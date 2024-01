Antonio Resines, en 'El Hormiguero': "Solo he hecho un casting en mi vida, y no me cogieron"

Antonio Resines y Jorge Sanz acudieron al plató de El Hormiguero este miércoles para presentar su nuevo proyecto, Serrines, madera de actor, ficción que protagonizan y que ya está disponible en Prime Video y, próximamente, en Telecinco.

La serie se centra en la vida de Serrines, un actor que, a punto de protagonizar el reboot de la serie que lo hizo famoso, decide cancelar el proyecto para dar un nuevo enfoque a su carrera.

"El título de la serie es lo único que es mío", reconoció Resines, que explicó el argumento: "Antonio Serrines es un actor de éxito que hace series como Los Tocino, pero le falta prestigio y el personaje de Jorge, Roque Madrazo, le aconseja hacer teatro".

Antonio Resines y Jorge Sanz nos presentan "Serrines, madera de actor", una serie que ya puedes disfrutar en Prime Video

El presentador destacó Resines nunca había tenido que hacer un casting para una serie o una película: "Jamás he hecho uno para una película española, sí para una en inglés", afirmó el actor.

"Era un filme ubicado en la Edad Media y tenía que decir una frase en la prueba, fíjate si me salió mal que los cámaras se morían de risa. Por supuesto, no me cogieron", recordó el invitado.

Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero, Antonio Resines y Jorge Sanz

Que también explicó el motivo por el que no ha hecho mucho teatro en su carrera: "No lo paso bien, veo poco teatro porque conozco a los que lo hacen y me da reparo que se equivoquen, además, lo de repetir todos los días lo mismo… no me gusta".

Motos le preguntó a Sanz si había mucha diferencia entre triunfar y tener prestigio: "El prestigio está sobrevalorado, el éxito lo puede tener cualquiera, hay muchos actores exitosos y malísimos", reconoció el intérprete.

Sanz también recordó el motivo por el que le cogieron para trabajar en la película Conan, de Arnold Schwarzenegger: "Por mi facilidad para llorar", confesó.

"Tengo varios truco, uno es pellizcarte un huevo a escondidas... Yo de niño hacía todas las películas infantiles porque lloraba muy bien, con 9 años sabía que lloraba muy bien cuando vomitaba, así que me provocaba una arcada con la lengua y lloraba que era una maravilla", aseguró Sanz.

Antonio Resines y Jorge Sanz, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

El madrileño, además, recibió su Tarjeta del Club Platino de El Hormiguero por haber superado las diez visitas al programa de Antena 3: "A mí me quedan tres para conseguirlo", señaló Resines.

Motos le explicó en qué consistía el honor de pertenecer a tan selecto club y le obsequió con un vídeo con sus mejores momentos en el espacio de Atresmedia.