​Dentro de 'El Periódico de Impulsa', una redacción de personas con discapacidad intelectual que une pasión y compromiso

Es miércoles y toca reunión de redacción. De forma semanal, se realiza a través de videollamada. Pero, una vez al mes, este encuentro se realiza de manera presencial. Como hoy. Aprovechando que estamos en pleno mes de febrero, los artículos carnavaleros llenan la mesa de redacción. Como en cualquier reunión de contenidos, todos los presentes están deseando que llegue su turno para desvelar al resto de compañeros en el tema que está trabajando para la siguiente publicación.

"El periódico surge en el año 2019 como una propuesta para romper la brecha digital para las personas con discapacidad que, además, son trabajadores de nuestra área de Empleo. Al final, se ha convertido en una reunión mensual. Se sienten parte de algo. Cada uno se siente importante, ya que son los encargados de generar sus propias secciones. Ver a final de mes ese periódico impreso, con su firma, les hace sentir importantes", afirma Laura García, responsable de la Unidad de Apoyo del Centro Especial de Empleo de la Fundación Juan XXIII.

El equipo de redactores de El Periódico de Impulsa durante la reunión de contenidos. Sergio García Carrasco

Alejandra lleva cinco años siendo voluntaria de la Fundación Juan XXIII. Durante ese tiempo ha sido la responsable de la gestión del periódico y el taller de lectura de Impulsa. Cargo que sigue desempeñando. “Todo empezó cuando me jubilé. Soy una persona muy activa e inquieta. Cuando dejé de trabajar notaba que me faltaba algo. Empecé colaborando con algunas asociaciones hasta que llegué a Juan XXIII. Siempre he trabajado de cara al público, me encanta estar en contacto con los demás. Por eso, aquí soy feliz”.

El equipo del periódico le espera en una gran sala y sentado alrededor de una mesa alargada. Al fondo, dos pizarras blancas llenas de palabras cubren la pared. Si algún despistado entra en esta aula, bien podría adivinar que ahí dentro se está gestando el nuevo número de El Periódico de Impulsa. Un proyecto que se da bajo el marco del programa 'Impulsa', dedicado a la prestación de apoyos personalizados a personas con discapacidad intelectual cuyo objetivo reside fomentar su independencia y autonomía, así como hacer frente a la brecha digital. Unas metas que se han cumplido con creces. "Son capaces de crear ellos solos la reunión online, de enviar la invitación al resto de participantes. Algo que antes era impensable", recalca Laura.

Alejandra, voluntaria de Fundación Juan XXIII enseña el periódico del mes de enero Sergio García Carrasco

Alejandra toma la iniciativa. Se sonroja al comentarle que es toda una jefa de redacción. “Ay, qué va, qué va. Yo no mando nada”, afirma entre risas. “A ver, David. ¿Tienes ya el poema de este mes?”, inicia la reunión. “Todavía no, pero si quieres puedo escribir ahora mismo el poema más hermoso del mundo”, responde David entre los aplausos de sus compañeros. Lejos de ser un farol, inmediatamente arranca una página en blanco de su libreta. Se queda pensativo por un par de segundos y, poseído por la musa del verso, comienza a escribir sin ningún titubeo.

David escribe su poema en directo. Sergio García Carrasco

Al minuto, ya tiene su poema. “Para el equipo de 20minutos”, anuncia. No sólo dedica el poema a esta cabecera, sino que, al concluir la reunión del periódico, nos regalará el manuscrito del poema.

“Por vos dejé la espada, para que la muerte me venciera. Entre sonrisas de amapolas, amapolas del olvido, recordando así este noble te quiero. Un te quiero ya vacío por las amapolas del olvido”. No necesita presentación después de esta demostración. Aun así, explicaremos que David Herrero es el poeta del periódico. Su labor consiste en llevar la lírica a las páginas del rotativo componiendo un poema original e inédito para cada número.

Poema que David Herrero ha regalado a 20minutos CEDIDA

Hay que completar una veintena de páginas, por lo que la reunión prosigue mientras Sandra toma el acta de cada sesión para que todos los compañeros sepan que tareas hacer. Después, las reúne todas y las envía por el grupo conjunto. "Para que ninguno se despiste y sepa qué tiene que hacer", explica.

Manolito y Leandro reúnen todas las noticias deportivas del Club de Deporte. Aunque la cosa no va solo de puntos, balones y marcadores. Manolito es el dibujante oficial del rotativo. Se encarga de crear todos los dibujos que necesita el periódico para acompañar los textos de sus compañeros.

Alejandra continúa haciendo el repaso de cada sección. “Fernando, cuéntanos”. “Estoy buscando todavía el acontecimiento que voy a contar este mes”. Fernando es el redactor de la sección de Historia y Acontecimientos. En la edición de enero, ha tenido mucho trabajo que recopilar, pues un mes con efemérides muy relevantes: la conquista de Granada por parte de los Reyes Católicos, se imprime en Alcalá de Henares la primera Biblia en cuatro idiomas, Miguel Hernández publica ‘El rayo que no cesa’, muere Fernando el Católico y Vicente Yáñez Pinzón se convierte en el primer español en cruzar el Ecuador terrestre.

Fernando Toro es el responsable de la sección Acontecimientos e Historia. Sergio García Carrasco

A parte de la Historia, Fernando Toro es un apasionado de la pintura. “Voy mucho al Museo del Prado. Me encantan los cuadros de Goya. Si tuviera que elegir uno, me quedo con ‘Los Fusilamientos’ del 3 de mayo. Que no fueron el día 2, como la gente cree”, recalca Fernando.

Como toda buena mesa de redacción, hay expertos para resolver cualquier duda. Si necesitas una nueva receta o algún consejo para aprender inglés, Alicia es tu persona indicada. Si tienes alguna duda sobre la labor del área de Juan Senior, Mercedes es la encargada de recopilar todas sus actividades. Pregúntale a ella. Por otro lado, quizá tengas alguna fiesta con amigos a los que quieres sorprender. Vero te puede contar el secreto de algún truco de magia con el que triunfarás seguro.

Manuel García, 'Manolito', muestra a cámara los dibujos que ha elaborado para la pasada edición de enero Sergio García Carrasco

Para los momentos aburridos está Miguel. Su sección de pasatiempos es la más entretenida del periódico. Y si quieres más recomendaciones para tu tiempo libre, Irene cuenta cada mes la serie de televisión que está viendo y los motivos por los que recomienda verla. Como en todo buen periódico, no puede faltar ese polivalente reportero capaz de cubrir cualquier acontecimiento. El encargado de ello es Juanjo, quien echa una mano al compañero que lo necesite y quien escribe de lo que haga falta para que el número se publique con el contenido que merece.

Pero si lo tuyo es más leer, no puedes dejar de repasar la sección de Cristina. Ella es la crítica literaria de El Periódico de Impulsa. “Me encanta leer”, reconoce. Javier Castillo es uno de sus autores preferidos. Por ello, en el ejemplar del mes de enero, la sección de Cristina ha estado protagonizada por 'El día que se perdió la cordura', uno de los libros más conocidos del citado autor. “Javier Castillo ha escrito una novela muy entretenida. Utiliza un estilo directo, ágil, una prosa clara que consigue el equilibrio entre la narración y los diálogos, con un ritmo irregular que en ocasiones se torna frenético con el suspense necesario para que el lector lea con avidez hasta el final”.

Cristina Morilla es la crítica literaria de El Periódico de Impulsa. Sergio García Carrasco

"Hemos creado una gran familia. Hay una relación de cariño, de respeto, de admiración. Pura empatía. Porque estos chicos son pura empatía. Por ejemplo, cuando hacemos alguna visita cultural y alguno llega tarde porque se ha equivocado de parada de Metro, no hay ni un solo reproche. Sólo se dan ánimos, dicen que no pasa nada. Se dan un abrazo y todo queda arreglado", explica Alejandra con emoción.

Uno de los objetivos de esta entregada voluntaria es inculcar la pasión por las letras a este grupo de entusiastas reporteros. “Hemos leído la biografía de Isabel Zendal. Me encantó cuando lo leí, se lo propuse y todos accedieron encantados”. Este amor por la literatura se ve plasmado en la sección de Escritura Creativa. Durante la edición de enero, el tema a abordar en los relatos fue el mar. Lo propuso Leandro, quien ha animado a sus compañeros a ponerse en la piel de Hemingway, Melville, Jack London o Joseph Conrad, entre otros, y escribir sobre ese gigante azul que tanto ha inspirado a los escritores desde el principio de los tiempos.

El equipo de redactores de El Periódico de Impulsa durante la reunión de contenidos Sergio García Carrasco

Ahora, toca esperar a que se publique el boletín de febrero para conocer el secreto mejor guardado, los nuevos temas sobre los que ha escrito todo el equipo de El Periódico de Impulsa.