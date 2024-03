Método FIRE, austeridad para hoy, 'vida de reyes' para mañana: la manera con la que lograrás libertad financiera antes de los 40

Tiempo libre, tranquilidad o el fin de las obligaciones... Estos son algunos de los objetivos que más ansían los trabajadores, aunque muchos de ellos no creen poder alcanzar esta meta hasta al menos los 65, momento en el que, con suerte, podrán jubilarse. Pero... ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por tu libertad financiera?

Si algo está claro es que, quien algo quiere, algo le cuesta y, quizás, la consecución de una libertad financiera prematura empiece por dejar de 'trabajar para vivir' y comenzar a 'vivir para trabajar'. Un esfuerzo que te dará austeridad hoy, pero garantizará una 'vida de reyes' mañana. Si estás dispuesto a sacrificarte por el futuro, el método FIRE (Financial Independence Retire Early), es el atajo perfecto que con el que podrás alcanzar tu objetivo antes de los 40.

Este método es una forma de entender las finanzas a través de la cual se pretende buscar potenciar la tasa de ahorro con la eliminación de gastos innecesarios. De este modo, se puede generar un colchón de seguridad que nos permite jubilarnos de manera anticipada.

A través de FIRE se entiende que el momento de retirarse de la vida laboral no tiene que ver con la edad sino con una cifra económica que nos permita vivir sin trabajar.

"Debemos ahorrar para invertir lo máximo posible mientras estamos trabajando con el objetivo de jubilarnos cuanto antes. De tal manera que podamos vivir de las rentas que nuestras inversiones nos estén generando", explica a 20minutos Antonio Romo Baragaño, consultor financiero y experto en inversiones.

¿Cómo jubilarse joven?

El método FIRE propone limitar el gasto en algunas áreas de nuestra vida, manteniéndonos focalizados pero sin frutarnos o privarnos de nada, simplemente cambiando hábitos. "Puedes salir de fiesta, pero tomándote una copa y no cinco. O irte de viaje, aprovechando las ofertas y no en los hoteles y restaurantes de moda. Así iremos cumpliendo el objetivo y no dejaremos la autoestima por el camino", aconseja Romo Baragaño.

Además, el consultor financiero resalta que no solo se trata de no gastar, sino que debes sacarle el máximo beneficio a lo que tienes guardado: "Si no podemos generar nuevos ingresos, podemos invertir nuestros ahorros con el fin de que el dinero esté trabajando para nosotros, y después reinvertir esos intereses", afirma.

Por otra parte, es indispensable contar con un colchón de emergencia, pues tenerlo garantiza una mayor libertad financiera. El objetivo es ir acumulando poco a poco para crear un el colchón de seguridad, solo hay aumentar ingresos y disminuir gastos al mínimo", cuenta Romo Baragaño a este diario.

Pros y contras del método FIRE

Esta forma de ahorro está pensada para todos aquellos que quieren tener una vida relajada y alejada de los convencionalismos, por eso, según explica el experto financiero, aquellos que decidan involucrase con el método "conseguirán tiempo libre, libertad y despreocupaciones".

Pero, lograr la libertad financiera tiene un coste. Antonio Romo, también reconoce que seguir el método FIRE conlleva algunos sacrificios, entre los que se encuentran "medir los gastos, consumir ocio barato y disponer de vacaciones limitadas". No obstante, esto no debería suponer un gran rompecabezas y para ello, "lo mejor es ir haciendo pequeñas metas de ahorro para que no sea frustrante el camino si vamos viendo cómo poco a poco nos acercamos a nuestro objetivo", cuenta el experto.