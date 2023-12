Zara abre su primera cafetería en el mundo: moda, café y pastas en una misma tienda

El buque insignia del Grupo Inditex, Zara, no deja de innovar en sus tiendas, no solo en lo que a moda se refiere, si no que la multinacional española va un paso más allá. Si la marca de origen gallego revolucionaba el mundo de la moda hace dos años con su primera colección de cosméticos, Zara Beauty, ahora sorprende a sus millones de clientes repartidos a lo largo del globo terráqueo con un nuevo concepto en aras de mejorar la experiencia de los fieles consumidores de sus tiendas: su primera cafetería bajo una estética moderna y minimalista.

La primera cafetería de Zara abre en Dubai Instagram

El deleite para las amantes de la moda y el café

El establecimiento de la firma de ropa, calzado y complementos incluye en su oferta bebidas premium, desde el clásico espresso hasta creaciones exclusivas, así como una selección de dulces en cuya presentación incluyen el propio logo de la firma con sede en Arteixo. El exclusivo local ocupa un espacio dentro de la tienda de Zara ubicada en el centro comercial Mall of the Emirates, uno de los más grandes del emirato.

No obstante, cabe recordar que la tienda de Zara ubicada en Plaza España, en el corazón de Madrid, la más grande del mundo de la compañía dirigida a día de hoy por Marta Ortega, hija del magnate gallego, tenía una cafetería en el momento de su inauguración, aunque solo estuvo abierta durante los primeros días.

Se encuentra ubicada en el centro comercial Mall of the Emirates ZARA

Zara revoluciona el mercado de la ropa de segunda mano

La industria de la moda sigue evolucionando hacia la sostenibilidad y, claro está, el Grupo Inditex no se quiere estar a la cola de esta tendencia. En este sentido, el hecho de dar una segunda vida a las prendas se convierte en uno de los gestos que sí está en nuestra mano para favorecer este sistema. Es por ello que en los últimos años el mercado de 'second hand' no ha dejado de crecer en el sector 'fashion', llegando a alcanzar un ascenso de hasta el 68%.

Esta inclinación hacia la sostenibilidad dentro del sector de la moda, así como el éxito entre los consumidores, ha llevado a Zara a aterrizar en el negocio 'fashion' de segunda mano con su propia iniciativa. La expansión económica del grupo textil sigue siendo su estrategia principal, tal y como ha confirmado Óscar García Maceiras, CEO del Grupo Inditex, en una entrevista con el periódico Expansión, en la que ha confirmado además cuándo llegará a España la plataforma de segunda mano de Zara.

Vestido rosa de Zara vendido en la app de segunda mano Zara Pre Owned

Tal y como cuenta el CEO de Inditex en esta entrevista, desde el grupo ofrecen la plataforma y el servicio de manera que los consumidores podrán estar en contacto para vender o comprar las prendas y aclara que vender ropa de segunda mano "no se ajustaría adecuadamente" con su modelo de negocio. "La idea es seguir extendiendo Zara Pre Owned a nuevos mercados. Vamos a empezar por Francia y Alemania, pero estamos poniendo todo el esfuerzo para que llegue a España antes de final de año", asegura.

¿Qué ropa se puede encontrar en Zara Pre Owned?



La web inglesa, activa desde noviembre de 2022, ofrece un extenso catálogo de prendas con precios muy competitivos, con hasta un 50% de descuento respecto al precio original.

En el esqueleto de la plataforma encontramos una estética muy similar a la de la tienda online de Zara y con unas secciones también muy parecidas, divididas en Hombre, Mujer y Niños.

Entre estas destaca Timeless, especializada en prendas atemporales; Coats & Trenchs, donde encontramos abrigos y gabardinas; Jacket & Blazers, con chaquetas; Dresses & Jumpsuits, con vestidos y monos; Shirts & T-Shirts, con camisas y camisetas; Knits & Switshirts, con diseños de punto y sudaderas; Trousers, con toda clase de pantalones; Skirts & Shorts, faldas y pantalones cortos; Accessories & Shoes, con accesorios y zapatos; así como otra de novedades.

