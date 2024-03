Kim Kardashian, enfadada porque Kanye West le haya pedido por redes que borre a sus hijos del colegio: "Es utilizado por el sistema"

"Kim, saca a mis hijos de Sierra Canyon [un colegio privado de California], porque hoy por hoy es una falsa escuela para celebridades que son utilizadas por 'el sistema'", escribió en redes este jueves Kanye West. No fue lo único, pero Kim Kardashian, según fuentes cercanas, está muy molesta con su exmarido por este ataque público a su forma de educar a los cuatro hijos que tuvo con el rapero y por hacer público donde asisten, con el subsiguiente problema de seguridad.

"A estas alturas todo el mundo sabe cuál es la palabra clave para 'el sistema'. El sistema me separó de mi padre y el sistema me separó de mis hijos. Cuando el sistema recluta atletas, lo hacen evitando trabajar con aquellos que tienen a su padre en su vida porque son más difíciles de manipular. Mis dos hijos mayores saben que su padre estará ahí", añadió el músico, en referencia a North y Saint.

Pero la empresaria y socialite se ha cansado de estos comentarios impertinentes. Según fuentes cercanas, está "frustrada" porque no consigue que Ye deje fuera de las redes sociales los problemas que puedan tener sobre la educación de los pequeños, todos menores de edad: North, 10 años, Saint, 8, Chicago, 6 y Psalm, 4.

Según una fuente cercana, si Kim inscribió a sus hijos en la escuela privada Sierra Canyon, en Los Ángeles, es porque se trata de un "colegio fantástico", así como siente que sus hijos necesitan "una consistencia" entre quienes son sus amigos, sus maestros y la comunidad en la que viven.

Añade este informante en declaraciones a Page Six que "Kim nunca ha alejado a los niños de su padre", pero sí que ha sido el propio rapero quien "apenas está presente" en su educación y en sus vidas y que puede pasar varios meses sin ver a sus hijos bajo el pretexto de un estilo de vida nómada que West lleva a cabo su esposa, Bianca Censori.

Según la fuente, los pequeños tendrían que dejar el colegio y viajar en avión para estar con su padre, no más que algunas horas dondequiera que esté fuera del país. "Como [Kanye] no tiene una base de operaciones fija, se enfatiza la importancia de la coherencia de que los niños estudien en Los Ángeles, donde viven. Kim siempre se va a mostrar inflexible en lo que es mejor para ellos", ha añadido.

Por si fuera poco, la opción que plantea Kanye es que vuelvan a Donda Academy, su "escuela no acreditada, que ha sido plagada de demandas" y que tuvo que cerrar —Kim al comienzo permitió que sis hijos asistieran para actividades extraescolares—."Kanye no cree en la educación estándar en general y les ha dicho a sus hijos que ir a la escuela no es necesario", ha declarado la fuente.

Dicho informante ha finalizado: "El deseo de Kim es que esto sea un asunto privado y que Kanye no siga cogiendo sus quejas y haciendo de ellas asuntos públicos en redes sociales. Porque no debería haber problemas, sino que es él quien se los inventa".