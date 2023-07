Este es el color de pelo que mejor te queda según el tono de tu piel y los ojos

¿Nunca te has preguntado por qué no te queda el pelirrojo igual que a la protagonista de Valeria o tu 'influencer' favorita? La actriz española lleva un color llamativo y sofisticado, pero eso no significa que a ti te vaya a queda igual. No es por el color del pelo, es por la tonalidad. Dentro de un tinte, hay matices que son los que marcan la diferencia según el tono de piel y de los ojos, entre otras cosas.

"Si queremos acertar a la hora de elegir color de cabello, debemos fijarnos en el tono de nuestra la piel. Aquí no nos referimos a si es clara u oscura, sino a sus matices, que pueden ser fríos, cálidos o neutros", sostiene Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair.

Tonalidades de tintes dentro del mismo color

Paleta con diferentes tonalidades de tinte. iiStockphoto

"Los matices fríos son azulados y rosados, los cálidos se acercan a los amarillos y los dorados, y los neutros son una mezcla de ambos tipos", sostiene la experta. Independientemente de si optamos por una melena rubia, morena, pelirroja o fantasía, debemos escoger variantes que coincidan con el tono de nuestra piel.

Color de tinte para pieles con matices fríos

La modelo dejó a sus fans boquiabiertos con su cambio hacia el rubio platino, en 2017. OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Para pieles con matices fríos, tirando a rosados con venas azules, el mejor color es el rubio platino, perla, negro o violeta.

Color de tinte para pieles con matices cálidos



Mujer de cabello pelirrojo. PEXELS

Para pieles cálidas, con tonos más amarillos y dorados, y con venas de color más verdoso, los matices más favorecedores para el cabello son cobres, dorados, caoba o beige. Las pieles neutras son las más versátiles y nos permiten utilizar más variedad de tonos.

¿Qué color de pelo favorece a los ojos marrones?

La australiana Cate Blanchett ha lucido un cambio de look con el pelo castaño en la alfombra roja de los Bafta. EFE

Si lo que queremos es resaltar la zona de los ojos, combinan bien: con ojos azules, rubios, dorados, castaños claros o, si buscamos mucho contaste, chocolates profundos; los ojos verdes destacan mucho junto a pelirrojos, rubios miel y una mezcla de ambos; y los ojos marrones se ven muy favorecidos junto a tonos avellana, caramelo y bronce.

Si tienes el pelo castaño y quieres darle más protagonismo a los ojos, opta por cortarte el flequillo, y verás.

Sin embargo, en la elección lo más importante son los gustos personales y que la persona se sienta a gusto. Precisamente, los profesionales de la peluquería podemos adaptar cada tonalidad, de forma que realce la piel y los ojos, sostiene Conchi Arias.

