El Benidorm Fest, protagonista de 'Amor & Hate', una novela escrita por 4 autores: "En la música es habitual que se unan los artistas"

Ya son tres años los que España vibra con el Benidorm Fest y disfruta tanto de él como del propio Festival de Eurovisión. El certamen en la ciudad alicantina ha echado raíces, prácticamente desde su primera edición, y ya es incluso escenario de novelas como Amor & Hate (Ediciones SM), título que no solo ahonda en la música, eje central de nuestra preselección nacional, sino, como su nombre indica, en lo que se genera a su alrededor.

Erik, Allegra, Nil y Ras son los protagonistas de esta historia, cuatro adolescentes que viajan a Benidorm para vivir el festival en directo y terminan conociéndose y viviendo una experiencia llena de música, autodescubrimiento, romance y misterio.

Y la historia, centrada en una edición del certamen con artistas ficticios, tiene cierto símil con lo que sus autores han vivido en la realidad, pues esta novela está escrita por Belén Gopegui (La conquista del aire), Nando López (La edad de la ira), Begoña Oro (Pomelo y Limón) y Roberto Santiago (Los Futbolísimos).

"Yo pasaba los veranos de mi adolescencia en Benidorm, es una ciudad muy querida para mí por muchas razones. Y cuando empezó el Benidorm Fest me descubrí siguiéndolo como un fan más", relata a 20minutos Roberto Santiago, quien fue el precursor de este proyecto, que adapta a la literatura las colaboraciones de cantantes. "Igual que en la música es habitual que se junten músicos para hacer una canción, aquí nos hemos juntado cuatro autores para escribir una novela".

La música y la afición por Eurovisión ha sido otro de los elementos que los ha unido. "A Roberto, la idea de centrarlo en el Benidorm Fest le vino al ver que yo no dejaba de tuitear en la primera edición y eso hizo que se pusiera en marcha", detalla Nando López.

"En realidad, todo esto ha sido una excusa para vivir el Benidorm Fest", bromea el autor de Los Futbolísimos. Y es que, tras plantearse el proyecto, quisieron documentarse yendo a disfrutar de la segunda edición de 2023 desde dentro.

"Partíamos de la idea de inventar cada uno un personaje", aclara el escritor de La edad de la ira. "Con ese personaje en la cabeza nos fuimos a vivir el festival. Ese fin de semana que vivimos fue esencial para recabar información y para empezar a imaginar la novela".

Portada de 'Amor & Hate'. EDICIONES SM

Un festival con sus luces y sus sombras

Amor & Hate es ya una declaración de intenciones y cualquier persona que vea el título entenderá el motivo por el que se llama así esta historia centrada en el Benidorm Fest, un festival que genera fanatismo, tanto para bien como para mal.

Desde su estreno en 2022 ya se palpó esta ferviente pasión que provocó la cuestionada victoria de Chanel. Las redes sociales, donde la impunidad que ofrece el relativo anonimato se convierte en virulencia, se deshicieron en críticas. Su tercera edición el pasado mes de enero tuvo un revuelo parecido, aunque con el tema de la canción ganadora, Zorra, de Nebulossa.

Por ello, estas luces y sombras del Benidorm Fest están reflejadas en esta historia a través de las vivencias de sus cuatro protagonistas. "Había cosas del festival que queríamos que estuvieran ahí y que suscitaran una reflexión profunda, como todo el tema del hate en redes, el hecho de sentirse una diana de personas que te apuntan desde el anonimato", defiende Begoña Oro.

"Hemos ido encontrando esos temas conforme escribíamos la historia. Aun así, había una voluntad de, por ejemplo, reivindicar la importancia de buscar tu lugar, que es algo muy de la adolescencia, y buscar tu voz, que es algo que simbólicamente tiene mucho que ver con la música", señala Nando López. "Era inevitable hablar de temas como la identidad o la toxicidad. Y, al final, encontramos en la música una especie de espejo de los temas que queríamos contar, como el compañerismo".

Una historia a cuatro manos

La música y el Benidorm Fest están presentes a nivel narrativo, con los valores y la ambientación, pero también a nivel logístico, emulando una banda de música. Aun así, escribir entre cuatro fue una mezcla entre "caos, furia y emoción", tal y como describe Begoña Oro, aunque era "un caos buscado".

Aunque esta no es la primera novela colaborativa que se hace, lo cierto es que la forma en la que han ido construyendo la historia sí es menos habitual: sortearon los turnos y, cuando uno terminaba de escribir su parte, se la mandaba al siguiente, que la seguía por donde el anterior la había dejado. Por tanto, descubrían cómo era el argumento en el momento de recibirla y, a partir de ahí, tenían que continuarlo y enviárselo al siguiente. Eran una suerte de lectores-escritores de su propio libro.

"Cuando llegaba la entrega de otro compañero pensabas '¿qué ha hecho, ahora por dónde sigo?'", recuerda a 20minutos Begoña Oro. Por su parte, Belén Gopegui describe el proceso como "complicado", pues no está acostumbrada a escribir en grupo y con esos plazos, y mucho menos a que lo que escriba "sea leído inmediatamente": "El hecho de que, a la semana siguiente, me fueran a leer compañeros a los que admiro mucho, creaba mucha tensión, pero al mismo tiempo era un estímulo".

"Esta forma de escribir solo se puede llevar a cabo si respetas y también quieres mucho a tus compañeros de viaje", sostiene Roberto Santiago, quien asegura que este proyecto los ha hecho aún más amigos. "Igual que en un grupo musical hay diferentes instrumentos, voces y oficios, también hemos querido jugar con esa polifonía en nuestra novela, una historia contada a cuatro voces que se han ido contagiando, enriqueciendo y mezclando estilísticamente", añade Nando López.

¿Habrá más 'Amor & Hate'?

Esta forma de escribir, aunque les podía causar rechazo en un primer momento, les ha resultado tremendamente satisfactorio. "Ya estoy con otro proyecto colaborativo y otro más que me ofrecieron antes y dije que no, pero ahora he dicho que sí", asegura Begoña Oro. "Tú aprendes cada vez que lees un libro de un colega, pero aquí lo estamos escribiendo, es como verle pensar".

Pero, ¿podría repetirse la experiencia? "En broma, sí que hemos hablado de hacer una segunda parte en Eurovisión, pero es en broma, no lo tenemos previsto", detalla Belén Gopegui. "Ojalá de repente España ganara y Eurovisión viniera a Benidorm. Ahí sí vería yo una segunda parte. Pero no es la intención, queríamos que la novela fuera autoconclusiva", confirma Roberto Santiago.

Pero, para que esto pase, tiene que ganar Nebulossa y su alabado y criticado tema, Zorra. "Como persona del colectivo LGTBI, me parece muy importante reivindicar la resignificación como una forma de lucha frente a la agresión y el insulto, frente al machismo y la LGTBIfobia", defiende Nando López, quien considera que la canción "es una merecida ganadora del festival". "Reapropiarse de una palabra como 'zorra' y que sea cantada por una artista de 55 años como Mery me parece una acción de protesta en sí misma, es una forma de robar el insulto".

"Hay ciertas lecturas que se han hecho de la canción que no termino de comprender. Es un tema muy reivindicativo, muy feminista y es una canción muy divertida", añade el autor de Los Futbolísimos. "Me encanta Zorra, me declaro fan absoluto de Nebulossa y ojalá sorprenda a todos y haga un gran papel".