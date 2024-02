La relación entre la viagra y la prevención del alzhéimer según un nuevo estudio

Unas 800.000 personas padecen alzhéimer en España, según estimaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN), una enfermedad que sufre quien la padece, pero también afecta notablemente a sus cuidadores y familiares. Se trata de una enfermedad para la que no existe cura, por lo que hasta el momento se intenta retrasar su desarrollo y frenar el avance, mejorando así la calidad de vida del paciente.

Es una enfermedad que se sigue investigando y todos los avances científicos relacionados con ella son bien recibidos, ya sea porque aportan soluciones o porque abren nuevas vías de investigación que hasta el momento no se habían propuesto. Ahora surge una nueva, pues a raíz de un estudio se plantean la relación entre los medicamentos relacionados con la disfunción eréctil y un menor desarrollo de esta enfermedad que afecta a la memoria.

Viagra contra el alzhéimer: así se relacionan

La Viagra, utilizada como fármaco para la disfunción eréctil. iStockphoto

No son pocas las ocasiones en las que algo diseñado para una cosa se descubre práctico para otra que pocos podían sospechar. Este tipo de situaciones también se encuentran en la ciencia y se descubren gracias a la investigación, pero también pueden ser fruto de la casualidad. Al parecer, los medicamentos para la disfunción eréctil pueden estar asociados con un menor riesgo de desarrollar alzhéimer.

Esto es lo que defiende un estudio publicado en Neurology, donde los investigadores dejan muy claro que no es prueba de ello, solo demuestra la asociación que han encontrado. El estudio estuvo formado por 269.725 varones, con una media de 59 años y recientemente diagnosticados de disfunción eréctil.

Les estudiaron a lo largo de cinco años y descubrieron que quienes tomaban medicación para la disfunción eréctil tenían un 18% menos de probabilidades de desarrollar Alzheimer que aquellos que no tomaban los medicamentos. Había una asociación mayor en quienes habían recibido más recetas.

No obstante, tal y como hemos señalado antes, esto es solo una base que abre la puerta a otras investigaciones que profundicen en el tema. Según Ruth Brauer, del University College London (Reino Unido) y autora del estudio, “se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos, aprender más sobre los posibles beneficios y mecanismos de estos medicamentos y analizar la dosis óptima”.

Alzheimer. Getty Images

Esperan ampliar el estudio también a las mujeres, para saber cómo les afectaría a ellas, tampoco están seguros de las cantidades tomadas de medicamento, pues suele tomarse a demanda, por lo que es necesario estudiar las cantidades convenientes y con qué frecuencia habría que tomarla.

Sildenafilo: en qué situaciones se prescribe este medicamento

El uso más conocido del sildenafilo o viagra es para tratar la disfunción eréctil en los hombres. Este medicamento es un inhibidor de la fosfodiesterasa y no cura la disfunción eréctil ni aumenta el deseo sexual, sino que amplía el flujo sanguíneo al pene durante la estimulación sexual, lo que provoca la erección.

En origen, este medicamento fue desarrollado para mejorar la capacidad para hacer ejercicio en adultos con hipertensión arterial pulmonar, una afección que puede causar dificultad para respirar, mareos y cansancio. En este caso relaja los vasos sanguíneos de los pulmones para que la sangre fluya fácilmente, más adelante descubrieron nuevos usos. Sea por el motivo que fuere, para comprar viagra es necesario contar con receta médica, por lo que la opinión médica es esencial antes de plantearse su uso.

Referencias

Adesuyan, M., Jani, Y., Alsugeir, D., Howard, R., Ju, C., Wei, L., & Brauer, R. (2024). Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors in Men With Erectile Dysfunction and the Risk of Alzheimer Disease. Neurology, 102(4). https://doi.org/10.1212/wnl.0000000000209131

Sildenafilo: MedlinePlus medicinas. (s. f.). https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a699015-es.html

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.