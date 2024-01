Descubren un método para detectar el riesgo de alzhéimer a partir de un análisis de sangre con una precisión del 96%

Los países en los que la población está envejeciendo a gran velocidad, como España, son también aquellos en los que se prevé que la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer aumente de manera desorbitada en las próximas décadas. Conseguir detectar la patología a tiempo se antoja fundamental, teniendo en cuenta que las intervenciones tempranas pueden mejorar con mucho la calidad de vida de los pacientes.

Una nueva investigación publicada en la revista académica JAMA Neurology podría haber dado con una clave para ello. Según explican los autores en dicho artículo, parece ser que un análisis de sangre capaz de detectar un biomarcador de la enfermedad llamado p-tau217 podría tener una precisión del 96% a la hora de predecir algunos rasgos biológicos característicos del alzhéimer.

La importancia de encontrar biomarcadores

Al margen de los signos de carácter clínico (como la afectación en la memoria y en la conducta de los pacientes), una de las características que se asocia de manera clara con el alzhéimer es la presencia en el tejido cerebral de una serie de formas defectuosas de ciertas proteínas (llamadas, concretamente, beta-amiloide y tau). Por desgracia, en la actualidad para cuantificar la concentración de estas proteínas de manera directa es necesario tomar muestras de tejido cerebral (lo que sólo puede realizarse tras el fallecimiento), mediante escáneres cerebrales (lo que es muy costoso) o a través de muestras de líquido cefalorraquídeo (un procedimiento altamente invasivo).

Por ello, existen muchas investigaciones que buscan encontrar otros biomarcadores de los niveles de formas defectuosas de beta-amiloide y tau; es decir, parámetros que se relaciones de manera clara con la concentración de las proteínas en cuestión en el tejido cerebral.

Aquí es donde entra en juego la p-tau217, otra proteína cuya concentración en el plasma sanguíneo parece relacionarse de manera clara con la presencia de formas defectuosas de beta-amiloide y tau en el cerebro o en el líquido cefalorraquídeo. En este caso, los autores del trabajo compararon los resultados de un test para medir esta proteína en la sangre, el llamado ensayo ALZpath pTau217 desarrollado por la compañía ALZpath, con otros métodos más establecidos (escáneres cerebrales y punciones lumbares, para extraer líquido cefalorraquídeo) sobre una cohorte de 786 personas mayores de 66 años. Todas estas pruebas se complementaron con análisis clínicos que evaluaron la aparición de signos de la enfermedad.

Un posible método de cribado en el futuro

El método arrojó una precisión del 96% a la hora de reconocer los niveles elevados de beta-amiloide y tau defectuosas en el cerebro, lo que resulta comparable a los otros sistemas establecidos con un coste económico mucho menor y una invasividad muy baja.

Aún así, cabe señalar que, como sucede con las personas a las que se les detectan los niveles elevados de estas proteínas defectuosas mediante escáner cerebral o punción lumbar, no todos aquellos que arrojan un riesgo elevado en el test de sangre desarrollan, necesariamente, la enfermedad. Por ello, en todo caso las pruebas deben complementarse con análisis clínicos que evalúen la aparición de sintomatología del alzhéimer.

Sin embargo, los autores creen que en un corto período de tiempo este tipo de análisis de sangre junto a la evaluación clínica podría considerarse suficiente para el diagnóstico del alzhéimer, así como un indicador del riesgo en personas aparentemente sanas. Incluso, opinan que podrían servir de base a futuros métodos de cribado para poblaciones adultas aparentemente sanas.

Referencias

Ashton NJ, Brum WS, Di Molfetta G, et al. Diagnostic Accuracy of a Plasma Phosphorylated Tau 217 Immunoassay for Alzheimer Disease Pathology. JAMA Neurololgy (2024). DOI: 10.1001/jamaneurol.2023.5319

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.