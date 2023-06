Vuelven las chicas curly de 'Valeria', estos son sus looks y te explicamos cómo lograrlos

Valeria, Lola, Carmen y Nerea, las cuatro amigas vuelven en la tercera temporada de la serie Valeria. Diana Gómez, Silma López, Paula Malia y Teresa Riott, respectivamente, lucen estilos muy identificativos con la personalidad y el papel que cada una de ellas tiene en la serie. Pero todas tienen algo en común: el pelo siempre tiene un brillo y color especial y es de lo más chic. Elige tu favorito y cópialo, no es difícil si sabes hacerlo. Además, el estilo curly está de moda.

A partir de las 8 de la mañana de este viernes 2 de junio (hora de estreno de Valeria en Netflix) podremos ver cómo continúan las historias de estas inseparables amigas. Aunque las comparaciones son odiosas, no podemos no acordarnos de las cuatro amigas de Sexo en Nueva York, que cuentan con una gama de colores muy parecidos a los de la serie española. Carrie, y su pelo rubio y rizado (Nerea); Charlotte, con su pelo castaño e impoluto (Carmen) y, por supuesto, Valeria y su inconfundible pelirrojo que nos recuerda a Miranda.

¿Y qué pasa con Samantha? Pues que es como Lola, libre e inclasificable, pero nunca pasan desapercibidas por su personalidad y su estilazo.

​Flequillo curly de Lola

Lola lleva el pelo rizado y flequillo. ¿Atrevimiento? No, personalidad: "No es habitual que la mayoría de personajes principales de una historia luzcan rizos, sostiene Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair, que analiza los looks y nos da tips para triunfar con nuestro flequillo rizado.

¿Quién no ha llevado flequillo alguna vez? Es una tendencia recurrente y cada cierto tiempo se vuelve a llevar, es una tendencia favorecedora y juvenil: "El flequillo es algo muy personal, pero, sobre todo a partir de cierta edad, la mayoría de cortes llevan flequillo, más o menos largo, recto, de media luna, etc. Ayuda a disimular las líneas de expresión y a centrar la atención en la mirada, lo que a su vez te acerca a las personas", explica Conchi Arias.

Eso sí, si quieres sumarte al flequillo curly de Silma López, debes tener en cuenta que necesita un poco más de mantenimiento, "porque suele venirse abajo con más facilidad", sostiene la experta.

Valeria y su pelirrojo perfecto

"El cabello refleja perfectamente la personalidad de cada uno de los personajes, gracias a la versatilidad que ofrecen los rizos. Valeria, que es más indecisa, luce a menudo onditas suaves: ni muy liso, ni muy rizado", sostiene la experta. Sin embargo, su color de pelo es tan bonito como llamativo y necesita una serie de cuidados, sobre a nivel de color. De hecho, Alberto Sanguino, director creativo de Llongeras, ya recomendó a las lectoras de Mujer.es cómo conseguir el rojo perfecto y cómo mantenerlo para no perder el cobrizo original: "Evitar el contacto del pelo con el cloro o la sal del mar, aclararse muy bien el cabello cuando salgamos del mar o la piscina, además hay que evitar lavarse demasiado el cabello".

Por supuesto, para llevar el estilo de la actriz Diana Gómez, debemos utilizar champús especiales que ayuden a mantener el color, acondicionadores y mascarillas que potencien la tonalidad. "Es mejor secar el pelo al aire o utilizar aire frío", detallaba Sanguino y nos recordaba que los tratamientos capilares a los que podamos someternos en los salones de belleza son fundamentales.

Carmen y su flequillo bob liso

Ni un pelo fuera de su sitio, así es Carmen en la serie Valeria. Este look no lleva tanto trabajo de fijación, cómo de mantenimiento. ¿Qué queremos decir? Que un corte bob liso y un flequillo al ras como lleva la actriz Paula Malia, necesitará de un retoque de tijera de vez en cuando y unas buenas planchas si no tenemos el pelo liso. Con tener un buen protector térmico y cuidarlo debidamente, podemos lucir este peinado perfectamente. ¡Y cuidado con tocarse el flequillo que se engrasa!

Rubio, rizado y radiante

Nerea cumple con las tres 'r'. Y es que este personaje mezcla un look de ejecutiva que se va volviendo rebelde, por eso luce unas ondas elegantes y con más definición, pero al mismo tiempo un aire despeinado, pero estudiado.

El look de Teresa Riott es muy socorrido, ya que disimula las canas, tiene un aire desenfadado y queda muy chic. ¿Qué habrá que tener en cuenta? El cloro, al igual que en los pelirrojos, es el enemigo número 1 del color rubio. ¡Cuidado con las piscinas y a lucir pelazo!

