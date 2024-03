La contundente respuesta de Resines sobre la sanidad pública: "La apoyo porque soy normal, no como tú"

El actor cántabro de 69 años, Antonio Resines, ha hablado sobre su paso por la uci en 2021 cuando enfermó de Covid. Resines tuvo que ser ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid a causa de "una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía Covid bilateral con pronóstico grave". Más tarde, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario, donde pasó más de un mes. Después de 48 días recibió el alta del médico.

Desde ese momento, Antonio Resines ha contado en varios programas de televisión algunas anécdotas vividas durante el tiempo que estuvo en el hospital y sobre las secuelas que le quedaron después de superar la enfermedad. El actor ha aprovechado también sus apariciones publicas para defender la Sanidad Pública, pues según el actor, sin ella, no estaría vivo.

En esta ocasión, el actor ha utilizado una entrevista en Fotogramas para sacar la bandera de la sanidad pública relatando de nuevo lo que vivió en su etapa en el hospital: "Aunque estaba bastante mal todavía, que no me podía mover ni podía andar, pero ya tenía nada más que puesto... Lo llaman gafas, para el oxígeno", ha explicado.

"Cuando alguien me dice por qué defiendo la sanidad pública... Porque soy una persona normal, no un gilipollas como tú" 🙌 Cuando, a sus 69 años, a Antonio Resines le preguntas cuál es su recuerdo imborrable, él vuelve a aquella UCI. Pero cuando salió de ella, venció al COVID y volvió a aferrarse a la vida ❤️‍🩹 Así relata cómo fue ese momento.

"Pero después de todo lo que me había pasado, salir de ahí fue... Eso no se me olvidará nunca porque además vi lo que había en la UCI de verdad. Porque cuando me metieron en la UCI yo estaba ya muy tocado y no me enteré de casi nada. Pero vi el horror, o sea, eso sí que es el horror", ha contado el actor.

Después de estos momentos tan duros, Resines se siente totalmente agradecido por los cuidados que le ofrecieron los profesionales de la salud pública: "Por eso, cuando alguien me dice que por qué apoyo yo la sanidad pública... Porque soy una persona normal, no un gilipollas como tú".