El alzhéimer podría haber sido una enfermedad rara en los antiguos griegos y romanos: "Se consideraba excepcional"

Las personas que se consideraban mayores en la antigua Grecia y Roma no solían experimentar problemas graves de memoria, como sucede en la actualidad, sino que el deterioro cognitivo era poco frecuente. Así se desprende de un estudio elaborado por investigadores de California.

La pérdida grave de memoria, como el alzhéimer, puede haber sido un resultado del envejecimiento hace más de 2.000 años. Aunque la esperanza de vida en la antigüedad era mucho menor que ahora, en la antigua Grecia la edad media de muerte rondaba los 70 años, e incluso figuras como Hipócrates podrían haber llegado hasta los 80 o 90 años.

El investigador Caleb Finch, de la Universidad del Sur de California, y el historiador Stanley Burstein, de la Universidad Estatal de California, han analizado una serie de textos clásicos sobre la salud humana redactados entre el siglo VIII a. C. y el siglo III d. C, un estudio que ha sido publicado en Journal of Alzheimer's Disease.

En estos escritos antiguos no se han encontrado menciones de pérdida significativa de memoria, sino que "se consideraba excepcional", ya que la vejez se asociaba más a problemas físicos como sordera, mareos y ceguera. En contraste, en la sociedad moderna, la demencia y la enfermedad de Alzheimer son problemas crecientes.

"No encontramos ningún equivalente a los informes de casos modernos de [la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas]", han indicado Finch y Burstein. "Ninguno de estos relatos antiguos sobre la pérdida cognitiva puede considerarse datos de grado clínico en el sentido moderno", han añadido.

No fue hasta que llegaron a textos históricos del siglo I d.C. que encontraron alguna mención de una pérdida grave de memoria relacionada con la edad. El primer caso avanzado fue escrito por Plinio el Viejo y describe a un famoso senador y orador de Roma que olvidó su propio nombre con la edad. Asimismo, en el siglo II, el médico del emperador romano, un griego llamado Galeno, escribió sobre dos personas que no podían reconocerse a sí mismos ni a sus amigos.

Los autores del estudio señalan que la contaminación del aire y la exposición al plomo eran comunes en la antigua Roma, lo que podría haber contribuido a un aumento en los casos de demencia en comparación con la antigua Grecia.

El hecho de que algunas sociedades modernas tengan tasas de demencia mucho más bajas que otras sugiere que los factores ambientales pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, Finch y Burstein abogan por una mayor investigación para comprender mejor cuándo y por qué comenzaron a surgir problemas graves de memoria en las personas de avanzada edad.