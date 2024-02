Chanel: "Tardé más tiempo en sacar mi música para no ser una chica-producto"

"Trabaja en silencio porque todo llega", se recuerda a sí misma Chanel Terrero (La Habana, 1991) en el tema homónimo de su más que esperado primer disco, ¡Agua!, en el que la artista hispano-cubana regala la "mejor versión" de sí misma a sus seguidores, pero, también, a los profesionales que la vieron crecer en musicales como El rey león y Mamma mia! "Es una dedicatoria para todos ellos, porque es como mi cuna", asegura a 20minutos.

Un proyecto que llega, además, casi dos años después de que una por entonces desconocida Chanel deslumbrase a España en el Benidorm Fest con su ya histórica actuación de SloMo y, más tarde, al mundo entero, logrando el tercer puesto en Eurovisión, que supuso el mejor puesto de nuestro país en 27 años.

¡Agua! sale a la luz casi dos años después de su paso por Eurovisión, ¿Cómo se siente al tener el disco por fin en sus manos?Pues muy feliz. Es como una sensación de enamoramiento adolescente brutal. Estoy casi que ni como ni duermo, pero estoy muy contenta. La noche antes de que saliera el disco hice una fiesta muy íntima con mis seres queridos y fue muy emocionante poder compartir con ellos esos momentos. Ahí me di cuenta del peso de todo, o sea, como que me cayó la ficha un poco. Estoy muy contenta, de verdad.

La cantante Chanel. SERGIO GARCÍA CARRASCO

¿Cree que cada vez a los artistas se les exige más inmediatez a la hora de lanzar música?Sí. Al final, vivimos en una sociedad en la que todo corre muy rápido y, bueno, hay artistas que tienen la capacidad o están en el momento de poder sacar temas y temas y me parece espectacular. Yo no estaba en ese momento, no te digo que en un futuro pueda hacerlo, pero es que creo que lo más importante es poder estar conectado con uno mismo.

¿Ha sentido usted esa presión?En mi caso, siento que ha habido una especial demanda hacia mi música. Pero bueno, soy una persona muy positiva y la lectura que saco es que el público quería consumir de mi arte. Creo que eso mismo me llevó a tardar algo más de tiempo en sacar mi música para no ser una chica-producto ni un artista sin alma. Aun así, el tiempo al final es relativo y tardé lo que necesitaba para cocinarlo todo a fuego lento y dar lo mejor de mí. Creo que este álbum es la mejor versión del artista que soy ahora mismo.

¿Por qué ¡Agua! es un título tan representativo de lo que significa este proyecto?¡Agua! recoge un poquito ese grito de guerra que salió con SloMo, pero que también me ha perseguido toda la vida. O sea, "¡Agua!" ha sido siempre como la expresión que utilizo desde que soy muy chiquita para celebrar las cosas. Aparte de eso, el agua es un elemento que se transforma, que se adapta y yo soy un poco así. Y mi disco también. Por eso en este álbum hay espacio para sonidos de los 90, de los 2000, pero también para mucho latín POP y una balada preciosa en la que canto con un coro góspel llamado Gospel Factory, que son maravillosos y me ayudan a ensalzar la emoción del tema. Al final, es que soy todo eso.

"En España no se entiende que un artista pueda ser multidisciplinar"

Aunque muchos la conocimos en el Benidorm Fest, lleva desde los 16 años sobre los escenarios como actriz de musicales, ¿alguna vez se ha planteado retomar ese camino?Me parece muy gracioso porque aquí, en España, no se entiende que un artista pueda ser multidisciplinar. En Estados Unidos, por ejemplo, hay artistas muy grandes que protagonizan las pelis más exitosas de Hollywood y a la vez están protagonizando un musical durante un mes. Cantan, bailan, hacen de todo. Entonces yo nunca tomé la decisión de dejarlo a un lado. Eso forma parte de mí, de mi esencia. Gracias a eso soy la artista que soy hoy en día. Entonces, no siento que tenga que retomar nada porque nunca lo he dejado, así que, si aparece la oportunidad y, obviamente, se puede, yo voy a estar al 100%.

Antes de que se hablase de ‘chanelazo’, recibió muchas críticas por ser elegida como candidata a Eurovisión. En perspectiva, ¿cree que estaba preparada para la peor cara de la fama?La verdad es que creo que nadie puede estar preparado porque nadie se espera ese nivel de linchamiento público, pero, fuera de eso, sí. Desde que soy pequeña, he ido a terapia y lo sigo haciendo y, al final, creo que la vida me ha hecho un poco guerrera. Estoy muy orgullosa de cómo actué y de cómo gestioné todo y, sobre todo, estoy agradecida de todas las personas lindas que me apoyaron y tuve a mi alrededor, incluso de las que no conocía. Todavía hoy les agradezco su apoyo, pero eso fue hace tiempo. Eso ya pasó.

¿Se ha inmunizado frente a los comentarios negativos desde entonces?No creo que me haya inmunizado. Al final, esa palabra es muy peligrosa porque alguien que me esté leyendo ahora mismo a lo mejor pensará que ahora puede decirme lo que quiera y no es así. Detrás de una foto, de una portada o de un videoclip, sigue habiendo un ser humano que está en pijama en su casa y que, de pronto, puede leer varios comentarios de 'hate' que haga que se venga abajo. Entonces, no estoy inmunizada, lo que estoy es trabajando sobre ello con profesionales. A veces, me cronometro un poco el tiempo que estoy leyendo comentarios para intentar tomar distancia con las redes.

La cantante Chanel. SERGIO GARCÍA CARRASCO

En los últimos meses, Aitana ha estado envuelta en la polémica por las coreografías, supuestamente, explícitas del alpha tour, ¿qué lectura saca? ¿Se asemeja a lo que vivió usted con SloMo?

Yo creo que cada historia es diferente, así que no siento que me pueda comparar a lo que le pasó a ella, ni viceversa. Pero es verdad que hay un nexo en común, que es la señalización, la acusación totalmente vacía y totalmente machista por parte de la sociedad en la que vivimos. Sinceramente, creo que Aitana actuó muy bien. Ella es artista, es libre para hacer lo que quiera y menos mal que es así. Cuando pasó la polémica yo celebré tanto su respuesta como su baile. Me encanta ella, de verdad.

Hablando de coreografías, ¿es cierto que ya no puede realizar la coreografía de SloMo por cuestiones de derechos?Yo me pronuncié en el sitio que tengo más mano y donde la gente mejor me lee que son mis redes sociales y dije que hay muchas cosas que no sabéis... Y ahí me quedo, amor. Aun así, puedo decirte que no voy a dejar de interpretar esta canción que es maravillosa y que, de hecho, está en el disco.

Tiene 32 años, ¿cree que la industria castiga a las artistas por 'envejecer'? Totalmente, pero creo que le sucede a las mujeres en general, no solo a las artistas. Se nos castiga muchísimo y se nos mira con lupa, algo que a los hombres no les pasa tanto. O sea, cuando a George Clooney le sale el pelo blanco y tiene arruguitas es un papacito rico, pero nosotras no, ¿por qué?

Es muy cruel.



"Mi experiencia no se puede comparar con lo que le pasó a Aitana, pero sí hay un nexo común"

¿Cómo se imagina su carrera dentro de diez años?Espero que mejor (ríe). La verdad es que me lo estoy currando muchísimo para conseguirlo. Me encantaría llegar a ser como Beyoncé o como Jennifer Lopez, que tiene unos 54 años y está increíble. Pero bueno, no es solo una cuestión de físico, sino que mi voz y mi interpretación son otros dos músculos que estoy ejercitando como quien dice. Lo que pasa es que en mí brilla un poquito más la coreo, que me parece maravilloso. Al final, no reniego de nada, soy una artista 360º como diría Paquita Salas (ríe).

En Vuelta y vuelta habla abiertamente de un encuentro sexual con otra mujer, ¿todavía hay barreras que superar con respecto a la bisexualidad femenina?Pues yo, personalmente, creo que cada vez hay menos tabúes, menos estereotipos y menos rechazo y yo lo celebro un montón. O sea, yo desde muy pequeña dije abiertamente que formo parte del colectivo, entonces para mí siempre ha sido algo natural. Al final, he crecido rodeada de artistas y creo que, en general, tienen la mente más abierta. Con Vuelta y vuelta quería ser en cierto modo un altavoz porque es cierto que hay muy pocas canciones que sean de una mujer dedicándole un mensaje así a otra mujer. Me apetecía aportar mi granito de arena.

¿Cree que posicionarse políticamente sobre ciertos temas (racismo, feminismo, etc.) le haya podido perjudicar como artista?Perjudicar no, porque al final del día es lo que soy como artista. Si estás de acuerdo con ello genial y si no genial también, pero es verdad que me han llovido muchas críticas. Al final, al estar en la palestra es muy fácil dar una opinión sobre mí y, de hecho, no me parece mal, pero claro, otra cosa muy distinta es pasar esa fina línea entre la opinión y el ataque, las faltas de respeto o la violencia verbal. O sea, yo he llegado a sufrir amenazas de muerte y todo. Es muy fuerte.

CHANEL

​Cantante, actriz y bailarina. 32 años Nacida en La Habana en 1991, con tres años se mudó a Barcelona. Ya en Madrid, trabajó como bailarina y actriz en musicales -'Mamma Mia!', 'El rey león'...- En 2022, logró el tercer puesto en Eurovisión con 'SloMo'. Tiene éxitos como 'Toke' y 'Clavaíto' -con Abraham Mateo-, y un disco, '¡Agua!'

Siempre ha reivindicado sus raíces cubanas, ¿cree que hubo (o hay) cierto racismo en lo que se opinaba acerca de su candidatura en Eurovisión?

Sí, obviamente, no había nada más que pasearse un poco por las redes sociales en esos tiempos y ver que así fue. Aunque después se cambió bastante la opinión, lo que yo hice fue hacerme una burbujita para concentrarme en mí, en el trabajo, y en seguir adelante con mi gente. Y estoy muy fuerte.

Ruslana interpretó SloMo en OT2023, ¿cómo vivió el ‘ruslanazo’?Me pilló haciendo escala en Dubai volviendo de un viaje a Filipinas y, como sabía que salía ese día, me conecté en cuanto pude al wifi del aeropuerto para verlo. Me emocioné muchísimo. Me pareció algo muy fuerte y también un orgullo ver que, jolín, que, en un programa de música que se emite en prime time, se haga una de mis canciones y, además, que se haga con el trabajazo de Vicky Gómez y, por supuesto, de Ruslana y de todos los bailarines. Me hizo muchísima ilusión ver ahí a Pol -bailarín de SloMo-. Sin duda, Ruslana es una top, así que, prepárense.