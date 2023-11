El ejercicio físico es casi tan eficaz como la Viagra para tratar la disfunción eréctil

La disfunción eréctil es un problema que afecta a entre cinco y siete millones de varones en España. Frecuentemente, se trata con una serie de fármacos (el más conocido es el sidenafilo, comercializado bajo el nombre Viagra) que pueden tener efectos secundarios en algunos casos.

Sin embargo, existen otros remedios que muchas veces pueden tener una gran efectividad. De hecho, un reciente estudio publicado en el medio especializado Journal of Sex Medicine ha encontrado que el ejercicio físico puede tener una eficacia similar al sidenafilo en el tratamiento de la disfunción eréctil, a lo que se sumarían muchos otros beneficios en la función sexual y en otras áreas de la salud.

Por qué mantenerse activos mejora las erecciones

Tal y como explican los autores del trabajo, esta conclusión es el resultado de analizar las conclusiones de once estudios aleatorizados y controlados (por tanto, de gran calidad metodológica) en los que se compara el impacto de determinados programas de ejercicio físico con el de opciones farmacológicas para tratar la disfunción eréctil, de acuerdo con los progresos obtenidos en base a escalas reguladas para medir la intensidad de la condición.

La relación entre la salud cardiovascular y la disfunción eréctil está de sobra documentada. Teniendo en cuenta que la calidad, frecuencia y duración de las erecciones depende en buena medida del estado del sistema circulatorio, no es de extrañar que ante condiciones como la enfermedad aterosclerótica (que causa un estrechamiento de los vasos y que puede originar complicaciones graves como infarto o ictus) la capacidad eréctil se vea comprometida.

Incluso, teniendo en cuenta que la vasculatura del pene es mucho más estrecha de por sí que la de otras partes del cuerpo, la disfunción eréctil aparece antes que otros signos de la enfermedad aterosclerótica. Un problema de disfunción eréctil puede actuar como una advertencia de un deterioro cardiovascular mayor.

¿Qué tipo de ejercicio combate la disfunción eréctil?

Afortunadamente, problemas circulatorios como la enfermedad aterosclerótica son en gran medida prevenibles mediante intervenciones sobre el estilo de vida. Concretamente, son fundamentales el seguimiento de una dieta saludable, la prevención de la hipertensión arterial, la abstención del tabaco y la realización de ejercicio físico de manera regular.

Concretamente, para lograr los beneficios en el área sexual, se consideran adecuados los mismos tipos de actividad física que los recomendados para mejorar la salud cardiovascular: principalmente, ejercicio de naturaleza aeróbica. Este enfoque, que mejora no sólo la capacidad eréctil sino también la estamina y la libido, puede complementarse con ejercicios del suelo pélvico, que mejoran el control muscular en el área genital.

Se trata de una evidencia más de la importancia que tiene la actividad física para mantener la salud en aspectos muy diferentes de nuestro bienestar. Y, adicionalmente, demuestra que en muchos casos puede ser preferible optar por opciones más seguras a los fármacos para tratar la disfunción eréctil.

Referencias

Mohit Khera, Samir Bhattacharyya, Larry E Miller. Effect of aerobic exercise on erectile function: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. The Journal of Sexual Medicine (2023). DOI: https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdad130

