Los principales factores que influyen en la líbido de hombres y mujeres

Hace unos meses, uno de los estudios lanzados por Arcware, compañía de juguetes eróticos, determinó que España es el segundo país con más líbido gracias a una encuesta global que realizaron. Las horas de luz y el sol de nuestro país nos hacen tener más dopamina y serotonina, por lo que afrontamos las relaciones sexuales de una forma más distinta que el resto de europeos. Aun así, esto no significa que no exista un grupo de población preocupada por su falta de deseo sexual.

Y, es que, la líbido en el cuerpo humano puede verse alterada por muchos factores y muy diferentes entre las personas que lo padecen. Lo más importante es saber detectar de dónde viene esa falta de deseo sexual y profesionales médicos así como psicólogos pueden dar con la solución a esta preocupación. En la mayoría de ocasiones, la falta de comunicación es la peor enemiga para afrontar este problema. No hay tabú en ello y cuanto más se normalice entre pareja y expertos sanitarios, más fácil será afrontarlo. Esto es lo que puede estar influyendo:

1. Problemas hormonales

Si notamos que nuestra falta de líbido ha disminuido, puede ser un síntoma de un desequilibrio hormonal. Este problema biológico es normalmente muy común y existen diversos tratamientos para volver a regularlo. Por eso, cuando empieza a haber una preocupación, es vital acudir a un profesional médico. En consulta y con un simple análisis podrán comprobar si tus hormonas han sufrido algún cambio y, por lo tanto, aplicar el tratamiento adecuado.

Por el lado de las mujeres, este problema está muy relacionado con la llegada de la menopausia. Los ovarios dejan de producir óvulos y se crea así una caída de estrógenos. Esta hormona es la encargada de hacer funcionar correctamente el ciclo femenino de ovulación y además está relacionado con la lubricación, excitación y el deseo sexual. Si este nivel está desregulado, es muy posible que la causa de tu falta de líbido sea esta.

Similar es el caso de los hombres. Su hormona, en este caso, es la testosterona. Esta se produce en los testículos y es la encargada de regular el deseo sexual, las erecciones, así como la producción de espermatozoides. Un problema como el bajo nivel reflejado en las analíticas puede ser, de nuevo, la causa de la falta de líbido.

2. Trastornos psicológicos

Los problemas relacionados con la salud mental, también afectan a tu líbido. Si estás pasando por una falta de deseo sexual, pero a la vez estás atravesando una época de depresión o un trastorno de la ansiedad, es totalmente normal. Los expertos hablan de la mente como el motor del cuerpo, si nuestros químicos neuronales no están en niveles de funcionamiento óptimos, neurotransmisores como la serotonina o la dopamina se desregulan. Estos son muy importantes en el organismo, ya que son los que captan la felicidad, el placer o la satisfacción.

Cambios de vida como mudanzas puede afectar a nuestra líbido por estrés. Freepick

También los cambios de vida o de rutina pueden alterar los niveles de estrés, siendo incapaz de controlar todo lo que sigue pasando a nuestro alrededor, como el cuidado de nuestra pareja. La hormona llamada cortisol entra en el juego aplacando a los neurotransmisores que alimentan nuestro deseo sexual. Ponerse en manos de profesionales como psiquiatras o psicólogos puede ayudar a gestionar mejor la salud mental.

3. Los fármacos pueden reducir la líbido

Algunos fármacos pueden estar afectando a tu deseo sexual. En ocasiones, algunos antidepresivos o anticonvulsivos pueden tener como efectos secundarios una disminución de la líbido. Si te preocupa tu salud sexual mientras estás en un tratamiento, comunícalo a tu profesional de confianza. Existen alternativas para recuperar esos estímulos, ya sea cambiando el tipo de pastilla, reduciendo la dosis o encontrando otras soluciones.

Además, los expertos advierten que el consumo elevado de alcohol, así como el tabaquismo, también reducen el deseo sexual. Por lo que reducir o eliminarlo de tu día a día es primordial para recuperarlo.

4. Morbilidad asociada

Una pareja en la cama Santiago Nunez

También llamada comorbilidad, se produce cuando dos enfermedades están actuando al mismo momento en el cuerpo o bien una aparece detrás de otra. Los expertos hablan de esta morbilidad asociada en relación con la pérdida de líbido en personas que están atravesando un problema neurológico. Enfermedades como el párkinson, esclerosis múltiple, lesiones en la médula y otras neuropatías reducen a su vez el deseo sexual.

Además, otras, enfermedades como la diabetes, por su carácter hormonal, o como los problemas cardíacos, por la fatiga crónica que producen, también podría ser la causa de la disminución de la líbido. La primera está asociada a la pérdida de sensibilidad, mientras que la segunda se asocia al aumento del cansancio y de los efectos secundarios de la medicación utilizada.

