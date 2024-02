Las dos clases comunes de medicamentos que pueden dañar tu cerebro según los expertos de Harvard

La demencia afecta ya a más de 900.000 personas en España (de acuerdo con los datos proporcionados por la Fundación Pasqual Maragall) y sólo se espera que esa cifra crezca en las próximas décadas, en gran medida debido al envejecimiento de la población.

Con todo, la edad no es el único factor de riesgo determinante en esta clase de enfermedades. Otros muchos aspectos del estilo de vida, el nivel de recursos, el entorno y los hábitos también juegan un papel importante. Por ejemplo, existen evidencias de que el consumo de algunos fármacos pueden aumentar el riesgo de demencia; afortunadamente, en muchos casos existen alternativas.

Ansiolíticos y anticolinérgicos

Como explica la Universidad de Harvard en su portal web, dos clases de medicamentos que se han relacionado de manera especialmente estrecha con un mayor riesgo de padecer demencia son los ansiolíticos (empleados en el abordaje de los trastornos de ansiedad, los trastornos de ánimo, los trastornos del sueño e incluso en problemas musculares) y los anticolinérgicos (que se usan para tratar alergias, resfriados, trastornos del ánimo, hipertensión, incontinencia...).

Estas conclusiones parten de dos estudios de gran cohorte, publicados respectivamente en las revistas científicas BMJ y JAMA Internal Medicine durante la pasada década. Previamente, los científicos ya consideraban que las benzodiacepinas, los antihistamínicos y los antidepresivos tricíclicos podían no ser opciones de tratamiento apropiadas para adultos más mayores, debido en parte a sus efectos secundarios (como confusión, niebla mental, lapsos de memoria) que pueden llevar a complicaciones como caídas o accidentes en esta demografía.

Por otro lado, hay que aclarar que ninguno de estos trabajos era un ensayo clínico aleatorizado, con lo que en ningún caso constituyen evidencia de que estas medicaciones causen la demencia.

Por qué afectan al cerebro

Sea como sea, un punto interesante es que en ambos casos cuanto mayor era la exposición a los fármacos mayor era el aumento en la probabilidad de recibir un diagnóstico de demencia. En el caso de los anticolinérgicos, por ejemplo, tomarlos durante tres años elevaba las posibilidades en un 54%; en el de las benzodiacepinas (ansiolíticos), la exposición por más de seis meses en los cinco o seis años precedentes al diagnóstico las incrementaba en un 85%.

Cabe apuntar que es natural que afecten de manera más intensa a las personas de mayor edad, de acuerdo con algunas de las cosas que sabemos sobre cómo cambia el procesamiento de los medicamentos con la edad. A medida que envejecemos, nuestro hígado y riñones tardan más en eliminarlas del cuerpo, con los niveles en sangre del fármaco se mantienen más alto durante más tiempo. Por otra parte, a menudo se almacenan en los tejidos grasos, con lo que las personas con mayor proporción de este tipo de tejido pueden seguir sintiendo los efectos a lo largo de días después del cese del fármaco.

Para entender por qué sustancias como los anticolinérgicos o las benzodiacepinas pueden dañar el cerebro, debemos tener en cuenta que ambos afectan a la actividad de los neurotransmisores (una suerte de 'mensajeros químicos' que sirven para intercambiar información en el sistema nervioso central). Específicamente, los anticolinérgicos bloquean la acción de la acetilcolina (involucrada en la memoria y el aprendizaje, pero también en la contracción de los vasos sanguíneos, las vías respiratorias o la digestión) y las benzodiacepinas potencian la del ácido gamma-aminobutírico (GABA), que disminuye la actividad de las neuronas.

Explorando alternativas

No debemos olvidar, de todos modos, que no existen medicamentos libres de riesgo. Lo importante, en estos casos, es consultar con el médico que nos receta nuestro perfil particular y nuestros factores de riesgo; idealmente, se debe realizar un balance entre los beneficios de tomar un determinado fármaco y sus posibles consecuencias negativas, escogiendo así la opción más apropiada.

En cualquier caso, lo que no se aconseja nunca es que los pacientes dejen de tomar las medicaciones por sí mismos y unilateralmente; dejar repentinamente sustancias como los anticolinérgicos o los ansiolíticos puede conllevar importantes riesgos. Debe ser en todo caso el profesional el que marque un plan para abandonar el tratamiento si lo considera apropiado.

