo largo de su trayectoria y ahora vuelve a sorprender. Aunque su línea de belleza está más que afianzada y triunfa entre sus clientas, la firma de Inditex ha decidido darle una vuelta de tuerca, ampliándola con el lanzamiento de nuevos productos, esta vez, para el cabello.

'Zara Hair' es el nombre que ha elegido la marca española para su nueva colección, compuesta de varios productos y complementos para el pelo que prometen ser todo un éxito, especialmente ahora, que se acercan las Navidades. ¿La razón? Se trata de cosméticos en tonos dorados que te ayudarán a estilizar el pelo y potenciar su belleza, siempre que lo necesites para una fiesta, evento o en una ocasión especial.

Zara Hair: así es la nueva línea para el pelo de Zara

Productos de la nueva línea para el cabello de Zara. Zara

Bajo el nombre de 'Gitter in Gold, Make-up for your hair', la línea presenta un kit mediante el cual puedes adquirir estos productos que incluye cuatro elementos: un gel fijador, un spray con 'glitter' en tonos dorados, horquillas decorativas y un peine dorado para tus 'beauty looks' de Nochebuena y Nochevieja o cualquier otra cena que tengas.

Esta línea, que ha sido diseñada por el estilista Guido Palau, uno de los peluqueros más innovadores y respetados del mundo, cuenta con Kaia Gerber como la mejor embajadora y en palabras del 'hair artist' que, como la modelo, ya ha colaborado en otras ocasiones con Zara: "Se trata de maquillaje para tu cabello y con estos productos puedes aportar un look diferente y divertido a tu pelo para una noche de fiesta".

Productos de la nueva línea para el cabello de Zara. Zara

Entrando en detalles, el set incluye cuatro productos, cada uno de ellos para un objetivo distinto, pero con algo en común: el color dorado.

Gel fijador: Un gel acuoso para maquillaje del cabello inspirado en los iluminadores de piel en crema. Da un acabado de oro blanco, sin reflejo color latón, y crea fijación fuerte pero flexible, sin sensación densa. Se recomienda aplicar gradualmente.

Un gel acuoso para maquillaje del cabello inspirado en los iluminadores de piel en crema. Da un acabado de oro blanco, sin reflejo color latón, y crea fijación fuerte pero flexible, sin sensación densa. Se recomienda aplicar gradualmente. Spray con 'glitter' : Una bruma con brillo ultrafino para el cabello inspirada en los iluminadores de piel. Agrega un brillo oro brillante para un efecto luminoso completo.

: Una bruma con brillo ultrafino para el cabello inspirada en los iluminadores de piel. Agrega un brillo oro brillante para un efecto luminoso completo. Peine dorado : Un precioso complemento que cuenta con dientes anchos para lograr versatilidad con cualquier textura de cabello, ayudando a conseguir multitud de estilos.

: Un precioso complemento que cuenta con dientes anchos para lograr versatilidad con cualquier textura de cabello, ayudando a conseguir multitud de estilos. Horquillas doradas: Un conjunto de icónicas horquillas para el cabello. Un complemento 'a la moda', diseñado para ser el accesorio de cabello ideal que elevará cualquier look en esta temporada.

Todo parece indicar que este lanzamiento es el primero de los muchos que vendrán en lo que respecta a productos para decorar o cuidar el cabello. No obstante, no es su única novedad, pues la firma también ha enseñado ya algunos de los nuevos diseños que forman parte de 'Zara Ski', su línea de ropa para el frío, enfocada en quienes quieran practicar esquí, snowboard o pasar un día en la nieve sin renunciar al estilo.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.