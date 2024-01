La divertida anécdota de Jorge Sanz con Antonio Resines cuando le ingresaron en la UCI: "Solo a un enfermo mental se le ocurre"

Los actores Antonio Resines y Jorge Sanz acudieron este miércoles al plató de El hormiguero para presentar su nuevo proyecto, Serrines, madera de actor, ficción que protagonizan y que, desde el pasado 12 de enero, está disponible en Prime Video y, próximamente, en Telecinco.

"El título de la serie es lo único que es mío", reconoció Resines, sobre esta serie que se centra en la vida de Antonio Serrines, un actor de éxito "que hace series como Los Tocino" y que, a punto de protagonizar el reboot del proyecto que le catapultó a la fama, decide darle un giro radical a su carrera embárcandose en el teatro, aconsejado por Roque Madrazo, interpretado por Sanz.

Y es que, del mismo modo que sus personajes, la pareja de actores demostró tener una gran complicidad entre sí, hasta el punto de que el que interpretase a Fernando en Belle Époque se animó a contar una divertida anécdota que involucraba a su compañero.

"Para que veas la personalidad de Antonio. Yo ya llevaba una semana en la UCI, aburrido y perdido, y vino a verme un amigo mío muy gamberro para que le gastáramos bromas a la gente", comenzó a relatar Jorge, quien había sufrido un infarto, en el programa de Pablo Motos. Entonces, continuó, decidieron llamar a Resines "y le hablé con voz rara, como si estuviese gilipollas", a lo que Resines, le replicó, entre risas:"Es lo que pensé yo, que estaba gilipollas, pero no se lo dije",

"Muy bien, Antonio, me han dicho que mañana me suben a planta", recitó Sanz, emulando la voz que utilizó en aquel momento, como si le costara vocalizar. Mientras tanto, Resines negaba con la cabeza con resignación: "Solo a un enfermo mental se le ocurre...", comentó.

Jorge, a quien en El Hormiguero le dieron la bienvenida al Club Platino, culminó su relatando, contando la reacción "cojonuda" de su amigo. "Me dice: 'Tú ahora lo que tienes que hacer es descansar. Descansa mucho. Yo me voy a encargar personalmente de que no vaya nadie a verte'", aseguró Sanz, demostrando que el buen sentido del humor de ambos y su capacidad para gastarle bromas a sus amigos.