El centro ocupacional, el espacio que fomenta la autonomía de personas con discapacidad intelectual como Anwar, Montse o María José

Como cada día, la ciudad se despereza. En el madrileño Paseo de Pintor Rosales, la Fundación SER ultima todos los detalles para recibir a todos los usuarios de su centro ocupacional. A las 9:00 se abren sus puertas y las instalaciones se llenan de vida y alegría. Este centro ocupacional se convierte, así, en esa segunda casa donde los usuarios con discapacidad pueden potenciar y desarrollar todas sus competencias y habilidades mientras son ayudados y guiados por los monitores del centro. Un lugar en el que hay espacio para el deporte, como la natación y la capoeira, las nuevas tecnologías, el teatro, la radio, la lectoescritura, la psicomotricidad, la autonomía personal y la vida en comunidad. Además, la creatividad se abre paso por las aulas del centro. Para muestra un botón y el cortometraje que han escrito, rodado y publicado recientemente.

“El reto está en configurar el centro teniendo en cuenta los gustos y preferencias de las personas usuarias. Configurar todo el funcionamiento del centro ocupacional alrededor de las actividades que nos demandan como de los objetivos que establecemos. Por ello, es fundamental la labor de coordinar el funcionamiento del equipo sin dejar de los gustos de estos chicos y chicas”. Verónica Rodríguez es psicóloga y, además, desempeña el papel de Coordinadora del centro.

Centro de día para personas con discapacidad. Fundación Ser

“Desde hace años nos hemos propuesto ofrecer la programación más variada posible. Algo que no es habitual porque los centros ocupacionales suelen centrarse sólo en una actividad más manipulativa. Nosotros tratamos de fomentar la autonomía y la autodeterminación de nuestros usuarios, siempre participando del entorno comunitario. Por eso, tenemos la labor de jugar con todos esto factores y unirlos para mejorar su calidad de vida”, explica Rodríguez.

Hoy, a primera hora, los usuarios del centro ocupacional han tenido clase de lectoescritura. Tras finalizarla, es el turno del almuerzo y el posterior recreo. El centro ocupacional de la Fundación SER se encuentra en el madrileño Paseo Pintor Rosales, un lugar privilegiado. Un grupo, menos autónomo, sale al recreo acompañado de varios trabajadores. Luce el sol, sobran los abrigos y cruzan hasta el parque del Oeste para aprovechar este rato de descanso. El otro grupo, completamente autónomo, tiene la libertad de moverse sin supervisión. “Pueden entrar en la cafetería, pueden darse un paseo. Pueden hacer lo que deseen. Nuestro objetivo es fomentar su autonomía, y esta es la mejor manera de predicar con el ejemplo”, explican desde el centro.

Durante esta pausa de las clases conocemos a Anwar. Lleva dos o tres años viniendo a diario al centro. “No me acuerdo bien”, reconoce. Las horas, aquí, se le pasan volando y ha perdido la cuenta. “Aquí paso muchas horas. De 9 a 16:15. Por eso me encanta. Y porque tengo a mis educadores que me quieren y me ayudan".

Anwar es feliz en el centro. Por eso, no quiere dejar escapar la oportunidad de nombrar a todos aquellos profesionales que hacen de sus días algo mucho más agradable. "Tengo a Sandra, Vero, a Mariano, a Estefanía. Tengo que poner de mi parte, pero ellos me ayudan en todo. Hago muchas cosas. Hago capoeira, hago manipulables que se convierten en manualidades, trabajamos las relaciones personales, la Autonomía con Lidia…”. Anwar, lejos de intimidarse ante la cámara, se crece. Y es que está más que acostumbrado. Es uno de los actores que participó en el rodaje del cortometraje ‘Una tarde cualquiera’. Lo suyo es la comunicación y, por eso, aprovecha este reportaje para pedir más tiempo en el taller de Radio. “Hacemos radio en directo con Mario. Pero quiero que me lleve más”.

Mario Pereira es Técnico de Integración Social y es el responsable del área de Nuevas Tecnologías del centro ocupacional de Fundación SER. “La radio es una de las actividades que más disfrutan. Todos quieren ir siempre. Tenemos que rotar para que todos puedan disfrutar de la experiencia de la radio en directo. Por nuestro programa pasan personas relacionadas y no relacionadas con el mundo de la discapacidad que, durante una hora, son entrevistados por nuestros usuarios”.

Mario, además, se ha marcado como objetivo potenciar las habilidades informáticas de los chicos que acuden a diario al centro ocupacional. “Queremos ayudarles a saltar la brecha digital. Para ello, trabajamos en todas las tareas que pueden realizar con un ordenador y una tablet adaptadas a su nivel cognitivo, de atención, cálculo, lógica y memoria”. Ahora, Mario está liderando, también, el acercamiento de los usuarios al mundo audiovisual a través del cine. "Durante el verano de 2022 rodamos un cortometraje. Inmediatamente, notamos el buen impacto que tuvo sobre los chicos esta actividad. Ahora, estamos notando el impacto que ha generado el proyecto. Estamos recibiendo premios de distintos festivales. Una manera de saltar barrera sociedad mostrar lo maravilloso que se puede hacer”, explica Mario Pereira.

Aún queda tiempo para volver a las aulas. Continúa el recreo y tenemos tiempo de conocer a dos usuarias más del centro: María José y Montserrat.

María José Jiménez es una de las veteranas del centro. Reconoce que no se acuerda de cuántos años lleva acudiendo al centro ocupacional. “Pero son muchos”. “A mí me ha venido muy bien. A parte de tener a todas estas fantásticas profesoras en el centro, me ha ayudado a estar bien conmigo misma. Necesito mucho psicólogo, y la ayuda que recibo aquí me ha venido muy bien. Una de las actividades que más disfruto es la psicomotricidad, para moverme. Aquí dentro somos muchos y nos llevamos bien. Tanto que, en vacaciones, echo de menos a la gente”, cuenta Marijose.

Antes de que suene el timbre y haya que regresar a los diferentes talleres que hay programados después del recreo, nos da tiempo a conocer a Montserrat Jiménez. A diferencia de María José, ella es una de las usuarias que menos tiempo lleva acudiendo al centro. Eso no ha sido un problema para Montse, quien ya ha adquirido una rutina. “Me levanto a las 7:30. Desayuno, me arreglo, cojo el metro en Cuatro Caminos y vengo hasta aquí. Llego a las 9:00. Primero, firmamos. Luego, nos dan los estuches y vamos a los diferentes talleres que tenemos. Hoy, de momento, he leído. Después, hemos almorzado y, luego, ya habéis venido vosotros”. Ante esta alusión, nos disculpamos por haberle robado un poco de su recreo. “Por un día no pasa nada”, ríe Montse. “Los lunes tenemos deporte. Piscina. Antes no me gustaba, pero ahora sí que me gusta”, nos cuenta antes de acudir a su siguiente clase.

Ahora, según el horario, toca Autonomía Personal. Los profesores reparten varios catálogos de supermercado por las mesas. Hoy, toca hacer la compra. “En un folio en blanco tenéis que hacer la lista de la compra. Tenéis que recortar los artículos y pegarlos en la hoja. Pero no vale todo. La lista tiene que incluir seis productos para hacer una comida, dos productos de higiene personal y dos productos de limpieza”, explican los monitores. El ruido del papel, las tijeras y el pegamento se adueña del centro ocupacional de la Fundación SER.