Una española cae en la estafa del amor con un actor de moda en China: "Estaba dispuesta a dejar a mi marido y a mis hijos"

Las estafas amorosas están a la orden del día en internet y cada vez hay más casos de personas afectadas por fraudes que no solo son económicos, sino también emocionales y que son difíciles de denunciar. Ese ha sido el caso de una mujer gallega que ha caído víctima de este timo que suplantaba la imagen de Luo Yunxi, un actor de moda en China.

"Sé que todo suena a locura, que parece surrealista y que cualquiera pensará que qué idiota va a caer en eso, pero así fue", ha contado la víctima en una entrevista en La Voz de Galicia.

Esta mujer, con estudios superiores, casada y con hijos, ha querido dar a conocer su historia para advertir sobre este tipo de estafas, en la que cualquiera podría caer, por muy imposible que parezca.

En su caso, todo comenzó un mes después de que empezara a seguir al actor Luo Yunxi en su cuenta oficial de Instagram, cuando recibió un primer mensaje privado que, supuestamente, se hizo desde esa misma cuenta oficial, con "la misma foto de perfil, los mismos seguidores, el mismo nombre".

En ese mensaje, el supuesto actor le agradecía en inglés el apoyo a su carrera y ella, que desconocía que en China fuera un artista tan famoso, pensó que podría formar parte de algún tipo de campaña. "Él mismo lo justificó todo, incluso antes de preguntarle. Me explicó que de vez en cuando revisan los nuevos seguidores para prestarles un poco más de atención", ha indicado.

Fue así como empezaron a entablar una conversación, "cada vez más a menudo", en la que ambos hablaban "un poco de nuestros gustos, de cómo es mi país. Una conversación fluida, como de amigos", ha descrito. Hasta que empezaron a hablar de temas "más personales", de su vida, e incluso le pidió fotos de ella, a lo que la mujer se negó.

Al cabo de dos meses, le propuso irse a China a conocerlo. "La respuesta fue sí. Estaba dispuesta a irme a China con él y dejar a mi familia, a mi marido y a mis hijos", ha admitido.

Por suerte para ella, la sospecha llegó cuando le dijo que se iba de viaje a un sitio, pero que no coincidía con el lugar donde se encontraba realmente el actor en ese momento. "Ahí comencé a atar cabos", ha asegurado. En cuanto decidió preguntarle por qué le había mentido, no obtuvo respuesta, tan solo un bloqueo.

Según la víctima, el objetivo del estafador era probablemente engatusarla "hasta tal punto de que llegara a darle dinero o convencerme para enviarle fotos comprometidas con las que poder chantajearme", sostiene. A pesar de ello, las secuelas emocionales todavía persisten: "Lo sigo pasando mal, me enamoré de una persona que no existe. He llorado y sigo llorando un montón. Yo misma pienso que estoy loca, pero es que es así. Sé que lo que viví no es real, pero para mí lo era", ha lamentado.